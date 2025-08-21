Evo ko se najviše obogatio od kripto buma od 100 milijardi dolara

Od Anchorage Digitala do BitGoa i Morgan Stanleyja, sve veći broj finansijskih firmi ubire visoke naknade jašući na talasu kupovine korporativnih bitcoina.

Rekordan broj javno trgovanih kompanija gomila kriptovalute u svojim bilancima stanja – navodno kako bi diverzificirali imovinu, zaštitili se od inflacije i privukli nove investitore. Ali neizrečeni razlog je, naravno, želja menadžmenta da poveća cijenu vlastitih dionica. Posljednjih mjeseci, samo najavljivanje takozvane strategije “kripto trezora” bilo je dovoljno da generira premije u odnosu na tržišne cijene.

„Međutim, pravi profit idu onima koji prodaju ‘krampe i lopate’ ove nove zlatne groznice – kustosima, brokerima, upraviteljima imovine i investicijskim bankama koji naplaćuju naknade za svaku trgovinu, transfer i skladištenje.“

„U proteklih šest mjeseci, trend je dostigao „tačku ključanja“ i „potpuno je zarazan“, kaže Nathan McCauley , suosnivač i izvršni direktor Anchorage Digitala u San Franciscu. Njegova kripto banka je već potpisala ugovore o nadgledanju bitcoin trezora Trump Media vrijednog 2 milijarde dolara i portfelja Nakamoto Holdingsa vrijednog 760 miliona dolara, kompanije fokusirane na bitcoin koja je nedavno najavila spajanje SPAC-a sa KindlyMD-om, malom, gubitaškom kompanijom za zdravstvenu zaštitu iz Salt Lake Cityja čije su se dionice kretale ispod 2 dolara prije majske objave. Danas je KindlyMD-ov Nakamoto, nazvan po pseudonimnom osnivaču Bitcoina, Satoshiju Nakamotu, kotiran na NASDAQ-u pod simbolom NAKA. Njegove dionice se prodaju po cijeni od 15 dolara po dionici, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od 114 miliona dolara.

Sve se kupuje.

Prije godinu dana, mala grupa korporativnih kupaca zajedno je posjedovala nešto više od 416.000 bitcoina. Danas, prema Bitcoin Treasuries.net, najmanje 152 javno trgovane kompanije kontroliraju više od 950.000 kovanica vrijednih više od 110 milijardi dolara. Nesporna “velika riba” u grupi ostaje milijarder Michael Saylor i njegova kompanija Strategy, koja je bila pionir korporativnog kripto modela, uveliko se oslanjajući na kreativne oblike finansiranja kao što su konvertibilne obveznice i varijabilne beskonačne preferencijalne dionice. Strategy Inc., koja je započela kao mala softverska kompanija pod nazivom MicroStrategy u Tysons Corneru, Virginia, sada posjeduje bitcoin u vrijednosti od 73 milijarde dolara, dok je njena tržišna kapitalizacija 95 milijardi dolara – 25 posto više od vrijednosti same kripto imovine.

Saylorovi sljedbenici ne kupuju samo bitcoin – oni kupuju i eter, sol i mnoštvo druge digitalne imovine. Samo ove godine, korporacije su prikupile više od 98 milijardi dolara za tu svrhu, prema podacima kripto savjetodavne firme Architect Partners sa sjedištem u Palo Altu, a dodatnih 59 milijardi dolara obećalo je 139 kompanija od juna . Najnoviji primjer: World Liberty Financial, kripto kompanija u većinskom vlasništvu porodice Trump, nedavno je objavila da u svom trezoru ima 1,5 milijardi dolara, osiguranih vlastitim tokenom, WLFI. To se dodaje Trump Media-inoj rezervi bitcoina od 2 milijarde dolara.

Kompanije koje profitiraju od rasta kripto trezora

Kompanija Usluge Značajni poslovi Anchorage Kastodi, kripto banka Trump Media, KindlyMD, Cantor Fitzgerald Barclays Investicijsko bankarstvo Strategija BitGo Starateljstvo Quantum BioPharma, optimističan Bitno Upravljanje imovinom OFA Grupa Kantor Fitzgerald Investicijsko bankarstvo Twenty One Capital, MARA Holdings,

Bitcoin Standard Treasury Company,

Semler Scientific, KULR Cohen & Co. Investicijsko bankarstvo KindlyMD Coinbase Brokerske usluge, skrbništvo Thumzup Galaksija Upravljanje imovinom, investicijsko bankarstvo, platforma i usluge trgovanja Mill City Ventures, DDC Enterprise Limited, BitMine Immersion Technologies, SharpLink Gaming Morgan Stanley Investicijsko bankarstvo Strategija, MARA Holdings Dva Prima Institucionalno kreditiranje MARA Holdings

Za sada je širi uticaj trenda teško kvantificirati jer je još uvijek u ranoj fazi, kaže Elliot Chun iz Architect Partnersa, ali je pomama već „generirala mnogo kompenzacija na svim nivoima“.

Naknade za aranžmane i druge naknade od ponuda povlaštenih dionica i konvertibilnih obveznica već se pokazuju kao unosan posao za brojne tradicionalne investicijske banke i brokerske kuće, uključujući Morgan Stanley, Barclays Capital, Moelis & Company i TD Securities.

