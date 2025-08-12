Gaming industrija: Nikola “Nikita” Jeremić – Muzički arhitekta svjetova koje milioni istražuju

U industriji gdje zvuk može biti jednako važan kao i vizualni spektakl, jedno ime sve češće odjekuje među ljubiteljima video igara – Nikola “Nikita” Jeremić, kompozitor čija muzika oblikuje univerzume koje igrači širom svijeta svakodnevno istražuju.

Njegovi zvučni pejzaži utkali su se u najprepoznatljivije naslove savremenog gaminga: od Cyberpunk 2077, preko Destiny 2, pa sve do Warhammer 40K i Aliens: Dark Descent. Ono što ga izdvaja nije samo tehnička virtuoznost, već sposobnost da klasičnu muzičku izražajnost spoji s modernim elektronskim tonovima, stvarajući kinematografske kompozicije koje ne prate radnju – već je oblikuju.

Rođen u Šapcu, s bogatim akademskim i profesionalnim iskustvom, ovaj nagrađivani autor potvrđuje da prava magija muzike u igrama dolazi iz strasti, znanja i vizije.

Nikola Jeremić

Kako zvuk postaje identitet igre

Za Nikitu, kreiranje muzičkog identiteta počinje dubokim razumijevanjem priče.

„Uvijek prvo razgovaram s producentima iz razvojnog tima o narativu. Potom dobijem konceptualne crteže likova i svjetova u kojima se igra odvija – i na osnovu toga gradim svoj instrumentarij“, objašnjava.

Njegov pristup ne poznaje granice žanrova: epska fantastika može dobiti industrial rock, dok svemirska avantura može biti prožeta world music temama s etno instrumentima iz svih krajeva svijeta.

„Ljepota rada na video igrama je upravo u tom neograničenom izboru žanrovskih i instrumentalnih kombinacija kojima možete ispričati priču.“

Tehnologija i umjetnost – simbioza, a ne sukob

Nikita ne vidi tehnologiju kao prepreku, već kao partnera u kreativnom procesu.

„Kreativne slobode su neograničene, ali kontrola tih ideja vodi vas do cilja. Volim reći – to su neograničena ograničenja. Ona vas guraju da budete kreativniji.“

Ako tehnička struktura igre ne podržava kompleksan muzički sistem, pronalazi način da ga prilagodi, bez kompromisa na kvalitet. „Bez ograničenja lako se upadne u stanje previše razmišljanja (overthinking). Ograničenja nas tjeraju na fokusirana i originalna rješenja.“

Stray Blade – izazov koji je postao prekretnica

Iako je radio na globalnim AAA hitovima, Nikita posebno izdvaja rad na indie naslovu Stray Blade kao iskustvo koje ga je profesionalno oblikovalo.

Bio je zadužen za kompletnu muziku u četiri različita regiona, od čarobnih šuma do ledenih planina i pustinja, pri čemu su boss teme i teme glavnog junaka morale zvučati koherentno čak i kada se prepliću tokom borbe.

„Morao sam osmisliti lajt motive za svaki lik i svaki svijet, a sve to uklopiti u precizan tempo i tonalitet kako bi muzika ostala skladna. To je ogroman posao – od kompozicije i produkcije do tehničke implementacije – ali iskustvo koje me je podiglo na viši nivo.“

Nikola Jeremić

AAA ili indie – pristup je isti

Iako se razlika između velikih i malih projekata najčešće svodi na budžet i veličinu tima, Nikita tvrdi da pristup radu ostaje isti.

„Svaka igra je nova ‘tabula rasa’. Ne postoji formula za uspjeh osim dosljednosti i kvalitete. Klijent očekuje muziku koja ispunjava njegove zahtjeve – sve ostalo je na kompozitoru.“

Za one koji tek žele ući u svijet muzičke produkcije za igre, Nikita naglašava dvije ključne stvari.

Talenat se podrazumijeva – kvalitetan rad je osnovna ulaznica. Pouzdanost i radna etika – to je ono što zadržava klijente.

„Postoji mnogo talentovanih ljudi. Ono što pravi razliku je vaša sposobnost da poštujete rokove, da komunicirate profesionalno i da isporučite ono što ste obećali. Svaki novi projekat je šansa da se pokažete – u pozitivnom ili negativnom svjetlu.“

Početnicima savjetuje da analiziraju muziku iz svojih omiljenih igara, pokušaju kreirati vlastite verzije i da se uključuju u GameJam događaje kako bi od starta gradili mrežu kontakata.

Za Nikolu Nikitu Jeremića, muzika u igrama nije samo zvučna kulisa – ona je emocionalni vodič koji igračima daje razlog da se vrate u te svjetove iznova i iznova.

„Na kraju dana, muzika u igrama nije tu da se čuje – ona je tu da se osjeti.“