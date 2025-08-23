Ovo je deset najplaćenijih teniskih zvijezda u 2025. – Koko Goff je pretekao Đokovića

Carlos Alcaraz i Jannik Sinner utjelovljuju novo veliko rivalstvo u tenisu – na terenu i van njega – i predvode grupu od deset zvijezda koje su zajedno zaradile 285 miliona dolara u protekloj godini.

Tokom protekle godine, svijet tenisa obilježio je duel između 24-godišnjeg Sinera iz Italije i 22-godišnjeg Alcaraza iz Španije, koji su zajedno osvojili sve četiri pojedinačne Grand Slam titule – uz još osam ATP titula. Sada se njihovo rivalstvo seli na finansijsko polje.

Drugu godinu zaredom, Alcaraz je najplaćeniji teniser na svijetu, zadržavajući prvo mjesto s procijenjenih 48,3 miliona dolara zarade u proteklih 12 mjeseci prije poreza i agencijskih provizija – u odnosu na 42,3 miliona dolara godinu prije. Ali Sinner se približio, zaradivši oko 47,3 miliona dolara, što je veliki skok u odnosu na njegovih 26,6 miliona dolara prethodne godine. Na terenu, Siner je u vodstvu sa 20,3 miliona dolara zarade – što je nadmašio samo Novak Đoković u 18 izdanja Forbesove godišnje liste zarada tenisera. (Zaradio je 21,8 miliona dolara u 2016. i 20,6 miliona dolara u 2019. godini). Alcaraz je, s druge strane, kralj zarade van terena, s procijenjenih 35 miliona dolara od sponzorstava, nastupa, egzibicija i drugih poslovnih poduhvata.

Najplaćenija sportistkinja na svijetu

Na trećem mjestu ukupne liste, i prvom među teniserkama, nalazi se Coco Gauff, koja je prošle godine bila i najplaćenija sportistkinja na svijetu. Dvadesetjednogodišnja Amerikanka zaradila je procijenjenih 37,2 miliona dolara u proteklih 12 mjeseci – 12,2 miliona dolara od nagrada i 25 miliona dolara van terena – pretekavši Đokovića, koji je na četvrtom mjestu sa 29,6 miliona dolara. Takav redoslijed znači da prvi put od 2010. godine listu predvode tri igrača mlađa od 30 godina – u to vrijeme to su bili mladi Roger Federer, Maria Sharapova i Rafael Nadal. Federer je držao vrh sve do penzionisanja 2022. godine u 41. godini, a Đoković je nakratko preuzeo vodstvo 2023. godine prije nego što ga je naslijedio Alcaraz.

Zajedno, deset najplaćenijih tenisera na svijetu u posljednjih 12 mjeseci zaradilo je procijenjenih 285 miliona dolara, što je povećanje od 16% u odnosu na prošlogodišnjih 246 miliona.

Taj iznos je i dalje daleko od rekordnih 343 miliona dolara postavljenih 2020. godine. Ali razlika je uglavnom posljedica odsustva Federera, koji je samo te godine zaradio 106,3 miliona dolara, a da ne spominjemo tada aktivnog Nadala (40 miliona u 2020.) i Serenu Williams (36 miliona). Međutim, dublja analiza brojki pokazuje određene pozitivne znakove.

Mladi ljudi u porastu

Za početak, Đoković je jedini član ovogodišnje liste 10 najboljih stariji od 29 godina, a prosječna starost na listi sada je 26 godina, što je pad za više od tri godine u odnosu na 2020. godinu. Zvijezde u usponu nastavljaju da se uzdižu – uključujući Alcaraza, čija je ukupna zarada od 48,3 miliona dolara najbolja ikada za igrača koji se ne zove Federer, Đoković ili Naomi Osaka – nadmašujući Nadalov vrhunac od 44,5 miliona dolara iz 2014. godine.

