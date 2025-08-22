Muskova kompanija X postiže nagodbu sa bivšim radnicima Twittera zbog neisplaćenih otpremnina

Kompanija X Corp, društvena mreža u vlasništvu Elona Muska, postigla je preliminarni dogovor o nagodbi u tužbi koju su pokrenuli bivši zaposlenici Twittera, tvrdeći da im je dugovano 500 miliona dolara na ime otpremnina.

Advokati X Corpa i bivših radnika Twittera prijavili su sudu u srijedu da je postignut dogovor, te su zajedno zatražili od američkog apelacionog suda da odgodi zakazano ročište kako bi mogli finalizirati nagodbu, kojom bi otpušteni radnici bili isplaćeni, a parnica okončana. Finansijski detalji dogovora nisu objavljeni.

Musk je nakon preuzimanja Twittera 2022. godine, koji je kasnije preimenovao u X, otpustio oko 6.000 zaposlenika. Nekoliko njih je pokrenulo tužbe zbog nezakonitog otpuštanja i neisplaćenih otpremnina, a dio tih procesa i dalje traje pred sudovima u Delaveru i Kaliforniji.

Nagodba bi okončala predloženu kolektivnu tužbu u Kaliforniji, koju su podnijeli Courtney McMillian, bivši šef programa beneficija zaposlenih u Twitteru, te Ronald Cooper, menadžer operacija.

Savezni sudija u San Franciscu odbacio je tužbu radnika u julu 2024. godine, nakon čega su se žalili Apelacionom sudu 9. okruga sa sjedištem u San Franciscu. Ovaj sud je trebao održati usmenu raspravu 17. septembra.

U tužbi se tvrdilo da je plan otpremnina iz 2019. godine garantovao većini zaposlenika dvije plate u osnovnom iznosu, plus jednu sedmicu plate za svaku punu godinu rada u slučaju otpuštanja. Viši kadar, poput McMillian, imao je pravo na šest mjeseci pune osnovne plate.

Međutim, Twitter je otpuštenim radnicima ponudio najviše jednu mjesečnu platu, dok mnogi nisu dobili ništa, navodi se u tužbi. Nakon Muskove kupovine, kompanija je otpustila više od polovine zaposlenih u sklopu mjera štednje.

