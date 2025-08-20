Trump kaže da Putin možda ne želi postići dogovor o Ukrajini

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da se nada da će Vladimir Putin poduzeti mjere za okončanje rata u Ukrajini, ali je priznao da ruski predsjednik možda uopće ne želi postići dogovor, dodajući da bi to stvorilo “tešku situaciju” za Putina.

U intervjuu za program Fox & Friends na Fox Newsu, Trump je rekao da vjeruje da će Putinov plan djelovanja postati jasan u narednih nekoliko sedmica. Trump je ponovo isključio prisustvo američkih trupa na terenu u Ukrajini i nije pružio nikakve detalje o sigurnosnim garancijama koje je ranije spomenuo da bi Washington mogao ponuditi Kijevu kao dio bilo kakvog poslijeratnog sporazuma.

“Ne mislim da će biti problem (postići mirovni sporazum), iskreno govoreći. Mislim da je Putin umoran od toga. Mislim da su svi umorni od toga, ali nikad se ne zna”, rekao je Trump, prema izvještaju Reutersa (Reuters).

“Saznaćemo šta će biti s predsjednikom Putinom u narednih nekoliko sedmica… Moguće je da ne želi postići dogovor”, dodao je Trump, koji je ranije prijetio novim sankcijama Rusiji i zemljama koje kupuju njenu naftu ako Putin ne postigne mir.

Ukrajinu i njene evropske saveznike ohrabrilo je Trumpovo obećanje sigurnosnih garancija za okončanje rata tokom vanrednog samita u ponedjeljak, ali se suočavaju s mnogim neodgovorenim pitanjima, uključujući i to koliko će Rusija uopće biti spremna na saradnju.

Fotografija: Služba za odnose s javnošću ukrajinskog predsjednika/Brošura putem Reutersa

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je razgovore u Bijeloj kući kao “veliki korak naprijed” ka okončanju najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi u posljednjih 80 godina i kao pripremu za trilateralni sastanak s Putinom i Trumpom u narednim sedmicama.

Zelenskog su na samitu okružili lideri saveznika, uključujući Njemačku, Francusku i Veliku Britaniju. Njegov topao odnos s Trumpom bio je u oštroj suprotnosti s njihovim katastrofalnim sastankom u Ovalnom uredu u februaru.

Ali put ka miru ostaje duboko neizvjestan i Zelenski bi mogao biti prisiljen napraviti bolne kompromise kako bi okončao rat, koji je započeo ruskom invazijom velikih razmjera u februaru 2022. Analitičari procjenjuju da je u sukobu ubijeno ili ranjeno više od milion ljudi.

Ruski napadi

Dok su razgovori u Washingtonu donijeli privremeni osjećaj olakšanja u Kijevu, borbe nisu jenjavale. Rusija je lansirala 270 dronova i 10 raketa u noćnom napadu na Ukrajinu, saopštile su ukrajinske zračne snage, što je bio najveći napad ovog mjeseca. Ministarstvo energetike je navelo da je Rusija ciljala energetska postrojenja u centralnom području Poltave, gdje se nalazi jedina ukrajinska rafinerija nafte, uzrokujući velike požare.

Međutim, u utorak je Rusija vratila tijela 1.000 poginulih ukrajinskih vojnika, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Zauzvrat, Moskva je primila tijela 19 svojih vojnika, prema državnoj novinskoj agenciji TASS.

“Dobra vijest (sa samita u ponedjeljak) je da nije došlo do eksplozije tenzija. Trump nije zahtijevao kapitulaciju Ukrajine niti povukao podršku. Atmosfera je bila pozitivna i transatlantski savez je još uvijek živ”, rekao je za Reuters John Foreman, bivši britanski vojni ataše u Kijevu i Moskvi.

“S druge strane, postoji ogroman stepen neizvjesnosti o prirodi sigurnosnih garancija i šta SAD tačno imaju na umu.”

Ukrajinski saveznici su danas održali razgovore u formatu takozvanih “Koalicija voljnih”, raspravljajući o dodatnim sankcijama kako bi se povećao pritisak na Rusiju. Grupa se također složila da će se timovi za planiranje sastati sa svojim američkim kolegama u narednim danima kako bi unaprijedili planove za sigurnosne garancije za Ukrajinu.

Očekivalo se da će vojni lideri NATO-a u srijedu razgovarati o Ukrajini, a američki general Dan Caine, načelnik Združenog štaba, trebao je prisustvovati sastanku virtualno, rekli su zvaničnici za Reuters.

„Sada aktivno radimo na svim nivoima na detaljima, na tome kako će izgledati arhitektura garancija, sa svim članovima Koalicije voljnih, a posebno sa Sjedinjenim Američkim Državama“, rekao je Zelenski na X mreži.

“Budite oprezni s Trumpom”

Rusija nije dala nikakvu eksplicitnu obavezu za sastanak između Putina i Zelenskog. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da Moskva ne odbacuje nijedan format za mirovne pregovore u Ukrajini, ali da svaki sastanak nacionalnih lidera “mora biti pripremljen s najvećom temeljitošću”.

Putin je rekao da Rusija neće tolerisati NATO trupe u Ukrajini. Također nije pokazao znakove odustajanja od svojih zahtjeva za tu teritoriju, uključujući dijelove koji nisu pod ruskom vojnom kontrolom, nakon samita s Trumpom prošlog petka na Aljasci.

Neil Melvin, direktor za međunarodnu sigurnost u londonskom istraživačkom centru Royal Joint Services Institute (RUSI), rekao je da Rusija možda produžava rat, pokušavajući skrenuti američki pritisak produženim mirovnim pregovorima.

„Mislim da iza ovoga stoji borba između Ukrajine i Evropljana s jedne strane i Rusa s druge, kako se ne bi Trumpu predstavili kao prepreka njegovom mirovnom procesu“, rekao je Melvin.

„Svi se oni šuljaju oko Trumpa“ kako bi izbjegli bilo kakvu krivicu, dodao je, naglašavajući da je, kada je riječ o sigurnosnim garancijama, „problem u tome što je ono što je Trump rekao toliko nejasno da je vrlo teško shvatiti to ozbiljno“.