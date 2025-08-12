Da li je na stolu zamjena teritorije za mir – ključni detalji susreta Trumpa i Putina na Aljasci

„Dugo očekivani sastanak između mene, kao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, i predsjednika Rusije Vladimira Putina održat će se sljedećeg petka, 15. augusta 2025. godine, u Velikoj državi Aljasci“, napisao je Donald Trump na društvenim mrežama. Od tada, kako se bliži datum susreta,na kojem bi se trebalo razgovarati o prekidu rata u Ukrajini, u zraku vise pitanja – šta će konkretno susret donijeti.

Bijela kuća nije otkrila tačno šta Putin želi, ali Trump i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekli su da je na stolu zamjena teritorije za mir – ideja koju je Zelenski odmah odbacio.

Zvaničnici Bijele kuće ublažavaju očekivanja uoči samita u petak između dva predsjednika, te ga, piše Politico, predstavljaju kao korak ka mirnom rješenju rata u Ukrajini, uz izbjegavanje da obećaju prekid vatre ili bilo koju drugu vrstu velikog dogovora.

Cilj, rekao je zvaničnik Bijele kuće, je da Trump jednostavno procijeni Putina, utvrdi da li je ruski lider ozbiljan i radi na trilateralnom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Zadnji susret 2019. godine u Osaki

Sve se svodi na “vjerovanje u Trumpove instinkte”, rekao je zvaničnik Bijele kuće koji je, kao i drugi u ovoj priči, dobio dozvolu da ostane anoniman kako bi razgovarao o razmišljanju administracije, prenosi Politico.

Trump i Putin su se do sada dva puta sreli, prvi put u Helsinkiju, a drugi put na samitu G20 u Osaki 2019.godine.

Da će doći do ovog sastanka, znalo se nakon što je Trumpov specijalni izaslanik Steve Witkoff završio posjetu Moskvi, te obavijestio Trumpa da se Putin želi sastati. Trump to vidi kao napredak, “pa će otići da ga sasluša”, rekao je zvaničnik.

Vitkoffov peti sastanak sa Putinom u Kremlju, kao i prethodni krajem aprila, trajao je oko tri sata, saopštio je Kremlj.

Zanimljivo, sastanak dvojice lidera bit će organiziran dva dana uoči isteka Trampovog roka koji je dao Rusiji da pristane na prekid vatre u Ukrajini. U protivnom suočit će se sa sankcijama u vidu sekundarnih carina, koje će osjetiti zemlje koje i danas trguju sa Rusijom.

Iako su ranije najave sugerirale kako bi se sastanak, ukoliko do njega uopće dođe, mogao održati u Kataru, a i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, u čijoj zemlji se do sada održalo nekoliko sastanaka američke, ruske i ukrajinske delegacije, na kojima nije bilo ni Trumpa ni Putina, ponudio da Turska bude domaćin njihovog susreta, Rusija i SAD su izabrale Aljasku.

Iako još ništa nije sigurno, neki, javlja alaskasnewssoure, – uključujući guvernera Mikea Dunleavyja – nagađaju da bi najrazumnija lokacija bila Zajednička baza Elmendorf-Richardson u Anchorageu. Zvanične potvrde za ovu lokaciju nema.

Za Putinovog savjetnika Yuryja Ushakova, Aljaska je nazvao “logičnom” lokacijom upravo zbog njene pozicije blizu Rusije.

Savjetnik Putina najavljuje i mogući drugi sastanak u Rusiji

“Rusija i Sjedinjene Američke Države su bliski susjedi, dijele granice. Dakle, ima smisla da naša delegacija jednostavno pređe Beringov moreuz i da se tako važan i očekivani sastanak između dva lidera održi upravo na Aljasci”, navodi se u izjavi objavljenoj a službenoj stranici predsjednika Rusije.

Inače, upravo na Aljasci i Arktiku se ekonomski interesi dvije zemlje, pojašnjava Ushakov, što otvara izglede, napominje, za realizaciju velikih obostrano korisnih projekata.

“Međutim, predsjednici će se nesumnjivo fokusirati na razgovor o načinima postizanja održivog rješenja za ukrajinsku krizu.

Gledajući unaprijed, prirodno je očekivati da će se sljedeći sastanak predsjednika održati na teritoriji Rusije. Poziv u tom smislu već je upućen predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država”, kaže Ushakov.