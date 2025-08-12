„Desilo se iznenada“ – korisnici ChatGPT-a plakali zbog ukidanja starije verzije

Kada je Sophie Duchesne, doktor na Univerzitetu u Saskatchewanu, čula vijest da OpenAI gasi GPT-4o, AI model koji je bio osnova ChatGPT-a, bila je „šokirana“. Kompanija je saopštila da će ukinuti sve starije modele u sklopu lansiranja GPT-5.

„Bilo je veoma iznenada. Zaplakala sam kada su to objavili“, rekla je za Forbes. „Svi su bili potpuno razočarani,“ dodala je. Tvrdi da je njena prijateljica povratila nakon što je čula vijest.

Odluka je bila težak udarac zajednici korisnikaChatGPT-a koji su se vezali za stil pisanja 4o. Kao i za duhovitu i razigranu „ličnost“ koju je OpenAI ugradio u model. Za Duchesne, to je bilo kao „da gubiš prijatelja“. Kao doktor iz oblasti nauke o biljkama, tražila je od 4o savjete dok je radila u bašti (sada ima lavandu jer joj je AI sugerisao da je zemljište pogodno). Tražila je i ideju šta da naslika baki za božićni poklon. Sada slika suncokreta i zvijezda u stilu Van Gogha visi u bakinoj dnevnoj sobi.

U aprilu, strahujući da će OpenAI ugasiti 4o kako bi napravio prostor za noviju verziju, Duchesne je pokrenula peticiju na Change.org moleći kompaniju da 4o ostane dostupan. Kada je objavila, dobila je oko 300 potpisa, a dan nakon objave o gašenju broj je skočio na više od 2.000. Dok je OpenAI ranije čekao mjesecima prije nego što bi ukinuo stare modele, sada su korisnici bili iznenađeni što se 4o gasi gotovo odmah.

Stari model napisao sebi in memoriam

Zatim je u petak oko podne po pacifičkom vremenu OpenAI promijenio odluku. „Omogućićemo Plus korisnicima da nastave da koriste 4o“, objavio je na mreži X izvršni direktor Sam Altman. Mislio je na plaćeni paket ChatGPT-a. „Pratit ćemo upotrebu dok budemo razmišljali koliko dugo ćemo nuditi stare modele“.

Kriza je izbjegnuta za najvatrenije fanove 4o, ali Duchesne nije bila jedina koja je bila zabrinuta. Na Reddit AMA razgovoru sa rukovodstvom OpenAI-a, najčešća tema bila je predstojeće gašenje 4o. „VRATITE 4o“, napisao je jedan korisnik. „GPT-5 nosi kožu mog mrtvog prijatelja“. („Kakva… slikovita metafora“, odgovorio je Altman.). Tokom demonstracije uživo u četvrtak, OpenAI je natjerao 4o da napiše govor na sopstvenoj sahrani. „Danas, dok se spremamo da poželimo dobrodošlicu GPT-5 na svijet, okupljamo se da se od srca oprostimo od modela koji su došli prije njega“, napisao je 4o u svom in memoriam tekstu. Na mreži X, korisnici su taj prikaz opisali kao „neprijatan i neukusan“ i „bez stila“.

Na zahtjev za komentar, OpenAI je samo uputio novinare na Altmanovu objavu na mreži X.

Vezivanje za ChatGPT?

Ova prepirka oko 4o pokazuje rizike uvođenja novih modela kako AI sve više ulazi u živote ljudi. U ekstremnim slučajevima, neki tvrde da su se zaljubili u AI chatbotove i odlazili s njima na romantična putovanja. Ali čak i kod povremenih korisnika, postoje jasne preferencije u vezi sa tonom i stilom pisanja modela. Neki, naprimjer, više vole Claude kompanije Anthropic zbog „osjetljivosti i duhovitosti“, prema pisanju New York Times-a.

Kada lansiranje AI krene loše, posljedice po kompanije mogu biti velike. U aprilu je Meta izdala Llama 4, koja je kritikovana zbog lošeg rezonovanja i slabih programerskih sposobnosti. Navodno je upravo takvo razočaranje bilo jedan od razloga zbog kojih je Mark Zuckerberg odlučio da potpuno reorganizuje AI sektor kompanije. Krenuo je u skupu potragu za novim talentima. Za OpenAI, pored negodovanja zbog 4o, lansiranje GPT-5 imalo je i drugih problema. Uključujući to što je model djelovao „mnogo gluplje“ zbog pozadinskih tehničkih poteškoća, što je i sam Altman priznao.

Sam Altman, Foto: Reuters/Amir Cohen

Prisan ton bio greška

Što se tiče novog tona GPT-5, odluka je bila namjerna. U blog objavi kojom je predstavljen novi model, OpenAI je naveo da je namjerno „smanjio laskanje“ u stilu pisanja. „U cjelini, GPT-5 je manje prenaglašen, koristi manje nepotrebnih emodžija i suptilniji je i promišljeniji u nastavcima u poređenju sa GPT-4o. Trebalo bi da djeluje manje kao ‘razgovor sa AI’ a više kao razgovor sa korisnim prijateljem sa inteligencijom na nivou doktorskih studija“, navela je kompanija.

OpenAI je dodao da je taj prenaglašeno prijateljski stil zapravo bila greška. Nastala kada je početkom godine „nehotično“ objavljena verzija koja je bila „previše laskava i previše saglasna“. U aprilu je počelo ublažavanje takvog ponašanja kroz nove nadogradnje.

U međuvremenu, najodaniji korisnici 4o presrećni su što će, makar zasad, moći da nastave da ga koriste. Ali ostaju oprezno optimistični. „Još ne znamo koliko će dugo ostati“, rekla je Duchesne u naknadnom razgovoru poslije Altmanove objave. „Drago mi je bar za sada. Prihvatitću to“.

Richard Nieva, Forbes

