U susjedstvu niče prva kuća nulte emisije – stanovanje budućnosti bez računa za energiju, uskoro zakonska obaveza

Život u zgradama i kućama nulte emisije uskoro više neće biti samo trend, već na području Evropske unije i zakonska obaveza. Uzmu li se u obzir benefiti, a to je stanovanje u jedinicama bez računa za grijanje i hlađenje, ova stvarnost, osim što je ekološki prihvatljiva, ona dugoročno donosi uštede kućnim budžetima.

Prema direktivi EU o energetskoj učinkovitosti zgrada (EPBD), od 2030. godine sve nove zgrade, uključujući i porodične domove, moraju biti zgrade nulte emisije, takozvane „Net Zero“ zgrade. Energetska potrošnja ovakvih objekata će biti svedena na minimum, a sav preostali energetski deficit kompenziran proizvodnjom iz obnovljivih izvora.

Prednosti gradnje

Ove standarde će ranije (od 2028. godine), morati primjenjivati sve nove građevine koje finansiraju ili koriste javne institucije. Evropa na svom putu zelene tranzicije, ovime želi smanjiti ukupnu emisiju stakleničkih plinova. Na obične zgrade otpada oko 40% potrošnje energije.

Prednosti ovakvog stanovanja su višestruke. Osim ekoloških benefita i budžetskih ušteta vezano za plaćanje računa električne energije, moderni materijali i tehnologije – visoka izolacija i napredni sistemi ventilacije, poboljšavaju kvalitetu zraka u zatvorenim prostorima, kao i ukupan ambijent življenja.

U posljednjoj deceniji došlo je do širenja građevinskih projekata koji ciljaju na gotovo nulti, neto nulti ili pozitivni nivo energetske efikasnosti. Prvu kuću ovog tipa do kraja godine dobit će naš susjed Hrvatska.

Kako piše portal bauštela.hr u blizini Zagreba gradi se prva porodična Wienerberger Net Zero kuća. Riječ je o prvoj zgradi nulte emisije u Hrvatskoj koja je građena materijalima s niskim ugrađenim emisijama ugljikovog dioksida, a 100 % svoje energije koristi iz obnovljivih izvora.

Današnja gradnja proizvodi od 12 do 15 kilograma ugljikovog dioksida po metru kvadratnom. Ekološki napredna gradnja u Danskoj, Nizozemskoj ili Londonu nivo emisija je, navodi bauštela.hr, uspjela spustiti na sedam kilograma po metru kvadratnom, dok će Wienerberger kuća nulte emisije godišnje proizvesti samo 1,01 kilogram ugljikovog dioksida po metru kvadratnom bruto razvijene površine.

Prema istraživanju koje je provela organizacija REHVA, gradnja nZEB kuće može biti skuplja od 15% do 25% u odnosu na standardnu gradnju, ovisno o zemlji i uslovima projekta, Foto: Reuters

Razlika u cijenama u odnosu na tradicionalnu gradnju

Ova energetski i ekološki najnaprednija kuća u Hrvatskoj, korisne grijne površine 168 kvadratnih metara, u fazi je izgradnje. Najveći ugljični otisak prisutan je u fazi proizvodnje i transporta materijala, no kuća će, navodi se dalje, tokom korištenja imati minimalan utjecaj na okoliš. Kako bi to bilo moguće, iznimno je važna toplinska ovojnica zgrade, a u izgradnji Wienerberger Net Zero kuće korištena je Porotherm 44 IZO Profi opeka. Riječ je o najnovijoj generaciji opeke debljine 44 cm koja u sebi već ima integriranu toplinsku izolaciju, pa se ona ne mora naknadno ugrađivati. Zahvaljujući njoj, toplinski gubici se maksimalno smanjuju, što znači i manje energije potrebne za grijanje i hlađenje te se postižu visoki nivoi toplinske ugodnosti i zimi i ljeti.

Sve zgrade nulte emisije morat će zadovoljiti još jedan kriterij, a to je korištenje energije iz obnovljivih izvora, na licu same zgrade ili u neposrednoj blizini. Za grijanje, hlađenje, kuhanje i sve ostalo morat će se koristiti isključivo energija iz obnovljivih izvora, poput sunca, vjetra ili vode umjesto dosadašnjih fosilnih goriva poput plina ili ugljena.

Zgrada ne samo da je energetski učinkovita, već višak proizvedene energije može koristiti za druge potrebe – električne punioce za automobile naprimjer.

Prema World Green Building Councilu, Nizozemska, Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo prednjače u broju kuća koje implementiraju net zero standarde gradnje, gdje je Nizozemska u društvu prvih zemalja koje su uvele ograničenja na emisije ugljika u novim zgradama.

Prema istraživanju koje je provela organizacija REHVA, zavisno od zemlje i uslova gradnje, troškovi za izgradnju nZEB kuće skuplji su od 15% do 25% u odnosu na standardnu gradnju. Prema istraživanjima koja su provedena u Španiji gradnja ovog tipa kuće iziskuje od četiri do osam posto više troškova (od 5.000 do 10.000 funti) u odnosu na standardnu gradnju.