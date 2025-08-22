Putovanje ljeti: Savjeti kako da se pobrinete da stvari ne krenu po zlu

Ljeto donosi osjećaj slobode, a za vozače putovanje na zabavnu destinaciju. Ljeto također znači ekstremne vrućine, gužve u saobraćaju, radne zone i povremene ispade bijesa. Evo nekoliko korisnih savjeta za ljetna putovanja, kao i nekoliko dodatnih dodataka.

Planirajte unaprijed.

Ako je vaše putovanje kraće od 80 kilometara, možda vam karta neće ni trebati.

Ali za vikend putovanja i odmore, trebali biste isplanirati glavnu rutu do odredišta kako biste izbjegli zatvaranje cesta, gužve u prometu i druge neugodnosti. I preuzmite karte prije nego što krenete.

Pokrivenost signalom može biti slaba, na primjer u planinama. Prije dvije godine, dok sam prelazio Arizonu u kamperu, nisam imao pristup internetu puna dva sata. Nemogućnost slušanja podcasta me nije toliko smetala, ali biti bez karte usred ničega bilo je uznemirujuće.

Preuzmite offline mape i obratite pažnju na mjesta gdje nema benzinskih pumpi, kao i na područja bez punjača ako vozite električno vozilo. Sezona gradnje je u toku. Provjerite Twitter naloge državnih transportnih službi jutro prije polaska.

Pripremite svoje vozilo.

Bez obzira da li servis radite sami ili ga prepuštate profesionalcima, provjerite ulje, rashladnu tečnost, remene, crijeva, filter zraka i stanje akumulatora. Zamijenite staru kočionu tekućinu ako je starija od dvije godine. Pregrijane kočnice pri spuštanju nizbrdo nisu nimalo bezopasne.

Za kamione koji vuku čamce, bicikle ili bilo šta drugo, provjerite težinu vuče, vertikalno opterećenje (pritisak koji kuka za prikolicu vrši na kuku vozila) i provjerite da li svjetla i kočnice na prikolici ispravno rade.

Motociklisti bi trebali provjeriti zategnutost i podmazivanje lanca, kočionih pločica, sajli i da li sistem hlađenja ispravno funkcioniše.

Njega guma

Stručnjaci kažu da su nedovoljno napumpane gume glavni uzrok pucanja guma na autoputu. Podesite pritisak u gumama prema preporuci na naljepnici na okviru vrata (ili u priručniku za vozilo), u skladu s opterećenjem vozila. Ako vučete teret, pomaknite težinu naprijed, ispred zadnje osovine i sigurno je pričvrstite.

Motociklisti bi trebali znati maksimalnu dozvoljenu težinu svog vozila i imati na umu da je prtljag uključen u ukupnu težinu.

Pregledajte gume na pukotine uzrokovane starenjem i provjerite pritisak u njima dok je motor hladan.

Natovarite vozilo, a zatim ponovo provjerite pritisak u gumama. Steknite naviku provjeravanja svog vozila ili dvotočkaša kao što provjeravate da li ste isključili pećnicu ili svjetlo.

Šta mogu uzrokovati pretjerano visoke temperature

Motori se pregrijavaju, ljudi dehidriraju, a gume pucaju kada se asfalt zagrije. Ponesite više vode nego što mislite da će vam trebati.

Parkirajte u hladu kad god možete i razmislite o kupovini roletne za vjetrobransko staklo – one zaista pomažu.

Za motocikliste – nosite mrežastu ili ventiliranu odjeću. Kada je vrućina nepodnošljiva, pravite pauze za vodu svakih nekoliko sati, prije nego što osjetite žeđ.

Razmislite o nošenju alata i rezervnih dijelova

Mali, kompaktni kompresor, set za popravku (ili rezervne gume i radilice ako se vozite van puta), selotejp, plastične vezice i rezervni osigurači su korisni za imati u prtljažniku.

Papirna mapa bi trebala biti u kaseti u slučaju da tehnologija zakaže.

Ne zaboravite pribor za prvu pomoć.

Kontrolišite umor na putu kada je pakleno vruće

Svi postajemo sporiji i manje pažljivi nakon osam sati sjedenja u stolici. Naizmjenično sjedite za volanom prije nego što vas umor počne obuzimati.

Kada stanete na pumpi, protegnite noge, prošetajte kratko ili uradite nekoliko skokova ako vam nije neugodno i ako vas niko ne snima.

Ponekad je dremka od deset ili dvadeset minuta vrijednija od šoljice kafe. Ako vam se oči zatvaraju, sklonite se s puta.

Vidljivost i kultura u saobraćaju

Provjerite da li su vam dnevna svjetla upaljena. Uključite žmigavac na vrijeme, lagano ga uključite, bez trzaja, posebno kada ste iza nekoga ko vuče prikolicu od tri tone uzbrdo.

Vozači kamiona i motociklisti često koriste ruke da bi se pozdravili i zahvalili u saobraćaju. Pridružite se toj kulturi.

Uživajte u putovanju, ne samo u odredištu

Poenta nije da se od tačke A do tačke B stigne u gužvi kao da imate rok za neki posao. Izaberite ljepši, sporedni put kroz prirodu.

Pojedi komad pite s lokalne štandove pored puta. Kupi mami teglu domaćeg džema. Napiši i pošalji razglednicu.

Šta treba ponijeti sa sobom?

Nikon Z5 II

Z5 II je izuzetno jednostavan za korištenje, pun modernih funkcija (brzi autofokus, stabilizacija u tijelu, čist 4K video, usporeni snimci) i među fotografima koji su upućeni smatra se odličnim omjerom cijene i kvalitete, te nije tipičan “stariji Nikon”.

Raspored dugmadi je intuitivan, hvat je čvrst, kontrole se mogu prilagoditi, a rotirajući ekran osjetljiv na dodir olakšava snimanje iz neobičnih uglova. Nije prevelik, ali ni toliko mali da se osjeća kao igračka.

Modularni ruksak

Proizveden u Los Angelesu, Meridan Landspeeder modularni ruksak dizajniran je kao svestrano rješenje za svakodnevno nošenje, ali i za putovanja, čak i duga putovanja.

Možete ga baciti kroz prozor s visine ili ga na neki drugi način udariti, a neće se raspasti.

Kombinujući napredne materijale s inteligentnom organizacijom, ruksak ima podstavljene naramenice, prozračna leđa i utor za ručku kofera, što olakšava kretanje po aerodromima.

Također možete odabrati solo verziju i napraviti vlastite kombinacije dodataka i boja po želji.

Prijenosni roštilj

Evo prenosivog električnog roštilja koji je čvrst, ali i skup . CROSSRAY eXtreme Electric koristi dva karbonska infracrvena grijača od po 1100 vati (ukupno 2200 vati) koji omogućavaju temperature kuhanja preko 300 stepeni Celzijusa, što može parirati ili čak nadmašiti većinu plinskih roštilja.

Ima digitalni displej, sondu za meso i visoki poklopac s rešetkom za održavanje toplote, što omogućava razne metode pripreme hrane. Od roštilja do sporog pečenja.

Potpuno je prenosiv, iako težak. Može se koristiti na stolu ili kao dio kolica ili vanjske kuhinje. Opcionalne funkcije poput kompleta ražnjića dodatno proširuju njegove mogućnosti, a sve to uz održiv dizajn s električnim pogonom.