Na primjer, Strategy je u martu ponudio 8,5 miliona povlaštenih dionica u vrijednosti od 722 miliona dolara. Morgan Stanley je bio među osiguravačima, zajedno s desetak drugih firmi, zaradivši procijenjenih 10 miliona dolara od naknada. MARA Holdings, kompanija sa sjedištem u Fort Lauderdaleu koja se bavi rudarenjem kriptovaluta, a sada kupuje i gomila bitcoin, izdala je konvertibilne obveznice u vrijednosti od 950 miliona dolara u julu. Morgan Stanley i drugi će vjerovatno zaraditi 10 miliona dolara na ovom poslu.

Veliki pobjednici i čuvari

Još jedan korisnik procvata korporativnog kripto trezora su kvalifikovani čuvari, koji drže digitalnu imovinu u ime klijenata. Veteran BitGo sa sjedištem u Palo Altu, na primjer, premašio je 100 milijardi dolara imovine pod starateljstvom u prvoj polovini 2025. godine, zahvaljujući i procvatu kripto tržišta i rastu korporativnih trezora.

„Korporativne trezorske obveznice postaju sve veći dio našeg poslovanja. Prije šest mjeseci nismo bili zaista posvećeni tome, ali sada su veliki dio naših novih klijenata“, kaže Adam Sporn , šef odjela za primarno brokersko poslovanje i institucionalnu prodaju u SAD-u u kompaniji BitGo. On procjenjuje da je u proteklih nekoliko mjeseci oko dvadeset kripto-trezorskih firmi najavilo ugovore o čuvanju dionica sa kompanijom BitGo. Taj rast poslovanja pomogao je kompaniji da u julu povjerljivo podnese zahtjev za inicijalnu javnu ponudu (IPO).

Veliki čuvari poput BitGoa i Coinbasea naplaćuju institucionalnim klijentima kombinaciju početnih, godišnjih i dodatnih naknada za držanje njihove kriptovalute i generiranje prihoda od nje. Najčešća struktura je godišnja naknada zasnovana na imovini pod starateljstvom, koja se obično kreće između 0,15 i 0,30 posto, iako veliki klijenti mogu pregovarati o stopama do 10 baznih poena, ili 0,10 posto, kaže Ravi Doshi , globalni ko-šef tržišta u FalconX-u.

Šta je sa kupljenom digitalnom imovinom?

Iako se ove naknade pretvaraju u stotine miliona dolara prihoda za kustose koji drže desetine milijardi dolara u bitcoinima, marže na ugovorima o čuvanju su obično vrlo niske. Potražnja za kriptovalutama koju stvaraju ovi posrednici istovremeno generira dodatne prihode za berze i glavne brokere poput Coinbasea, FalconX-a i Cumberlanda. Svaka kupovina hrani ciklus: više kupovina podiže cijene, privlači nove investitore i stvara više tokena za trgovanje, napominje Dan Dolev , viši fintech analitičar u Mizuhou.

Pored trgovanja i čuvanja imovine, usluge generiranja prinosa poput ulaganja, pozajmljivanja i strategija opcija su još jedan unosan put. Ulaganje nagrađuje korisnike koji zaključavaju svoje tokene kako bi pomoglo u validaciji blockchain transakcija, dok strategije opcija uključuju korištenje finansijskih derivata za prilagođavanje profila rizika i prinosa portfelja bez promjene alokacije osnovne imovine. „Kako ove kompanije prikupljaju kapital s namjerom da ga stave u svoje bilanse stanja, vrlo brzo dolaze do pitanja ‘šta sad?'“, kaže Chun iz Architect Partnersa. „Postoji preko 60 milijardi dolara u kripto imovini koja treba generirati prinos, a ove javno kotirane kompanije to ne mogu same.“ Do sada su se oslanjale na rast vrijednosti same imovine kako bi generirale prinos, ali brzo širenje trenda kripto trezora će izvršiti pritisak na kompanije da se diferenciraju, tražeći strategije koje donose prinos ili jeftin kapital za kupovinu bitcoina, kaže Sidney Powell , generalni direktor firme za kripto kreditiranje Maple Finance sa sjedištem u Melbourneu.

Još uvijek ima mnogo prostora za rast.

Kako bi izgradile konkurentsku prednost, ove kompanije će se sve više okretati institucionalnim zajmodavcima poput Two Prime i Maple Finance, te upraviteljima imovine poput Wave Digital Assets, Arca i Galaxy, koji naplaćuju između 25 i 50 baznih poena za usluge upravljanja trezorom, prema riječima Juana Leona , višeg investicijskog stratega u Bitwiseu, firmi za upravljanje kripto imovinom i savjetovanje. Ranije ovog mjeseca, Galaxy je prijavio priliv od 175 miliona dolara u svoje poslovanje upravljanja trezorskom imovinom, dijelom zahvaljujući pružanju trezorskih rješenja svojim dvadeset i četiri klijenta koji drže kriptovalute u svojim trezorima.

U međuvremenu, Wall Street već finansira taj val. Ohrabreni povoljnijom politikom predsjednika Trumpa i jasnijim propisima, investicijski gigant Capital Group, hedge fond D1 Capital Partners i investicijska banka Cantor Fitzgerald su među onima koji finansiraju korporativno gomilanje kriptovaluta.

Uprkos skepticima, bum digitalnih kripto-trezorskih kompanija tek počinje. „Vjerujemo da će, na kraju, sve kompanije biti kripto-trezorske kompanije u jednom ili drugom obliku“, kaže Leon, napominjući da trenutno postoji oko 31 bilion dolara korporativnih novčanih rezervi širom svijeta. „Bez obzira da li drže jedan, 10 ili 100 posto svoje imovine u kriptovalutama, držat će barem nešto. Dakle, još uvijek ima mnogo prostora za rast.“

Julie Goldenberg, novinarka Forbesa

