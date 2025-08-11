“Nije isto raditi utorkom i vikendom”: Savez sindikata traži da se rad nedjeljom u RS posebno plaća

U bh. entitetu Republika Srpska trenutno ne postoji entitetski zakon koji zabranjuje rad nedjeljom, međutim, pojedine opštine su donijele vlastite odluke koje regulišu ovu oblast. Naprimjer, u Bijeljini, Višegradu i Mrkonjić-Gradu prodavnice su zatvorene nedjeljom, dok su ugostiteljski objekti i pekare obično otvoreni.

Sindikat trgovine, turizma i ugostiteljstva RS pokrenuo je ranije inicijativu za zabranu rada trgovina nedjeljom još 2018. godine. Tada ova inicijativa nije usvojena. Ministar rada RS Danijel Egić, kazao je nakon sastanka sa novoizabranim predsjednikom sindikata RS Goranom Stankovićem, da trenutno ne postoje planovi za izmjenu zakona, pozivajući se na specifičnosti tržišta rada u RS u odnosu na susjedne regije.

Prema riječima Stankovića dvije trećine radnika u RS i dalje zarađuje ispod prosječne plate, ukazujući na duboke ekonomske izazove koji prate ovu temu.

Podsjećamo, u Federaciji Bosne i Hercegovine rad nedjeljom je nedavno zabranjen, dok susjedna Hrvatska ograničava broj radnih nedjelja u godini. Trenutno zakon u RS dopušta lokalnim zajednicama da samostalno određuju radno vrijeme nedjeljom, što rezultira različitim praksama: Banja Luka dozvoljava rad do 22 sata, Prijedor do 13 sati, dok je u Bijeljini rad nedjeljom potpuno zabranjen.

U međuvremenu, Savez sindikata Republike Srpske inicirat će panel diskusiju sa socijalnim partnerima u vezi sa radom nedjeljom jer smatraju da se rad vikendom ne može tretirati kao drugim danima u sedmici. javlja Fena.

Sindikat tvrdi da rad vikendom ne može biti tretiran jednako kao rad u radnim danima, zahtijevajući drugačiju nadoknadu za radnike angažovane tokom nedjelje. „Nije isto raditi utorkom i srijedom kao nedjeljom“, kaže Stanković.

Globalno, rad nedjeljom je regulisan na različite načine, a u mnogim zemljama postoje zakoni koji ili potpuno zabranjuju ili ograničavaju trgovinu i rad u nedjelju.