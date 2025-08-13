Pitanje nasljedstva nije riješeno ni godinu nakon Cavallijeve smrti, nepoznati su i njegovi dugovi

Roberto Cavalli, čuveni italijanski dizajner, preminuo je u aprilu prošle godine u Firenci u 83. godini života. Iza njega je ostala modna zaostavština jedinstvene estetske vizije, ali i bogatstvo vrijedno holivudskog scenarija. Ipak, iako je od njegove smrti prošlo više od godinu, pitanje nasljedstva još uvijek nije završeno.

Njegova imovina, piše italijanski Corriere della Sera, uključuje zaradu od 230 miliona eura iz 2015. godine, kada je prodao 90% svoje modne kuće fondu Clessidra, zatim luksuznu vilu s umjetničkim kolekcijama, zemljišta, atelje, skladišta, jahtu Freedom, kupljenu za 15 miliona eura, pa čak i helikopter kojim je lično pilotirao. Međutim, ono što je nepoznanica – koliko je dugova ostalo iza Cavallija.

Koliko zaista vrijedi bogatstvo?

Cavalli je dva puta ostavljao testament, 20. oktobra 2021. i 29. novembra 2023., gdje posljednji testament ovjeren kod notara Maria Buzija, kako piše italijanski list, poništava prethodni, formalno je važeći i utvrdio je nasljednike – partnericu Sandru Bergman-Nilsson, bivšu švedsku manekenku, s kojom je proveo posljednjih 15 godina života, te njegovo šestero djece. Pored najstarijeg sina Tommasa (57), nasljednici su Cristiana iz prvog braka sa Silvanellom Giannoni, te Rachele, Daniele i Robert iz braka sa austrijskom dizajnerkom Evom Düringer, i njegov najmlađi sin Giorgio, koji ima samo dvije godine.

Međutim, iako je raspodjela formalno jasna, ostaje pitanje koliko zaista vrijedi nasljedstvo i da li je sve što ostaje bogatstvo. Naime, nasljednici su zvanično prihvatili nasljedstvo “uz beneficijum inventara”, pravnu mjeru koja ih štiti od odgovornosti za eventualne dugove iznad vrijednosti nasljedstva. U praksi, to znači da konačna procjena i raspodjela, može uslijediti tek nakon 15. oktobra 2025, do kada povjerioci mogu prijaviti svoja potraživanja.

Firentinski notar Riccardo Cambi već je pozvao sve potencijalne povjerioce da se do tog datuma jave. Tek tada će biti poznat pravi bilans, koliko je zaista ostalo iza Roberta Cavallija.

Roberto Cavalli nije bio samo modni kreator, već i umjetnik. Rođen u Firenci, njegov djed Giuseppe Rossi, bio je slikar iz pokreta Macchiaioli, čija se djela i danas nalaze u galeriji Uffizi. Cavalli je studirao na firentinskom Institutu za umjetnost, gdje se specijalizirao za tekstilnu primjenu slikarstva, što će ostati srž njegovog dizajna u vidu boje, teksture i printa.

Njegova rana tehnika printa na koži privukla je pažnju kuća kao što su Hermès i Pierre Cardin, ali pravi uspjeh došao je 1970., u Parizu, na Salon du Prêt-à-Porter, nakon čega su uslijedile revije u Milanu i Firenci.

Iako je od Cavallijeve smrti prošlo više od godinu, pitanje nasljedstva još uvijek nije završeno, Foto: Instagram

Prodaja brenda

Cavallijev stil bio je senzualan i prepoznatljiv: animal printovi, patchwork, koža, raskoš. Njegove žene bile su zamišljene kao panterke, lavice, tigrice, slobodne, neukrotive i vidljive.

Međutim, iza glamura stajala je i složena finansijska priča. Već 2014. godine kompanija je ušla u fazu gubitaka, završivši godinu sa -12,2 miliona eura, uprkos rastu prodaje. Sljedeće godine, Cavalli prodaje kontrolni paket Clessidri, fondu specijalizovanom za porodične italijanske brendove.

No, Clessidra nije uspjela da spasi brend. Novi kreativni direktor Peter Dundas nije uspio firmi dati identitet koji bi donosio profit, a reorganizacija 2016., donijela je otpuštanja, zatvaranje kancelarija i gubitak od 55 miliona eura, navodi The Business of Fashion.

Kako navodi MR Magazin, kasnije je brend preuzeo Paul Surridge, ali ni on nije uspio da zaustavi pad. Kompanija je i dalje poslovala s gubicima do 2019., kada brend zvanično prelazi u ruke firme Vision Investments, dijela DICO Group, čiji je vlasnik milijarder Hussain Sajwani.

Brend Roberto Cavalli danas je globalna lifestyle platforma, koja uključuje modu, enterijer hotela i parfeme. Ali, iako njegovo ime živi dalje, na nasljeđe u Firenci još nije stavljena tačka. Tek nakon 15. oktobra ove godine znat će se pravi obim bogatstva i dugova. Izgleda da je Cavalli dizajnirao sve, osim svog kraja.

Amela Hasanbašić