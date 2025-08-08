Mladen Đukić studentima: Folklor, mitovi i historija BiH su naša prednost u svijetu animacije

Mladen Đukić je renomirani producent, animator i reditelj iz Banjaluke, sa više od 20 godina iskustva u filmskoj i televizijskoj produkciji. Osnivač je Aeon produkcije i redovni profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Režirao je dvanaest kratkih filmova, brojne epizode televizijskih serija i veliki broj reklama.

Strast prema novim tehnologijama i obrazovanju

Kao predavač, Đukić konstantno spaja praksu i teoriju, a posebnu pažnju posvećuje edukaciji u oblasti real-time tehnologija. Njegov kurs “Intro to Unreal Engine Cinematics”, održan u okviru Tershouse edukativne platforme, nudi početnicima uvod u stvaranje filmskih scena pomoću Unreal Engine Sequencera.

„Ovaj proces oslobađa autore i otvara vrata real-time renderingu. Nakon kursa, studenti osjete snažnu želju da kreiraju vlastite kratke filmove ovom tehnikom.“

Napredak tehnologije učinio je filmsko stvaranje dostupnijim nego ikad.

„Danas je sve lakše, posebno s razvojem vještačke inteligencije. Ukucate nekoliko promptova i dobijete video. U tom moru sadržaja – ideja je najbitnija.“

„Moj mentor Marko Babac mi je rekao još prije 25 godina: ‘Blagosloveni smo jer svako može praviti film – i prokleti jer svako može praviti film.’“

Podrška institucionalnog sistema

Đukić posebno ističe značaj institucionalne podrške u Republici Srpskoj, gdje su profesionalci uključeni u izradu strategija i kreiranje konkursa.

„Audio-vizuelni centar Republike Srpske ima sjajnu saradnju s Društvom animacije. Kada pripremaju konkurse – konsultuju struku. Sinhronizovani su s obrazovnim sistemom, tako da kada studenti treće godine imaju spremne projekte, tada izlazi i poziv.“

U BiH, kako navodi, trenutno jedino Akademija umjetnosti u Banjoj Luci ima zaseban smjer za animaciju, a kroz Društvo animacije Republike Srpske dodatno se radi na razvoju scene. ASIFA BiH, iako postoji, trenutno nije funkcionalna.

Autentičnost iznad trendova

Za Đukića, srž umjetničke animacije jeste autentičnost – stil koji odražava identitet autora.

„Na festivalima, čim pogledate film, možete prepoznati autora po stilu. To je naročito izraženo u analognim tehnikama. Autentičnost objašnjava ko ste i šta ste, i studentima govorim da forsiraju i komuniciraju s našim kulturnim nasljeđem. Imamo divan folklor“

Naglašava važnost istraživanja folklora, mitologije i tradicije – kao ključne prednosti domaće scene na međunarodnom tržištu.

„Najbolji primjer je Irska. Studio Cartoon Saloon je bazirao svoje radove na keltskoj mitologiji i više puta bio nominovan za Oscara. I mi imamo sličan potencijal kroz naše bogato naslijeđe.“

Film kao sinergija slike i zvuka

Za Mladena Đukića, film nije potpun bez zvuka – pola priče se, kako kaže, prenosi upravo kroz muziku i zvučne efekte.

„Ako animator ima sluh i osjeća ritam – to je sjajno. Zvuk je ključna tačka gdje film može da padne. Pogledajte ‘Ajkulu’ – najpoznatiji zvuk u istoriji filma su samo dva tona i bubanj. Ajkula se pojavi tek u 50. minuti, a osjećaj neizvjesnosti vas drži cijelo vrijeme.“

U animaciji, vizualni aspekt – stil, dizajn likova, boje – jednako je važan kao i pripovijedanje. Taj balans je, po Đukiću, osnova svakog uspješnog filma.