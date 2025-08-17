Vrijeme, lokacija, pokloni – detalji Trumpovog samita s Putinom na Aljasci ostavljeni u hotelskom štampaču, navodi se u izvještaju

Nekoliko dokumenata s oznakama američkog State Departmenta koji otkrivaju nepoznate detalje o sastanku predsjednika Donalda Trumpa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom otkriveni su u hotelu na Aljasci, izvijestio je u subotu NPR, uključujući lokacije i vrijeme sastanaka samita i kontakt informacije američkih zvaničnika.

Pronađeno osam stranica

Trojica gostiju hotela Captain Cook u Anchorageu na Aljasci, koji se nalazi u blizini zajedničke baze Elmendorf-Richardson gdje su se Putin i Trump sastali, pronašli su osam stranica koje su, izgleda, odštampali službenici State Departmenta u jednom od javnih štampača hotela, izvijestio je NPR, pozivajući se na slike dokumenata.

Na prvoj stranici je detaljno opisan redoslijed sastanaka između ruskih i američkih zvaničnika u petak, uključujući nazive soba unutar baze u Anchorageu, te da je Trump planirao Putinu pokloniti “američku statuu ćelavog orla za stolom”.

Na drugim stranicama nalazila su se imena i brojevi telefona troje službenika američke vlade, imena američkih i ruskih državnih lidera i njihov fonetski izgovor, dok je na stranicama šest i sedam opisano kako će se na samitu poslužiti ručak – u „čast njegove ekselencije Vladimira Putina“.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Zajednička konferencija umjesto sat trajala 12 minuta

U prvom dokumentu je navedeno da je zajednička konferencija za novinare između Trumpa i Putina trebala trajati sat, između 15:30 i 16:30 sati po lokalnom vremenu. Konferencija za novinare završena je nakon otprilike 12 minuta.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da će se u ponedjeljak sastati s Trumpom u Washingtonu, iako detalji o sastanku nisu objavljeni. Trump je na Truth Social napisao da će biti zakazan još jedan sastanak s Putinom “ako sve bude u redu” sa Zelenskim, koji je zatražio učešće u mirovnim pregovorima.

“Direktan prijelaz na mirovni sporazum”

Trump je kazao kako je optimističan da će on i Putin “postići dogovor” tokom samita na Aljasci. Nakon sastanka, Trump je rekao da nije postignut mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, sugerirajući da su on i Putin postigli “značajan pomak” i “veliki napredak” u svojim razgovorima. Putin je novinarima rekao da Rusija i dalje ima zabrinutosti u Ukrajini koje treba riješiti prije nego što se postigne mir. Trump je ranije rekao da će se Rusija suočiti s “ekonomski teškim” posljedicama ako Putin ne postigne napredak ka sporazumu o prekidu vatre. Trump je u subotu rekao da “sam sporazum o prekidu vatre” više nije cilj mirovnih pregovora, tvrdeći da su “svi utvrdili” da je “najbolji način” za okončanje ruskog rata s Ukrajinom “direktan prijelaz na mirovni sporazum”. Neki ukrajinski zvaničnici kritikovali su Trumpovo odustajanje od sporazuma o prekidu vatre kao stavljanje na stranu Putinovih zahtjeva.

Ty Roush, Forbes

Details Of Trump’s Alaska Summit With Putin Left In Hotel Printer, Report Says—Including Meeting Times, Locations And Gifts