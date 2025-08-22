SAD i EU otkrivaju detalje trgovinskog sporazuma – evo kako će tarife uticati na automobile, lijekove i drugu robu

Okvir trgovinskog sporazuma postignutog između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije predstavljen je danas u zajedničkom saopštenju, dok su se obje strane složile oko nižih carina na nekoliko proizvoda, a administracija Donalda Trumpa (Donald Trump) uvela je određene uslove prije nego što su određene stope smanjene.

SAD su pristale da snize jedinstvenu carinu na evropski uvoz sa 30% na 15%, dok se EU obavezala da će kupiti američke energente u vrijednosti od 750 milijardi dolara, da će “značajno” povećati kupovinu američke vojne i odbrambene opreme i da će investirati dodatnih 600 milijardi dolara u SAD do 2028. godine, navodi se u zajedničkom saopštenju.

EU se obavezala da će ukinuti carine na američku proizvedenu robu i obezbijediti “povlašteni pristup tržištu” američkim morskim plodovima i poljoprivrednim proizvodima, uključujući orašaste plodove, određene mliječne proizvode, svježe i prerađeno voće i povrće i drugu hranu, sjeme, sojino ulje, svinjetinu i bivolje meso.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da sporazum pruža “predvidljivost” za evropske kompanije i potrošače i “jača transatlantske odnose”.

Koja će evropska roba imati niže carine?

Evropski uvoz će sada biti podložan jedinstvenoj carini od 15%, dok će se stope – takozvana “najpovlaštenija nacija” (Most Favored Nation) – niže od 15% primjenjivati ​​na avione i dijelove aviona, generičke farmaceutske proizvode, uključujući njihove sastojke i “hemijske prekursore”, kao i na nedostupne prirodne resurse poput plute.

SAD su također ponovile svoju obavezu da ograniče carine na poluprovodnike i drvo na 15%, nakon što je predsjednik Donald Trump ranije ovog mjeseca najavio 100% carinu na sav uvoz poluprovodnika. Trump je prethodno prijetio carinama od 250% na farmaceutske proizvode, optužujući kompanije da iskorištavaju američke potrošače visokim cijenama lijekova, ali je nakon postizanja sporazuma s EU rekao da farmaceutski proizvodi nisu “vezani” dogovorenim uslovima.

Hoće li evropski automobili i autodijelovi imati niže carine?

SAD će sniziti carine na uvoz evropskih automobila sa 27,5% na 15% čim EU usvoji zakon kojim bi se smanjile dodatne carine na američku proizvedenu robu, navodi se u saopštenju. Visoki zvaničnik Trumpove administracije rekao je novinarima da bi zakon mogao biti usvojen u roku od nekoliko sedmica.

SAD i EU planiraju “razmotriti” smanjenje tarifa na čelik, aluminij i derivate u okviru sistema kvota, navodi se u saopštenju. Detalji mogućeg sistema kvota nisu precizirani. Trump, koji je u junu podigao tarife na čelik i aluminij na 50%, ranije je rekao da su tarife “globalna stvar” i da će “ostati kakve jesu”. Drugi sektori, uključujući vino, žestoka pića i medicinske uređaje, mogli bi biti uključeni u buduće trgovinske pregovore, navodi se u saopštenju.

Evropski komesar za trgovinu Maros Šefčovič rekao je novinarima u četvrtak da je sporazum “najpovoljniji” koji su SAD postigle s bilo kojim trgovinskim partnerom. “Ali ovo nije kraj”, rekao je Šefčovič, dodajući: “Ovo je početak. Ovaj okvir je prvi korak, koji se na kraju može proširiti na više sektora, poboljšati pristup tržištima i dodatno ojačati naše ekonomske veze.”

Evropski i američki zvaničnici postigli su dogovor krajem jula, samo nekoliko dana prije roka koji je Trump samonametnuo američkim trgovinskim partnerima. Trump i von der Leyen su tada rekli da će se carina od 15% na evropski uvoz primjenjivati ​​”na sve proizvode”, iako su neki sektori – uključujući farmaceutske proizvode, čelik, aluminij i poluprovodnike – u početku bili izuzeti.

Trump je tada sugerirao da bi sporazum omogućio američkim vozilima i američkoj poljoprivredi ulazak na evropsko tržište, rekavši da bi evropski građani uživali u “diverzifikaciji”.

Neki njemački i francuski zvaničnici kritikovali su sporazum, tvrdeći da je okvir prilagođen Trumpovim zahtjevima. Francuski premijer Francois Bayrou rekao je da je to bio “mračan dan kada je savez slobodnih nacija, ujedinjenih da potvrde svoje vrijednosti i brane svoje interese, odlučio da se pokori”.

Alice Weidel, liderka njemačke krajnje desničarske stranke AfD, napisala je: “EU je brutalno iskorištena!” Weidel je tvrdila da sporazum o kupovini američke vojne opreme i energije od strane EU “nije sporazum, već šamar evropskim potrošačima i proizvođačima”.

