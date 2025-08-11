Ciljano ubistvo istine: Izrael eliminisao vodeće novinare u Gazi

Izraelske snage su kasno u nedjelju ubile dvojicu vodećih novinara iz Gaze i njihove kolege, samo nekoliko sati nakon što je premijer Benjamin Netanyahu odbacio međunarodne osude zbog plana da okupira palestinsku enklavu.

Mreža Al Jazeera objavila je da su njihovi novinari Anas al-Sharif i Mohammed Qraiqea, zajedno s još trojicom kolega, namjerno ubijeni kada su izraelske snage pogodile šatorski kamp za novinare ispred bolnice al-Shifa u gradu Gaza.

Al-Sharif, 28-godišnji otac dvoje djece, nalazio se ispred glavnog ulaza bolnice zajedno sa snimateljima i fotoreporterima Ibrahimom Zaherom, Mohammedom Noufalom i Mosaabom al-Sharifom kada je njihov šator napadnut. U napadu su poginula i dva neimenovana Palestinca.

Al Jazeera journalist Anas Al Sharif, who was killed in an Israeli strike on August 10, 2025, stands at a landfill as he reports the news in Gaza City August 13, 2024. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Neposredno prije smrti, al-Sharif je na platformi X objavio video na kojem je prikazao ono što je nazvao “intenzivnim” izraelskim raketnim napadima na istočni i južni dio grada Gaze. Njegov posljednji snimak zabilježio je snažne detonacije u neposrednoj blizini mjesta na kojem se nalazio.

Izraelska vojska je kasnije, bez pružanja dokaza, tvrdila da je al-Sharif bio “vođa terorističke ćelije Hamasa”. Od početka rata u oktobru 2023. Izrael redovno optužuje palestinske novinare da su članovi Hamasa, što organizacije za ljudska prava vide kao pokušaj diskreditacije izvještavanja o izraelskim zločinima.

Al Jazeera je al-Sharifa opisala kao “jednog od najhrabrijih novinara u Gazi” i ocijenila da je napad “očajnički pokušaj ušutkivanja glasova pred planiranu okupaciju Gaze”.

“Anas i njegove kolege bili su među posljednjim preostalim glasovima iz Gaze, koji su svijetu pružali nefiltriranu, iz prve ruke sliku razarajuće stvarnosti koju trpi njen narod,” navela je mreža.

Njegov kolega Hani Mahmoud napad je opisao kao “možda najteži trenutak izvještavanja u posljednjih 22 mjeseca”. Dodao je da je bio samo blok udaljen od mjesta napada i svjedočio eksploziji koja je obasjala nebo iznad bolnice.

Prije mjesec dana, glasnogovornik izraelske vojske Avichai Adraee javno je na mreži X zaprijetio al-Sharifu, što je izazvalo oštre osude. U julu, u izjavi za Komitet za zaštitu novinara (CPJ), al-Sharif je kazao da “živi s osjećajem da može biti bombardovan i ubijen svakog trenutka”.

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

U posljednjoj poruci, napisanoj 6. aprila i objavljenoj nakon njegove smrti, poručio je:

“Allah neka bude svjedok protiv onih koji su šutjeli, koji su prihvatili naše ubijanje, koji nisu trepnuli na razbacane ostatke naše djece i žena, ne učinivši ništa da zaustave masakr nad našim narodom.”

Al-Sharif je već ranije preživio napad u kojem je izraelsko bombardovanje izbjegličkog kampa ubilo njegovog 65-godišnjeg oca.

Ovih pet ubijenih medijskih radnika stradalo je samo nekoliko dana nakon što je izraelski sigurnosni kabinet odobrio plan za okupaciju Pojasa Gaze, čiji je cilj zauzimanje grada Gaze i prisilno protjerivanje gotovo milion njegovih stanovnika.

Please enable JavaScript

