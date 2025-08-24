Nakon dvije i po godine skrivanja, Abramovičeva jahta ponovo plovi

Jahta sankcionisanog ruskog biznismena Abramoviča otplovila je na drugu lokaciju u Turskoj nakon dvije i po godine.

Jahta Eclipse, u vlasništvu ruskog biznismena Romana Abramoviča , napustila je turski grad Marmaris nakon skoro dvije i po godine, gdje je bila usidrena. Prema turskim medijima, otišla je u brodogradilište u blizini Istanbula radi radova na održavanju.

Vijest o kretanju jahte objavio je portal Turkiye Today , a njena trenutna pozicija može se pratiti na portalu Marine Traffic .

Abramovič je preselio megajahtu dugu 164 metra u Tursku nakon što su ga Velika Britanija, EU, Kanada, Australija i Švicarska sankcionisale zbog rata u Ukrajini.

Forbes je 2016. godine izvijestio da je Eclipse, koja se tada smatrala najvećom i najskupljom privatnom jahtom na svijetu, procijenjena na između 400 miliona i 1,2 milijarde dolara. Može primiti 92 člana posade i osoblja, a ima i 24 gostinjske kabine.

Ko je Roman Abramovič?

Abramovič je jedan od najbogatijih Rusa. Forbes procjenjuje njegovo bogatstvo i bogatstvo njegove porodice na 9,2 milijarde dolara .

Između ostalih, ima udjele u čeličnom gigantu Evrazu i proizvođaču nikla Norilsk Nickelu. Godine 2005. prodao je 73% udjela u ruskoj naftnoj kompaniji Sibneft državnom plinskom gigantu Gazpromu za 13 milijardi dolara.

Prije rata bio je utjecajan i u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je bio vlasnik nogometnog kluba Chelsea, koji je bio prisiljen prodati 2022. godine za oko 5 milijardi dolara. U to vrijeme je najavio da će novac biti iskorišten u humanitarne svrhe za pomoć žrtvama rata, ali su sredstva zamrznuta zbog spora s britanskom vladom oko načina njihove raspodjele. Ujedinjeno Kraljevstvo sada razmatra pravne mjere kako bi povratilo novac od Abramoviča.

