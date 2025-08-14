Prevoznici kreću u totalnu blokadu BiH od 1. septembra, savjetuju da građani pripreme zalihe

Bosna i Hercegovina se početkom septembra suočava s mogućim kolapsom transporta i lanca snabdijevanja. Konzorcijum Logistika BiH, najveća interesna zajednica transportnog i logističkog sektora u državi, najavio je masovne proteste od 1. septembra 2025. godine – i to “do potpunog ispunjenja zahtjeva”, po uzoru na francuski model, ali prilagođen domaćim uslovima.

Iza odluke stoji 20 mjeseci frustracija, neispunjenih dogovora i, kako prevoznici tvrde, otvorenog ignorisanja njihovih problema od strane nadležnih institucija. U tom periodu, kažu, održani su brojni sastanci, poslani deseci dopisa, dogovorene mjere – ali ništa od toga nije sprovedeno.

Pixabay

Konzorcijum sada prijeti i objavljivanjem imena 20 birokrata koje smatraju odgovornima za opstrukciju.

GLAVNI ZAHTJEVI PREVOZNIKA:

Ukidanje diskriminacije u primjeni AETR i SSP sporazuma

Povrat 50% trošarina na gorivo (po uzoru na EU)

Popust 50% na putarine kroz jedinstveni TAG sistem

Priznavanje statusa “izvoznika usluga” transportnim kompanijama

Prepolovljavanje čekanja na granicama

Bolja koordinacija inspekcija

Rasterećenje poslovanja na svim nivoima

Digitalizacija i brza primjena e-CMR i NCTS sistema

Prevoznici navode da je samo Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, kroz nezakonite procedure, industriji nanijelo godišnju štetu od 243 miliona KM. Pored toga, iznose primjere zlostavljanja vozača u EU – od zadržavanja po 48 sati bez hrane i prava na poziv, do potpuno izostale zaštite od bh. institucija

“Borimo se za dostojanstvo vozača, opstanak sektora i ekonomsku budućnost BiH. Ovo nije politika – ovo je borba za opstanak”, poručuju. Građanima savjetuju da već sada pripreme zalihe i budu spremni na moguće poremećaje u snabdijevanju od početka septembra.

Glavni uzrok problema

Srž sukoba između transportnog sektora i institucija leži u dugotrajnom ignorisanju već dogovorenih mjera koje bi olakšale poslovanje i modernizovale sektor. Prevoznici tvrde da se BiH ne usklađuje s praksama EU, da su administrativni postupci spori i često nezakoniti, te da je sektor pod ekonomskim pritiskom koji ugrožava njegov opstanak.

Prema njihovim procjenama, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH nanosi industriji štetu od 243 miliona KM godišnje zbog nezakonitih procedura i birokratskih barijera.

Ljudi iza volana – ne samo brojke

Konzorcijum posebno upozorava na slučajeve zlostavljanja vozača u EU, gdje su neki zadržani i po 48 sati bez hrane, vode i prava na telefonski poziv – i to bez reakcije institucija BiH.

Istovremeno, projekti digitalne transformacije, poput e-CMR i NCTS sistema, ostali su mrtvo slovo na papiru, a zadržavanja na granicama su sve duža.

Please enable JavaScript

