U Donbasu raste strah: Trump i Putin dogovaraju nove granice Ukrajine

Američki predsjednik Donald Trump počeo je otvoreno pritiskati Ukrajinu da prihvati gubitak dijela svoje teritorije i stanovništva u korist Rusije, nakon godina brutalnog, sveobuhvatnog rata.

Stanovnici Kramatorska, najvećeg grada pod ukrajinskom kontrolom u Donjeckoj oblasti – regiji koju Rusija želi, a koju Trump, prema navodima, razmatra potpuno prepustiti Moskvi – vijest su dočekali s nelagodom.

Ipak, oni koji su govorili za Kyiv Independent i dalje gaje krhku nadu u trajan mir – nešto što ova oblast nije osjetila više od jedne decenije.

Ukrajinski vojnik na ratištu: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Na sastanku zakazanom za 15. august u Aljasci – 8.000 kilometara istočno od Donjecke oblasti – Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin trebali bi razgovarati o mirovnom planu prema kojem bi Ukrajina predala nove teritorije Rusiji.

Prema izvoru iz Ureda ukrajinskog predsjednika, koji je bio upoznat s razgovorom Putina i Trumpovog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa u Moskvi, plan podrazumijeva povlačenje ukrajinskih snaga iz dviju djelimično okupiranih oblasti – Donjecke i Luganske.

Život na ivici rata

U Kramatorsku, gradu samo 16 kilometara od linije fronta, život i dalje teče – uprkos čestim bombardovanjima i napadima dronovima. Kafići su puni, supermarketi prometni, a dječiji smijeh odzvanja parkovima, iako sirene za zračnu opasnost povremeno prekidaju svakodnevicu.

„Kramatorsk je Ukrajina, bio je i ostat će. Predaja teritorije je sramotna,“ kaže 55-godišnja vrtlarica Natalija Petrukhina, pripremajući se na biciklu kući nakon smjene u gradskom parku.

Predsjednik Volodimir Zelenski, koji nije pozvan na ubrzano organizirani samit u Aljasci, priznao je da ne zna šta će SAD i Rusija razgovarati iza zatvorenih vrata tokom Putinove prve posjete Americi od 2015. – velikog diplomatskog uspjeha za Moskvu.

„Jasno je da ćemo biti barem dijelom prodani,“ rekao je jedan zvaničnik iz predsjedničkog ureda anonimno, zbog osjetljivosti teme.

Aljaska, mjesto susreta Trumpa i Putina: REUTERS/Jeenah Moon

Front se pomjera

Iako je u Kramatorsku relativno mirno, situacija na frontu u Donjeckoj oblasti pogoršava se. Ukrajinska grupa DeepState izvijestila je o deset kilometara ruskog napredovanja prema ključnom autoputu koji povezuje Kramatorsk s Dobropiljom.

Za oficira iz 80. zračno-desantne brigade, koji se predstavlja nadimkom „Treći“ i potječe iz okupiranog Donjecka, ideja o povlačenju iz regije je „potpuna besmislica“ – ali, priznaje, možda i neminovnost za Kijev.

„Nikad niko nije rekao da život mora biti pravedan. Mora se platiti cijena za sve – ovo će biti naša. Ali moramo se spremati za buduće bitke,“ kaže on, prisjećajući se kako mu je rodni grad okupiran dva puta – od Donjecka do Mariupolja.

S druge strane, ukrajinski oficir Artem, porijeklom iz okupiranog Energodara, smatra da Ukrajina mora nastaviti rat do potpunog oslobađanja svih teritorija.

„Previše ljudi je poginulo da bismo potpisali neki mirovni sporazum i samo otišli. To nije pobjeda,“ ističe on, uvjeren da Rusija neće usporiti ofanzivu.

Scena sukoba u Ukrajini: REUTERS/Sofiia Gatilova

Umorni od rata, ali ne i spremni otići

Iako su podijeljeni po pitanju kako rat treba završiti, svi sagovornici znaju da će odluku o njihovoj sudbini donijeti nekolicina ljudi daleko odavde.

Iryna Zarubina (64), vlasnica kafića blizu centralnog trga, kaže da samo želi da rat završi – na bilo koji način. Još je potresena napadom ruskog projektila 31. jula, kada je u obližnjoj stambenoj zgradi poginulo sedam ljudi koje je dobro poznavala.

„Veoma smo umorni,“ kaže Zarubina, dodajući da, uprkos svemu, ne planira napustiti Kramatorsk.