Muške zvijezde mogu dodatno povećati svoje prihode zahvaljujući ATP-ovom sistemu podjele profita, uvedenom 2022. godine kao dio inicijative OneVision. ATP turneja je nedavno objavila da je isplatila 18,3 miliona dolara igračima na osnovu njihovih rezultata na ATP Masters 1000 turnirima 2024. godine, devet najboljih događaja odmah ispod Grand Slamova i finala sezone. Bonus fond se skoro utrostručio u odnosu na 6,6 miliona dolara isplaćenih 2023. godine.

Među teniserkama, Goff i dalje prednjači po zaradi, ali njene rivalke joj se polako približavaju. Arina Sabalenka, trenutno najbolje rangirana igračica svijeta, zaradila je ukupno 27,4 miliona dolara, od čega 15 miliona dolara dolazi od sponzorstava i nastupa, čime se izjednačila sa svojom poljskom konkurentkinjom Igom Swiatek po zaradi van terena. Čini se da Bjeloruskinja sve uspješnije savladava rezerve oglašivača prema sportistima iz zemalja uključenih u rat u Ukrajini.

Prihodi i dalje nejednaki

Još dramatičniji uspon van terena zabilježila je Qinwen Zheng iz Kine, koja je u proteklih 12 mjeseci zaradila procijenjenih 21 milion dolara. Mnogi u svijetu tenisa vjeruju da bi 22-godišnjakinja mogla krenuti stopama Li Na, koja je osvojila prve dvije Grand Slam titule za Kinu i zaradila 18 miliona dolara van terena 2014. godine (24 miliona dolara kada se uzme u obzir inflacija).

Ovogodišnja lista 10 najplaćenijih uključuje četiri teniserke, a tenis ostaje jedini veliki sport gdje su zarade muškaraca i žena donekle uporedive. Međutim, razlike u nagradnom fondu i dalje postoje na mnogim turnirima ispod Grand Slam nivoa, zbog čega je WTA turneja 2023. godine najavila da će u narednoj deceniji izjednačiti nagradni fond na turnirima nivoa 500 i 1000. Prvenstva (HSBC Championships) i Eastbourne Open (Eastbourne Open), također su obećani za 2029. godinu.

Tenis možda više nikada neće vidjeti igrača poput Federera, ali današnje zvijezde odlično koriste svoje finansijske mogućnosti.

10 najplaćenijih u svijetu tenisa u 2025. godini

#1.

48,3 miliona dolara

Carlos Alcaraz

GODINE: 22 | DRŽAVLJANSTVO: Španac | NA TERENU: 13,3 miliona dolara • VAN TERENA: 35 miliona dolara

Foto: Aaron Doster-Imagn Slike preko Reutersa

Siner možda drži prvo mjesto na ATP listi, ali Alcaraz je pobijedio u šest od njihovih posljednjih sedam susreta na ATP turneji, uključujući iznenađujući poraz na French Openu u junu, koji je 22-godišnjem Špancu donio njegovu petu Grand Slam titulu.

S partnerstvima koja uključuju BMW, Louis Vuitton i Rolex, Alcaraz je trenutno najtraženiji ambasador među aktivnim teniserima, ali njegova prava prednost nad konkurencijom dolazi iz performansi: može zaraditi milion dolara za jedan nastup, a čak 2 miliona dolara za egzibicioni nastup.

Alcaraz je također bio tema trodijelnog Netflixovog dokumentarca koji je pratio njegovu sezonu 2024. Premijeru je najavio na originalan način – privremenom tetovažom s natpisom “23-4-25” na desnoj ruci tokom turnira u Indian Wellsu u martu.

#2.

47,3 miliona dolara

Jannik Sinner

GODINE: 24 | DRŽAVLJANSTVO: Italijan | NA TERENU: 20,3 miliona eura • VAN TERENA: 27 miliona dolara

Fotografija: Shutterstock

Nepoznata bolest prisilila je Janika Sinera da se povuče iz finala Cincinnati Opena ovog mjeseca protiv Carlosa Alcaraza, a ove sedmice se povukao i iz mješovitih parova na US Openu. Međutim, uoči turnira u pojedinačnoj konkurenciji, 24-godišnji Italijan ostaje glavni favorit kladionica da ponovi prošlogodišnji trijumf u New Yorku i osvoji svoju petu Grand Slam titulu.

