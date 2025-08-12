Bosna i Hercegovina ponovo lider regije u kvaliteti usluge

Bosna i Hercegovina i ove godine zadržala je titulu zemlje s najboljom uslugom na prodajnim mjestima u regiji, pokazuje najnovije istraživanje “Regionalna usluga – GUEST” agencije Heraklea.

Iako je zabilježen blagi pad u odnosu na prošlu godinu, BiH je ostvarila visoki rezultat od 85,11 posto, čime je još jednom potvrdila vodeću poziciju među zemljama jugoistočne Evrope.

Istraživanje je provedeno od 1. do 30. juna u saradnji s partnerskim agencijama za tajnu kupovinu iz BiH, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije, a ovo je njegovo 17. izdanje.

Hrvatska s boljim rezultatom – sada četvrta

Hrvatska je u odnosu na prošlu godinu napredovala za jedno mjesto i sada zauzima četvrtu poziciju s prosječnom ocjenom 74 posto. Najbolje rezultate ostvarila je u kategoriji poznavanja proizvoda (94,67 posto), dok se najslabijom pokazala kategorija nuđenja dodatnog proizvoda sa svega 36 posto.

Pozitivan pomak zabilježen je u gotovo svim kategorijama, a najveći rast ostvaren je upravo u poznavanju proizvoda. Jedini pad zabilježen je u već spomenutoj najslabije ocijenjenoj kategoriji – dodatnoj ponudi.

Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

BiH i dalje najbolja, Makedonija s najvećim padom

Bosna i Hercegovina, iako s nešto nižim rezultatom nego prošle godine, i dalje uvjerljivo zauzima prvo mjesto. Na drugom kraju ljestvice po padu kvalitete našla se Sjeverna Makedonija, koja je s rezultatom od 71,67 posto zabilježila najveće pogoršanje u odnosu na prethodnu godinu.

Kategorija poznavanje proizvoda već godinama bilježi najbolje rezultate, a ove godine dosegnula je čak 94,75 posto. Suprotno tome, nuđenje dodatnog proizvoda ostaje kritična tačka u regiji, s prosječnim rezultatom od svega 40,75 posto.

Posmatrano po sektorima, uslužne djelatnosti i autoindustrija ostvarile su najbolji rezultat (88,54 posto), dok se maloprodaja i dalje izdvaja kao oblast s najviše prostora za unapređenje, iako je zabilježila rast na 69,27 posto.

Bosna i Hercegovina još jednom je potvrdila da se može pohvaliti najvišim standardom usluge u regiji, ali rezultati pokazuju da postoji prostor za napredak – posebno kada je riječ o dodatnoj ponudi proizvoda. Hrvatska, s druge strane, bilježi značajan napredak i polako smanjuje razliku prema vrhu.

