„Nema dogovora dok ne bude dogovora“: Ključni detalji gotovo trosatnog sastanka Trumpa i Putina na Aljasci

„Nema dogovora dok ne bude dogovora“, kazao je američki predsjednik Donald Trump na konferenciji za novinare nakon održanog gotovo trosatnog sastanka u petak na Aljasci sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, čime je stavio do znanja da, uprkos, kako je rekao, velikom napretku, ključni dogovor o okončanju rata u Ukrajini još nije postignut. „Nismo stigli tamo, ali imamo vrlo dobre šanse da stignemo tamo“, rekao je Trump.

“Bilo je mnogo, mnogo tačaka o kojima smo se složili. Rekao bih da postoji nekoliko velikih koje još nismo sasvim riješili, ali smo postigli određeni napredak“, kazao je Trump, prenosi Reuters.

“Primarni uzroci rata moraju biti eliminisani”

S druge strane Putin se u svom obraćanju, govoreći o simbolici mjesta sastanka, osvrnuo na historijske veze Rusije i SAD-a. Naglasio je kako primarni uzroci rata moraju biti eliminisani da bi se rat u Ukrajini završio.

„Nadam se da će nam sporazum koji smo zajedno postigli pomoći da se približimo tom cilju i da će utrti put ka miru u Ukrajini“, rekao je Putin.

@cnn US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin arrived at a US military base in Alaska where the two leaders took part in a red carpet greeting ahead of their talks on Ukraine. As both leaders met on the tarmac, a flyover of American military planes passed overhead, including fighter jets and what appeared to be a B-2 stealth bomber. ♬ original sound – CNN

Putin, koji je u svojim izjavama laskao Trumpu, izrazio je spremnost da riješi rat na način koji će se pozabaviti sigurnosnim problemima Ukrajine, kao i Rusije. Ali njegove izjave, u kojima se poziva na “fundamentalne prijetnje našoj sigurnosti” koje predstavlja Ukrajina i njegov zahtjev da rješenje mora “eliminirati sve primarne uzroke sukoba”, jasno su pokazale da nije spreman na velike popuste, piše Politico.

Zaključno, iz onoga što se čulo od dvojice lidera na zajedničkoj konferenciji za novinare, nakon koje nije bilo postavljanja pitanja novinara, a na kojoj su obojica naglasila kako su razgovori održani u konstruktivnoj i obostrano poštovanoj atmosferi, da je postignut progres, zapravo nije jasno šta su sve konkretno dogovorili na sastanku.

Trump je rekao da će nakon samita obavijestiti ukrajinskog predsjednika i evropske zvaničnike o sastanku.

Susret na crvenom tepihu

I prije nego što je sastanak američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina počeo na Aljasci, pažnju medija je izazvao ruski ministar vanjskih poslova i Putinov čovjek od povjerenja, Sergey Lavrov, kada se u petak pojavio u Anchorageu noseći bijelu duksericu s istaknutim slovima “СССР” (ruska skraćenica za SSSR), skrivenom djelimično ispod crnog prsluka.

Mediji su ovu gestu protumačili kao provokativni simbol nostalgije za Sovjetskim Savezom, a mogla se čitati i kao težnja ka imperijalnom revizionizmu, što se povezuje s Putinovom retorikom o Ukrajini.

U svakom slučaju, ovo pojavljivanje je pokazalo da u politici detalji igraju važnu ulogu diplomatske taktike i psiholoških igara. Sve karte su u petak bile u igri na Aljasci – koja je nekada bila ruska prije nego što je prodana SAD-u. Samit sa visokim ulozima, kako ga je nazvao Trump.

Glavno pitanje je bilo- hoće li sastanak zaustaviti rat u Ukrajini?

Ruska i američka delegacija prije početka razgovora, Foto: Reuters

Sve, od vremena dolazaka u Anchorage, do mjesta gdje su četiri aviona F-22 Raptor na pisti bili parkirani, bilo je dogovoreno između dvije strane.

Nijedan od njih, zabilježio je CNN, ne želi da ga vide kako čeka onog drugog. I iako je Trump stigao prvi, dvojica lidera su zajedno izašla iz svojih aviona- Trump iz Air Force One, Putin iz visoko prilagođenog Iljušina Il-96, glavnog aviona u ruskoj predsjedničkoj floti.

Nakon što su razmijenili pozdrave uz osmijeh, sastanak je mogao početi.