Pobjeda bi dodatno obilježila Sinnerovu turbulentnu godinu, u kojoj je osvojio Australian Open i Wimbledon, ali je također odslužio tromjesečnu suspenziju zbog dopinga nakon što je u martu 2024. bio pozitivan na anabolički steroid. Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) utvrdila je da Siner nije kriv, prihvativši njegovo objašnjenje da je klostebol ušao u njegovo tijelo putem masaže fizioterapeuta. Međutim, Svjetska antidoping agencija (WADA) uložila je žalbu na tu odluku, a nagodba s igračem je konačno postignuta u februaru.

Uprkos svemu, ta pauza nije usporila Sinerov uspon: zadržao je prvo mjesto na ATP listi, a desetak sponzora – među njima Gucci, Lavazza kafa i De Cecco pasta – ostali su mu vjerni. U oktobru je osvojio i nagradu od šest miliona dolara na egzibicionom turniru Six Kings Slam (Six Kings Slam) u Saudijskoj Arabiji.

#3.

37,2 miliona dolara

Coco Gauff

GODINE: 21 | DRŽAVLJANSTVO: Amerikanac | NA TERENU: 12,2 miliona dolara • VAN TERENA: 25 miliona dolara

Fotografija: David Kirouac-Imagn Images putem Reutersa

Teniska sezona Coco Goff bila je neujednačena – nakon što je osvojila svoju drugu Grand Slam titulu u pojedinačnoj konkurenciji na Roland Garrosu, ispala je u prvom kolu Wimbledona. Nekoliko dana prije US Opena, otpustila je trenera Matthewa Dalyja i dovela stručnjaka za biomehaniku Gavina MacMillana.

Međutim, 21-godišnja Amerikanka postigla je veliki uspjeh i van terena. Sa unosnim portfoliom sponzora koji uključuju Bose, New Balance i brend za njegu kose Carol's Daughter, Goff je u januaru objavila da je investirala u Unrivaled, žensku košarkašku ligu tri na tri koja ove godine ulazi u svoju prvu sezonu. “Moj tata je oduvijek želio da krenem njegovim stopama i igram košarku”, napisala je na Xu. “Ha-ha, oprosti tata, ali ovo je najbliže tome.”

U aprilu je Goff također otkrila da napušta svoju prethodnu agenciju, Team8, kako bi pokrenula vlastitu menadžersku kompaniju u partnerstvu s moćnom agencijom za talente WME. Na društvenim mrežama je izjavila da joj ovaj poduhvat “omogućava veće vlasništvo nad vlastitom karijerom, ali i stvaranje prilika koje nadilaze mene samu, dok nastavljam rasti kao sportašica, poduzetnica i inicijatorica promjena”.

#4.

29,6 miliona dolara

Novak Đoković

GODINE: 38 | DRŽAVLJANSTVO: Srpsko NA TERENU: 4,6 miliona dolara • VAN TERENA: 25 miliona dolara

Foto: Reuters/Mike Segar

Da bi Novak Đoković produžio svoj rekord i osvojio 25. Grand Slam titulu u pojedinačnoj konkurenciji na ovogodišnjem US Openu, morat će se riješiti dijela “rđe”, jer je 38-godišnji teniser iz Beograda propustio Masters u Torontu zbog povrede prepona, a ovog mjeseca se povukao i sa Cincinnati Opena iz “nemedicinskih razloga”. To znači da nije odigrao zvanični meč u pojedinačnoj konkurenciji otkako je u julu izgubio od Yannicka Sinnera u polufinalu Wimbledona.

Međutim, iako je pao na 7. mjesto na ATP listi, a Ženeva Open u maju ostao mu jedina ATP titula u posljednje dvije sezone (uz zlato osvojeno na Olimpijskim igrama u Parizu), Đokovića nikako ne treba otpisati u New Yorku – gradu u kojem je slavio prije dvije godine i gdje ima ukupno četiri titule.

