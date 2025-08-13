Pad prvih registracija u EU, u BiH porast – domaće tržište ne odustaje od novih automobila

Tržište automobila pokazuje zanimljive rezultate. Dok broj novih registracija opada, bilježi se rast kineskih brendova u Evropi kao i prodaje polovnih automobila. Prema istraživanju konsultantske kuće Simon Kucher, više od polovine Italijana odustaje od kupovine novog automobila,te planira duže zadržati svoj trenutni automobil. Zbog pada kupovne moći, tržište polovnih vozila bilježi snažan rast. 52% ih kao glavni razlog ove odluke navodi smanjenje realnih prihoda. Stagnacija plata i rast cijena popularnih modela između 40% i 70% od 2019. do 2024. godine učinili su kupovinu novih automobila nedostižnom za mnoge.

Podaci italijanskog automobilskog kluba (ACI) iz jula pokazuju da je prodaja polovnih vozila porasla za 4,4% u odnosu na isti mjesec prošle godine, a prodaja polovnih automobila više nego udvostručila broj novoregistrovanih.

Francusko i italijansko tržište

Sličan trend se vidi u većem dijelu zapadne Evrope. ACEA podaci za prvu polovinu 2025. pokazuju pad novih registracija putničkih vozila u EU od 1,9% u odnosu na prošlu godinu, gdje pad izraženiji na tržištu Francuske (–7,9%) i Italije (–5,1%). U međuvremenu, britansko tržište polovnih automobila bilježi deseti uzastopni kvartal rasta, dok su u Njemačkoj u julu prodaja polovnih vozila porasle za gotovo 2% u odnosu na isti mjesec lani.

Suprotno tome, tržište automobila u Bosni i Hercegovini ubrzava. Prve registracije u junu 2025., bile su veće za 21,2% u odnosu na prošlu godinu. Od 11.575 prvi put registrovanih vozila, udio putničkih automobila je 73,1 posto.

Međutim, tržište BiH najviše je okrenuto polovnim vozilima. U 2024. godini više od 80% prodatih vozila u BiH bila su polovna, s više od 73.000 polovnih uvezenih vozila u odnosu na samo 8.200 novih.

Gen Z izbor

Kineski brendovi zanimljivi su kupcima u Evropi, ali i pred njima je put kao i pred kineskim telefonima, steći povjerenje, između ostalog. Istraživanja pokazuju da bi, naročito pripadnici Gen Z, razmotrilo kupovinu kineskog automobila, ali i dalje postoje sumnje u kvalitet, sigurnost i postprodajnu podršku. U julu je, prenijeli su italijanski mediji, kineski Byd, po prvi put, prodao u Italiji više vozila nego Alfa Romeo.

U BiH prema podacima IDDEEAA-e, vozači najviše vjeruju brendovima Škoda (ukupno registrovano u prvoj polovini godine 1.658), Volkswagen (923), Toyota (818), Renault (630) kao i Hyundaiu koji zatvara društvo top pet po prodaji prvi put registrovanih vozila u ovoj godini (418).

Istraživanja pokazuju da većini evropskih kupaca cijena igra glavnu ulogu pri kupovini, zatim vrsta pogona, pa tek onda troškovi održavanja.