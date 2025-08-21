Tržište plemenitih metala u haosu: Zlato obara rekorde, srebro pada u sjenu

Tržišta zlata i srebra prolaze kroz burnu i neizvjesnu 2025. godinu, pod snažnim utjecajem makroekonomskih faktora i promjenjive industrijske potražnje. Dok zlato bilježi historijski rast i sve više potvrđuje status sigurnog utočišta, srebro se bori da uhvati korak, pogođeno usporavanjem industrijskog sektora.

Zlato blista u nesigurnim vremenima

Cijene zlata od početka godine porasle su gotovo 29,2%, potaknute slabljenjem američkog dolara, globalnim trgovinskim tenzijama i strahovima od ekonomske recesije.

Spot zlato se u utorak trgovalo po cijeni od oko 3.393,6 dolara po unci, što je oporavak nakon dvosedmičnog minimuma od 3.232 dolara ranije ove sedmice. Samo nekoliko dana ranije, 22. aprila, zlato je dostiglo rekordnih 3.500 dolara po unci, ojačano rastućim napetostima između SAD-a i Kine, kao i povećanom kupovinom centralnih banaka.

“Glavni pokretač rasta cijena zlata ove godine je kombinacija snažne potražnje centralnih banaka, rastuće američke fiskalne potrošnje i priliva kapitala u zlato kao sigurnu imovinu zbog trgovinskih nesigurnosti,” rekao je Ashraf Laidi, osnivač i direktor britanske kompanije Intermarket Strategy.

Investicijske banke prognoziraju da će rast biti dugotrajan. Goldman Sachs podigao je svoju ciljnu cijenu zlata na 3.700 dolara do kraja godine, dok JP Morgan predviđa prosjek od 3.675 dolara do četvrtog kvartala, uz mogućnost dostizanja 4.000 dolara do sredine 2026. Čak je i milijarder John Paulson izjavio da bi zlato moglo dostići 5.000 dolara do 2028.

Ipak, nisu svi optimistični – neki analitičari upozoravaju da bi smirivanje trgovinskih tenzija moglo spustiti cijene čak na 2.500 dolara u narednih 12 mjeseci.

REUTERS/Alexander Manzyuk/File Photo

Srebro gubi sjaj

Za razliku od zlata, srebro je u 2025. godini znatno slabije. Spot cijena srebra trenutno iznosi oko 33,3 dolara po unci, što je porast od 14% od početka godine, ali i pad u odnosu na prošlogodišnji vrhunac od 34,87 dolara.

Omjer zlata i srebra, ključni indikator tržišta, popeo se iznad 102, što znači da je potrebno više od 102 unce srebra za kupovinu jedne unce zlata – jasna potvrda da zlato značajno nadmašuje srebro.

Prema Goldman Sachsu, srebro će ostati pod pritiskom sve dok se industrijska potražnja – posebno u sektoru solarne energije i elektronike – ne oporavi.

Geopolitika, inflacija i recesija – ključne prijetnje

Očekivana smanjenja kamatnih stopa američkog FED-a mogla bi dodatno podržati zlato, jer niže stope povećavaju atraktivnost imovine koja ne donosi prinose. Ipak, ukoliko FED odustane od rezova zbog straha od inflacije, zlato bi moglo izgubiti na sjaju.

Laidi upozorava da je rizik od nekontrolisanog povratka inflacije realan:

“Imamo situaciju gdje su kamatne stope niske, a inflacija prijeti. To je savršena oluja za rast cijena zlata.”

Srebro, s druge strane, zavisi mnogo više od industrijskog ciklusa. Dok potražnja u sektorima poput solarne energije i električnih vozila raste, pad u potražnji za nakitom i priborom, uz globalnu ekonomsku neizvjesnost, otežava njegovu poziciju. Prema Silver Instituteu, srebro bi do kraja godine moglo završiti u rasponu od 36 do 42 dolara po unci, uz nastavak deficita u ponudi.

Industrijska nezamjenjivost

Plemeniti metali nisu samo investicioni instrumenti, već i stubovi moderne industrije.

Zlato : koristi se u elektronici, svemirskoj tehnologiji i medicini (nanotehnologija, lijekovi, dijagnostika).

: koristi se u elektronici, svemirskoj tehnologiji i medicini (nanotehnologija, lijekovi, dijagnostika). Srebro: ključan materijal u solarnim panelima, elektronici, električnim vozilima, pa čak i u sistemima za pročišćavanje vode.

Deficiti u ponudi i rastuće cijene mogli bi značajno utjecati na troškove proizvodnje u tim industrijama, stvarajući dodatni pritisak na globalnu ekonomiju.

Godina 2025. već se pokazuje kao turbulentna za plemenite metale. Zlato nastavlja da dominira kao sigurno utočište i sve jača ulogu globalnog “monetarnog sidra”, dok srebro balansira između svoje industrijske važnosti i tržišnih slabosti. Investitori i industrija sada igraju na tankoj liniji između inflacije, trgovinskih ratova i straha od recesije.

Auto, Muhammad Addam, Forbes