Van terena, Đoković je u protekloj godini proširio svoj sponzorski portfolio saradnjom sa Aman Resorts, Joe & The Juice i Qatar Airways. U martu je Udruženje profesionalnih tenisera (PTPA), organizacija koju je osnovao 2019. godine, podnijelo antimonopolsku tužbu protiv ATP-a i WTA-e, Međunarodne teniske federacije (ITF) i Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA). Tužba je optužila ta upravna tijela da djeluju kao kartel i da suzbijaju plate igrača. Već sljedećeg mjeseca, Đoković je bio među 20 vodećih tenisera koji su potpisali pismo upućeno četiri Grand Slam turnira, u kojem su zahtijevali veći nagradni fond i veću moć donošenja odluka za igrače.

#5.

27,4 miliona dolara

Arina Sabalenka

GODINE: 27 | DRŽAVLJANSTVO: Bjelorus | NA TERENU: 12,4 miliona dolara • VAN TERENA: 15 miliona dolara

Foto: Aaron Doster-Imagn Slike preko Reutersa

U julu je Aryna Sabalenka postala prva teniserka koja je premašila 12.000 bodova u pojedinačnoj konkurenciji još od Serene Williams 2015. godine. Ali, uprkos svojoj dominaciji, 27-godišnja Bjeloruskinja ne igra uvijek pred punim tribinama. Nakon četvrtfinala Roland Garrosa, koje je počelo u 11 sati ujutro, a veći dio stadiona bio je prazan, Sabalenka je pozvala na više večernjih mečeva za žene, pridruživši se brojnim igračicama koje su progovorile o tom pitanju, uključujući Coco Goff, Ons Jabeur i Jessicu Pegula. (Njene tvrdnje potkrepljuje činjenica da su u posljednjih pet godina na Roland Garrosu samo četiri ženska singl meča prikazana u udarnom terminu.)

Međutim, Sabalenka počinje privlačiti sve više pažnje marketinških stručnjaka. Ovog mjeseca je najavila partnerstvo s brendom sportskih pića Elektrolit (Electrolit), a snimala je i promotivni sadržaj za Chase Bank i ruski YouTube kanal First&Red. Nedavno je također stekla udio u IM8 (IM8), brendu dodataka prehrani čiji je suosnivač David Beckham.

#6.

26,1 miliona dolara

Qinwen Zheng

GODINE: 22 | DRŽAVLJANSTVO: Kinez | NA TERENU: 5,1 milion dolara • VAN TERENA: 21 milion dolara

Foto: Reuters/Isabel Infantes

Nakon što je osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 2024. u Parizu, Qinwen Zheng je učvrstila svoj status zvijezde u usponu plasmanom u finale WTA turnira u novembru, gdje je izgubila od Coco Gough u tie-breaku trećeg seta. Već omiljena u rodnoj Kini – koja je upravo predstavila plan za širenje tenisa po cijeloj zemlji – Zheng je nedavno proširila svoj sponzorski portfolio saradnjom sa Audijem, Beatsom i Diorom.

Kao dio reklamne kampanje WTA turneje pokrenute u proljeće, ona se promovira kao jedno od novih lica ženskog tenisa uz Goff, Naomi Osaku i Arinu Sabalenko. Međutim, Zheng će biti van centra pažnje barem nekoliko sedmica jer se oporavlja od artroskopske operacije lakta izvedene u julu.

#7.

24 miliona dolara

Iga Światek

GODINE: 24 | DRŽAVLJANSTVO: Poljska | NA TERENU: 9 miliona dolara • VAN TERENA: 15 miliona dolara

Foto: Reuters/Mike Segar

Poput Janika Sinera i Iga Svyonteka, prošle godine je odslužila kratku suspenziju – u njenom slučaju mjesec dana – zbog nenamjernog kršenja antidoping pravila. (Schwontekova je pozitivan nalaz pripisala melatoninu koji je uzimala za jet lag). Baš kao i Siner, Šviontekova nije osjetila značajan utjecaj na posao – naprotiv, njen partner Oshee, poljski brend sportskih pića, čak je u martu poboljšao njihov sponzorski ugovor, pa se njihov logo sada nalazi na njenoj majici tokom utakmica.

