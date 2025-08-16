Produžene smjene, veći bonusi na platu – zakon o radu u ovoj evropskoj zemlji izaziva ozbiljne rasprave

Grčka planira novi zakon koji bi trebao biti donesen na jesen ove godine, a kojim bi bilo dozvoljeno 13 radnih sati dnevno kao i četverodnevna radna sedmica. Ova satnica ranije se odnosila samo za zaposlene koji rade za dva različita poslodavca, dok bi novim zakonom radni dan mogao biti produžen do 13 sati, radnicima koji rade za jednog poslodavca. Ovime se nastoje ublažiti posljedice deficita kvalificiranih radnika u zemlji. Ova mjera dolazi i nakon zahtjeva grčkih poslodavaca kojima su, kako su naveli, potrebni fleksibilniji oblici rada, budući da teško pronalaze radnike, zbog čega prazna radna mjesta ugrožavaju održivost njihovih firmi. Grčka, istina, ima najnižu stopu nezaposlenosti u posljednjih 15-ak godina (8,3 posto), međutim, primanja grčkih radnika nisu visoka.

Prosječna plata malo iznad 1.000 eura

Prema Trading Economics-u, prosječna mjesečna plata u Grčkoj iznosi oko 1.060,45 eura bruto (prije oporezivanja) za 2025. Istovremeno, kvalifikovani stručnjaci primaju 1.510 eura, a nekvalifikovani radnici 717 eura.

Prema podacima Helenskog primarnog fonda socijalnog osiguranja, prosječna plata u Grčkoj u 2025. godini za radnike u privatnom sektoru iznosila je 1.182,39 eura mjesečno, dok Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj navodi da prosječne plate za Grke iznose 1.466 eura mjesečno.

Minimalna plata u Poljskoj iznosi 1.095 eura mjesečno, u Slovačkoj 816 eura, a u Češkoj 830 eura. S druge strane, Francuzi zarađuju minimalno 1.801,80 eura, Belgijanci 2.070,48 eura, a građani Luksemburga 2.570,93 eura. Na godišnjem nivou, minimalna plata u Grčkoj iznosi 11.620 eura, prenosi portal wagecentre.com.

Prema riječima grčke ministrice rada Niki Kerameos, novi zakon će radnicima donijeti bonus od 40% za prekovremeni rad. „Ako radite do 13 sati za dva poslodavca, zarađujete 104 eura. Ako isti broj sati radite za jednog poslodavca, zarađujete 119 eura“, objasnila je. Zakon, također, uvodi zaštitne mjere: zaposleni ne mogu raditi više od 48 sati sedmično u razdoblju od četiri mjeseca, a godišnji prekovremeni rad ograničen je na 150 sati.

Grčka ekonomija

Međutim, grčki sindikati se, piše euronews.com, protive vladinom prijedlogu. Predstavnici radnika tvrde da grčka vlada pokušava učvrstiti praksu koja će fizički i mentalno iscrpiti zaposlenike, a da zapravo neće poboljšati produktivnost grčke ekonomije.

„Daljnja deregulacija okvira rada i prebacivanje odgovornosti za upravljanje radnim i slobodnim vremenom na individualne pregovore – gdje je odnos između poslodavca i zaposlenika neuravnotežen – u suštini potkopava svaki napor da se obnovi okvir slobodnog kolektivnog pregovaranja. Trajanje radnog vremena, periodi odmora i godišnji odmori za radnike ne mogu se regulirati intervencijom vlade, već samo putem socijalnog dijaloga, putem kolektivnog pregovaranja“, navodi se u saopćenju Opće konfederacije grčkih radnika (GSEE).