Zlato dostiglo rekordne cijene, šta je razlog tome?

Vrijednost američkih fjučersa na zlato u petak je porasla na rekordni nivo nakon izvještaja da će Trumpova administracija uvesti “iznenadne” carine, za koje neki ekonomisti upozoravaju da bi mogle poremetiti globalnu trgovinu zlatom, iako Bijela kuća osporava da će se te carine primjenjivati.

Ključne činjenice

Američki fjučersi na zlato — koje investitori često koriste kao zaštitu svojih pozicija — porasli su u petak rano ujutro na rekordnih nešto više od 3.534 dolara po troy unci .

. Najnoviji rast zlata uslijedio je nakon izvještaja Financial Timesa u četvrtak, prema kojem će američka Carina i granična služba oporezovati zlatne poluge od jednog kilograma i 100 unci Trumpovim carinama, pozivajući se na dopis agencije od 31. jula.

Prema anonimnom izvoru za Bloomberg, Bijela kuća planira objaviti izvršnu uredbu kojom će pojasniti da se uvoz zlatnih poluga neće cariniti.

Kada je Trump u aprilu najavio svoje carine povodom “Dana oslobođenja” na trgovinske partnere SAD-a, Bijela kuća je navela da će “zlato u polugama” biti izuzeto od carina, i američkih i recipročnih, iako nije jasno zašto je trgovinska politika izmijenjena.

Zlatne poluge od jednog kilograma su najčešći oblik trgovine na Comexu , najvećem svjetskom tržištu fjučersa na zlato, a većina dolazi iz Švicarske — najvećeg svjetskog rafinerija zlata i velikog izvoznika u SAD, koja sada potencijalno suočava s američkim carinama od 39%.

, najvećem svjetskom tržištu fjučersa na zlato, a većina dolazi iz Švicarske — najvećeg svjetskog rafinerija zlata i velikog izvoznika u SAD, koja sada potencijalno suočava s američkim carinama od 39%. “Ovo je upravo ono čega se tržište plašilo,” napisala je analitičarka UBS-a Joni Teves u bilješci u petak, nazivajući carine na zlato “ogromnim iznenađenjem” i dodavši da “ostaje da se vidi” hoće li politika na kraju biti izmijenjena.

61,5 milijardi dolara — vrijednost zlata koje je Švicarska izvezla u SAD tokom 12 mjeseci zaključno s junom, više nego bilo koja druga zemlja, prema američkim saveznim podacima.

Zašto cijene zlata rastu ove godine?

Cijene zlata — više za 30% od početka godine — prešle su prag od 3.000 dolara u martu, što je najnoviji rekord nakon što su u pandemiji COVID-19 2020. prešle 2.000 dolara, a tokom finansijske krize 2008. dostigle 1.000 dolara. Strateg za robu u Goldman Sachsu, Lina Thompson, napisala je u februaru da će zlato vjerovatno uživati “trajan poticaj zbog povećane neizvjesnosti američke politike” dok Trump i Federalne rezerve vode spor oko kamatnih stopa i dok Trump uvodi svoje carine.

REUTERS/Pedro Nunes

Wall Street nije očekivao da će zlato ove godine narasti ovoliko: analitičari JPMorgan Chase-a su u februaru prognozirali cijenu od 2.950 dolara za kraj godine, dok su Citigroup i Goldman Sachs davali projekcije od 3.000 dolara tek za sredinu 2026.

Švicarska vlada je kritikovala Trumpove carine, a predsjednica Švicarske Karin Keller-Sutter ocijenila ih je kao “izuzetno tešku situaciju.” Keller-Sutter je početkom sedmice stigla u Washington pokušavajući smanjiti carine. Prije njenog dolaska, Trump je opisao prethodni razgovor s njom: “Žena je bila ljubazna, ali nije htjela slušati.” Dodao je da Švicarska “zarađuje bogatstvo” od izvoza farmaceutskih proizvoda te najavio nove carine na lijekove “u roku od sedmicu ili dvije.

Aurtor Ty Roush, Forbes

