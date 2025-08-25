Ukidanjem zlatnog pasoša Malte, raste interes za zlatne vize

Nedavna presuda Evropskog suda pravde da je malteški zlatni pasoš nelegalan više odražava rastuću popularnost zlatnih viza nego što najavljuje njihov pad. Evo šta ova presuda znači.

Programi zlatnog pasoša i vize nude bogatim pojedincima brz put do državljanstva ili boravka u zamjenu za značajna ulaganja. Često se smatraju kartom za globalnu mobilnost, jer omogućavaju putovanje bez viza, poreske olakšice i dodatnu sigurnost. Međutim, ovi programi su često kontroverzni. Kritičari tvrde da podstiču nejednakost i nose rizik od zloupotrebe.

Nedavna presuda najvišeg suda EU da je malteški program zlatnih pasoša nezakonit privukla je mnogo pažnje. Međutim, važno je znati sljedeće:

Malteški program zlatne vize ostaje na snazi ​​(presuda se odnosi samo na program pasoša);

Drugi programi zlatnih viza u EU nisu pogođeni ovom presudom. Neke zemlje, poput Portugala, čak očekuju porast interesa;

Činjenica da program zlatnih pasoša vjerovatno mora biti ukinut ne znači kraj takvih inicijativa. Stručnjaci u ovoj oblasti smatraju da potražnja raste, posebno među Amerikancima.

Šta su Zlatni pasoši i Zlatne vize?

Zlatni pasoš ili Zlatna viza su uobičajeni nazivi za programe državljanstva putem investicije (CBI). Oni omogućavaju bogatim pojedincima iz trećih zemalja da brzo dobiju dozvolu boravka ili čak državljanstvo, ulaganjem određene količine novca u datu zemlju. Iznos varira od zemlje do zemlje. Na primjer, letonska zlatna viza može se dobiti ulaganjem od 50.000 eura.

Ključna razlika između Zlatnog pasoša i Zlatne vize je u tome što pasoš odmah daje državljanstvo, dok Zlatne vize EU uglavnom nude boravak, s mogućnošću državljanstva nakon nekoliko godina.

Program zlatnih pasoša na Malti proglašen ilegalnim

Malta se smatrala jednom od najboljih destinacija u ovoj oblasti. Na primjer, Global Citizenship Program Index 2025, koji vodi Henley and Partners, konsultantska firma za boravak i državljanstvo putem investicije, dodijelila je Malti prvo mjesto deseti put.

Vrhovni sud EU presudio je da je Malta prekršila evropski zakon svojim programom zlatnih pasoša, poznatim i kao Izuzetni program naturalizacije za investitore Malte (MEIN). Evropska komisija je izjavila da zemlja “komercijalizuje” državljanstvo EU i djeluje suprotno principima reciprociteta između država članica. Kipar je ukinuo svoj program 2021. godine, a Bugarska 2022. godine.

U službenom saopštenju, malteška vlada je saopštila da razmatra pravne implikacije presude i da će vjerovatno morati okončati program zlatnih pasoša ili ga uskladiti s principima presude. U suprotnom, mogu uslijediti dodatne pravne mjere ili novčane kazne.

Međutim, kompanije poput Global Citizen Solutions, konsultantske firme za investicijske migracije, očekuju da će Malta uvažiti prijave koje su već u procesu. Njihova direktorica, Patricia Casaburi, dodaje: “Kandidati koji su podnijeli svoje prijave prije presude, učinili su to u skladu s važećim pravnim okvirom.”

Global Citizen Solutions također ističe da će osobe koje su već dobile državljanstvo putem MEIN programa ostati punopravni građani Malte i EU.

“Nedavna presuda Suda pravde ne primjenjuje se retroaktivno i ne poništava već dodijeljena državljanstva”, kaže Kasaburi.

Program zlatne vize za Maltu ostaje u potpunosti otvoren

Iako presuda utiče na Zlatni pasoš Malte, Program stalnog boravka na Malti (MPRP) nastavlja s radom.

Program stalnog boravka na Malti je program zlatne vize koji podnosiocima zahtjeva pruža pravo stalnog boravka. Prema Global Citizen Solutions, ovaj program je i dalje u potpunosti operativan i na njega ne utiču presude. Funkcioniše u skladu sa drugačijim pravnim okvirom koji je i dalje važeći.

U novom izvještaju organizacije Global Citizen Solutions, pod nazivom “Globalno državljanstvo i boravak putem investicija”, koji prikazuje trendove u migracijama putem investicija, karipske zemlje prednjače kada je u pitanju državljanstvo putem investicija. U EU, Grčka i Malta prednjače u pogledu programa boravka putem investicija (tzv. zlatne vize).

Kritike programa Zlatni pasoš i Zlatna viza

Protivnici ovih programa već dugo tvrde da su zlatne vize i zlatni pasoši problematični iz više razloga. Kritičari ističu da ovi programi promoviraju nejednakost i ekskluzivnost. Osim toga, stvara se dvoklasni sistem. Bogati pojedinci mogu “kupiti” prava i privilegije koje nisu dostupne običnim građanima. Ovi programi, dodaju oni, potkopavaju princip jednakog pristupa državljanstvu i prebivalištu, posebno unutar EU.