Svyontekova je u julu ostvarila još jedan veliki uspjeh na Wimbledonu, kada je deklasirala Amnadu Anisimovu rezultatom 6-0, 6-0, osvojivši svoju šestu Grand Slam titulu i postavši jedina aktivna teniserka koja je osvajala Grand Slamove na sve tri podloge. Svyontekova je također glavni favorit kladionica na US Openu – turniru koji je osvojila prije tri godine – nakon što je ovog mjeseca slavila i na Cincinnati Openu.

#8.

15,6 miliona dolara

Taylor Fritz

GODINE: 27 | DRŽAVLJANSTVO: Amerikanac | NA TERENU: 8,6 miliona dolara • VAN TERENA: 7 miliona dolara

Fotografija: John E. Sokolowski-Imagn Images putem Reutersa

Taylor Fritz je stigao do kraja ATP finala u novembru – postavši prvi Amerikanac koji je to učinio na završnom turniru sezone još od Jamesa Blakea 2006. godine. Većinu posljednjih osam mjeseci proveo je kao četvrti igrač svijeta, postavši prvi američki teniser koji je bio tako visoko na individualnoj rang listi još od Andyja Roddicka 2007. godine. (Poređenja radi, u to vrijeme Novak Đoković još nije osvojio nijednu od svojih 24 Grand Slam titula).

Sada će Fritz pokušati nadmašiti prošlogodišnji rezultat, kada je stigao do finala US Opena i osvojio turnir, što bi ga učinilo prvim Amerikancem koji je trijumfovao u New Yorku od Roddicka 2003. godine.

Van terena, Fritz sarađuje sa sponzorima kao što su Boss, Chipotle i Motorola.

#9.

15,2 miliona dolara

Frances Tiafoe

GODINE: 27 | DRŽAVLJANSTVO: Amerikanac | NA TERENU: 3,2 miliona dolara • VAN TERENA: 12 miliona dolara

Foto: Aaron Doster-Imagn Slike preko Reutersa

Francis Tiafoe je bio primoran da se povuče iz meča osmine finala Cincinnati Opena ovog mjeseca zbog povrede donjeg dijela leđa, što je još jedno razočarenje u frustrirajućoj sezoni. Ali US Open bi mogao biti upravo ono što je potrebno ovom 27-godišnjem Amerikancu. Njegove najbolje rezultate na Grand Slam turnirima ostvario je upravo u New Yorku, s nastupima u polufinalu 2022. i 2024. godine.

Tiafoe će se ove godine pojaviti i na terenu u novoj sportskoj odjeći, nakon što je u januaru potpisao sponzorski ugovor sa Lululemonom – pridružujući se brojnim istaknutim igračima koji su napustili tradicionalne dobavljače poput Nikea i Adidasa u korist partnerstva sa ovim novim brendom u svijetu tenisa.

#10.

14,3 miliona dolara

Daniil Medvedev (Daniil Medvedev)

GODINE: 29 | DRŽAVLJANSTVO: Ruskinja NA TERENU: 4,3 miliona dolara • VAN TERENA: 10 miliona dolara

Fotografija: John E. Sokolowski-Imagn Images putem Reutersa

Problemi s formom izbacili su Danila Medvedeva iz top 10 na svijetu prvi put od februara 2023. – trenutno je 13.. Iako je u januaru zaradio više od 120.000 dolara plasmanom u drugo kolo Australian Opena , morao je vratiti više od polovine tog iznosa kroz kazne. Tokom poraza u pet setova od 19-godišnjeg kvalifikanta Learnera Tiena, Medvedev je bacio reket i razbio mrežnu kameru, a zatim je preskočio obaveznu konferenciju za novinare nakon meča.

Ali njegov vatreni temperament na terenu i pomalo luckasta ličnost van njega učinili su ga miljenikom publike. “Uvijek kažem da je to kao vožnja cestom”, nedavno je rekao za BBC. “Kada ljudi trube na cesti, to je moj ispad bijesa na terenu.”

Izvan tenisa, Medvedev sarađuje s brendovima kao što su Bovet satovi (Bovet) i Lacoste (Lacoste), a također je i ambasador videoigre Rainbow Six Siege X (Rainbow Six Siege X).

Brett Knight, Forbes