Promjena broja prisutnih članova na sastanku u zadnji tren

Već ranije je Putinov pomoćnik za vanjsku politiku Yury Ushakov,objavio detalje sastanka američkog i ruskog predsjednika. I prije nego što su stigli na Aljasku poznato je bilo da će delegacije dvije zemlje biti sastavljne od po pet članova. Iako je najavio da će Trump i Putin u Zajedničkoj bazi Elmendorf-Richardson, prvo razgovarati jedan na jedan uz prisustvo prevodilaca, a da će se nakon toga razgovori nastaviti u formatu delegacija i produžiti u radni doručak, dok je Air Force One slijetao u Anchorage, američki novinari su obaviješteni da će ovaj samit započeti u formatu tri na tri prije većeg radnog ručka. Trumpu su se pridružili državni sekretar Marco Rubio i njegov izaslanik Steve Witkoff, dok su uz Putina na sastanku bili Sergey Lavrov i Juriy Ushakov.

Osim Ushakova i Lavrova, rusku delegaciju na Aljasci činili su još i ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov, te specijalni predsjednički izaslanik za investicije i ekonomsku saradnju s inozemstvom Kiril Dmitrijev.

„Svima je jasno da će centralna tema biti rješavanje krize u Ukrajini, uključujući i razmatranja vođena u Kremlju 6. augusta – podsjećam – uz učešće specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stevea Witkoffa. Međutim, razgovarat će se i o širim pitanjima vezanim za očuvanje mira i sigurnosti, kao i o aktuelnim međunarodnim i regionalnim temama. Očekuje se i razmjena stavova o daljnjem razvoju bilateralne saradnje, uključujući trgovinsku i ekonomsku sferu. Vrijedi naglasiti da ta saradnja ima ogroman, ali nažalost nedovoljno iskorišten potencijal“, pojasnio je Ushakov.

Američki predsjednik Donald Trump se rukuje sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, prilikom susreta na Aljasci koji je organiziran kako bi se pregovaralo o prekidu rata u Ukrajini, Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Zelenski nije pozvan na samit

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji nije pozvan na razgovore, i njegovi evropski saveznici, prije nego što je sastanak počeo, strahovali su, piše Reuters, da bi Trump mogao izdati Ukrajinu tako što će u suštini zamrznuti sukob s Rusijom i priznati – makar i neformalno – rusku kontrolu nad jednom petinom Ukrajine.

Trump je pokušao ublažiti takve zabrinutosti dok se ukrcavao u Air Force One, rekavši da će prepustiti Ukrajini da odluči o svim mogućim teritorijalnim razmjenama. “Nisam ovdje da pregovaram za Ukrajinu, ovdje sam da ih dovedem za pregovarački stol”, rekao je.

Na pitanje šta bi sastanak učinilo uspješnim, novinarima je rekao: “Želim brzo vidjeti prekid vatre… Neću biti sretan ako se to ne dogodi danas… Želim da ubijanje prestane”, prenio je Reuters.

Za predsjednika Volodimira Zelenskog “najvažniji” zahtjev Ukrajine na samitu je da Rusija pristane na prekid vatre. Nade Kijeva su položene u to da će razgovori na Aljasci biti uvod u samit između lidera Ukrajine, Rusije i SAD-a.

„Sve što se tiče Ukrajine mora se razgovarati isključivo s Ukrajinom. Moramo pripremiti trilateralni format za razgovore“, kazao je Zelenski, prenosi CNN.

Putin i Trump u predsjedničkom Trumpovom automobilu “The Beast” (Zvijer), Foto: Reuters

Pristanak da se vozi u Trumpovoj limuzini

Ruski državni mediji su prenijeli kako je ruski predsjednik Vladimir Putin umjesto u svojoj limuzini Aurus koja ga je čekala na pisti u bazi Elmendorf-Richardson, pristao da se vozi s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u njegovom oklopnom automobilu The Beast (Zvijer).

Ruski predsjednik je, piše BBC, ovime signalizirao svom američkom kolegi da mu vjeruje. Trump nije ništa postigao samo time što je doveo Putina ovdje. Ali Putin je već mnogo toga postigao samo time što je izašao iz aviona, prošetao crvenim tepihom i ušao u “Zvijer”. Ovo je čovjek koji je bio međunarodni izopćenik, prenosi BBC.

Koje sankcije će biti ukinute Rusiji?

Ublažavanje američkih sankcija bilo je pitanje i prije samita koje je zanimalo ruske medije. „Za neke će sigurno biti ukinute, to je sigurno“, rekao je Lavrov ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti.

Uoči samita u petak, Ministarstvo finansija SAD-a izdalo je dozvolu kojom se privremeno suspenduju neke sankcije protiv Rusije do 20. augusta.