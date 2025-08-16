Stigla je Edita – voz bez vozača započeo testnu vožnju

Evropa je dobila Editu – prvi voz bez vozača. Istina, sve je još uvijek u testnoj fazi, ali prvi rezultati već pokazuju da je češka željeznička kompanija AŽD Praha, koja stoji iza ovog prvog evropskog autonomnog voza na otvorenom, na putu da napravi pravu revoluciju u željezničkom saobraćaju. Kako je izvijestila TV Poljska (TVP) voz Edita, trenutno prolazi testiranja na 25 kilometara dugoj pruzi koja povezuje gradove Kopidlno i Dolní Bousov u sjevernom dijelu Češke.

Upravlja vučom, kočenjem i brzinom

Za razliku od automatiziranih vozova ograničenih ograđenim sistemima, poput onih koji se nalaze na aerodromima ili na londonskoj Docklands Light Railway, Edita putuje bez vozača kroz otvorenu prirodu, savladava željezničko-cestovne prijelaze, vozi pored vozila i pješaka. Naprimjer, na londonskoj Docklands Light Railway (DLR), automatiziranoj laganoj željeznici koja povezuje istočni London s poslovnim i stambenim područjima u Docklandsu, uključujući Canary Wharf i London City Airport, vozovi nemaju konvencionalne vozače; upravljanje je kompjutersko, međutim, vožnja se odvija u ograđenom sistemu – pruge su odvojene od uobičajenog putničkog saobraćaja i pješačkih prijelaza, što povećava sigurnost i predvidljivost.

Sofisticirani laserski senzori za mjerenje udaljenosti i kamere visoke rezolucije za stalno praćenje okoline, tehnologija su zahvaljujući kojoj Edita prikuplja podatke u stvarnom vremenu, na osnovu kojih donosi autonomne odluka u vezi s vučom, kočenjem i brzinom.

„Voz se kreće autonomno. Opremljen je sistemima koji omogućuju kontrolu vuče, kočenje i upravljanje brzinom“, izjavio je Michal Novák iz AŽD Praha.

Sigurno se zaustavio pred stadom ovaca

Prema podacima kompanije Engineering and Technology, voz se već susreo sa stvarnim izazovima kada se sigurno zaustavio dok je stado ovaca prelazilo preko pruge. Ovime je potvrdio svoje napredne mogućnosti da reagira u stvarnim okolnostima na nepredviđene situacije.

Kompanija AŽD Praha, koja je u projekat uložila oko 320 miliona čeških kruna (približno 13 miliona eura), a trećina finansiranja dolazi iz Evropske unije, se nada da će njen voz postići potpuno autonomni rad do 2031. godine, uz regulatorno odobrenje i daljnji razvoj. Do sada je Edita uspješno prešla više od 1.700 kilometara sa rezervnim vozačem radi sigurnosti.