Bivši komesar EU za pravosuđe Didier Reynders je 2022. godine izjavio: „Vrijednosti EU nisu na prodaju.“

Zlatne vize i pasoši se često povezuju s pranjem novca i organiziranim kriminalom. Iz sigurnosnih razloga, mnoge zemlje, poput Velike Britanije i Irske, ukinule su ove programe. To su učinile nakon izbijanja rata u Ukrajini, kako bi spriječile ruske građane da na ovaj način steknu državljanstvo EU. U martu 2022. godine, Malta je također objavila da je obustavila obradu zahtjeva građana Rusije i Bjelorusije.

Programi vezani za izbjegavanje poreza

Izvan EU, ovi programi su povezani s utajom poreza i skrivanjem beskrupuloznih pojedinaca. Ekonomski gledano, ovi programi su komplicirani jer neki vjeruju da investicijski kapital koristi samo privilegovanoj manjini. Šira populacija se ne doživljava kao korisnik. Još kontroverznije je pitanje utjecaja na tržište nekretnina. Povećana potražnja za zlatnim vizama može povećati cijene nekretnina i učiniti stanovanje manje pristupačnim za lokalne stanovnike. Iz tog razloga, Španija je u aprilu 2025. godine okončala svoj program zlatnih viza.



Evropski sud pravde presudio je da malteški program “predstavlja komercijalizaciju državljanstva EU”. To krši principe solidarnosti i međusobnog povjerenja među državama članicama. Sud je također naveo da se državljanstvo EU ne smije tretirati kao roba i da mora postojati “autentična veza” između podnosioca zahtjeva i zemlje koja dodjeljuje državljanstvo.

Guardian je 2021. godine objavio da su izuzetno bogati pojedinci koji nisu imali veze s Maltom i koji su tamo proveli samo nekoliko sedmica dobili državljanstvo. Također je navedeno da su mnoge njihove nekretnine bile prazne. To implicira da su stekli boravak samo radi pasoša i slobodnog kretanja po Evropi.

Zagovornici programa državljanstva i boravka

Mnogi i dalje podržavaju ove programe. Prije nego što je Sud EU donio presudu, premijer Malte Robert Abela izjavio je za Times of Malta da je program MEIN siguran i koristan za zemlju. Vlada tvrdi da je program od 2015. godine generirao više od 1,4 milijarde eura prihoda.



Direktorica Global Citizen Solutionsa, Patriša Kasaburi, kaže da su “ovi programi legitimni i pravno odvojeni putevi koji u potpunosti spadaju pod suverenu nadležnost država članica kada su u pitanju prava boravka”.



Dodala je da su kandidati “ispunili stroge kriterije, uključujući obavezni period boravka na Malti, značajno doprinijeli nacionalnom razvoju i prošli jednu od najrigoroznijih sigurnosnih provjera na svijetu”.

Trendovi: Dvostruka strategija u investicionim programima

Henley and Partners jasno navode da “putanja investicijske migracije ostaje stalno uzlazna i presuda Evropskog suda pravde to neće promijeniti”. Vjerovatno će čak i stimulirati dodatnu potražnju.



Dominic Volek, direktor za privatne klijente u kompaniji, kaže da potražnja među bogatim pojedincima brzo raste, potaknuta “geopolitičkom nestabilnošću, rastućim poreskim pritiscima na ključnim tržištima i fokusom na planiranje nasljeđivanja i porodičnu sigurnost”.

Njihova najveća klijentska baza su porodice iz Sjeverne Amerike.

Opcije za pasoše EU su pod znakom pitanja

Henley and Partners i Global Citizen Solutions očekuju od klijenata da primjenjuju dvostruku strategiju. Ove strategije uključuju ulaganje u ostanak u EU i sticanje državljanstva u trećim, uglednim zemljama. Volek kaže da očekuju od klijenata da “kombinuju boravak u EU sa državljanstvima izvan EU kako bi diverzificirali pristup i smanjili regulatorni ili reputacijski rizik”.

Jurisdikcije koje nude ozbiljne provjere prošlosti, jasne pravne okvire i pogodnosti mobilnosti, kao što su Austrija (na osnovu zasluga), Grčka (boravište i državljanstvo na osnovu zasluga), UAE (boravište i državljanstvo putem investicije), karipske zemlje i prvi program državljanstva s klimatskom komponentom u Nauruu – nastavit će privlačiti veliko interesovanje.



U širem kontekstu, Henley and Partners navodi da više od 100 zemalja u svijetu ima zakonodavstvo o migracijama putem investicija. Više od 60 ima aktivne programe, dok oko 30 privlači najveći broj podnosilaca zahtjeva.



Kompanija vjeruje da će sve više zemalja pokrenuti ili proširiti ove programe jer ih vidi kao obostrano korisne: zemlje domaćini dobijaju kapital i talente, dok podnosioci zahtjeva dobijaju stabilnost i nove prilike. SAD, Kanada, UAE, Hong Kong, Singapur i Novi Zeland proširuju ove mogućnosti, dok, kako Volek kaže, EU “gradi most kada to najmanje može priuštiti”.



Da li je EU propustila priliku da poveća svoje prihode sada je sekundarno pitanje – nakon presude Evropskog suda pravde, jasno je da su opcije EU za pasoše pod znakom pitanja.



Programi zlatnih pasoša i viza i dalje su polarizirajući – balansiraju između ekonomskih koristi za zemlje domaćine i problema s pravednošću i sigurnošću. Ono što je sigurno jeste da će ovi programi nastaviti funkcionirati bez obzira na presudu o malteškom zlatnom pasošu, a mnogi vjeruju da će njihova popularnost nastaviti rasti.

Alex Ledsom, saradnik Forbesa

