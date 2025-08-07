A.I. Interactive: Priča o autentičnosti, upornosti i game developmentu iz srca Sarajeva

Na sceni nezavisnog game developmenta rijetki su oni koji uspiju istinski pronaći vlastiti glas – još rjeđi su oni koji to postižu izvan velikih tehnoloških centara. Ivan Ramadan i Amar Zubčević, suosnivači sarajevskog studija A.I. Interactive, upravo su jedan od takvih timova. Njihov rad, iskustvo i predanost sada inspiriraju novu generaciju domaćih developera, kojoj prenose znanje – i nadu – da se i iz BiH može napraviti značajan iskorak u industriji.

Njihova predavanja na Helem Nejse Talent Akademiji ostavila su snažan utisak – ne samo zbog stručnosti, već i zbog iskrenosti kojom su govorili o izazovima nezavisnog rada, uloženom trudu i putu do globalnog uspjeha. Kroz njihovu priču otkriva se šta znači ostati dosljedan sebi, čak i kad se stvaraju igre za svjetsko tržište.

Od Apple Eventa do bosanskih katuna

Ivan Ramadan i Amar Zubčević nisu nepoznanica u industriji. Njihova igra The Enchanted World, objavljena 2019. na Apple Arcade platformi u saradnji s renomiranim kanadskim izdavačem Noodlecake Studios, predstavljala je veliki proboj ne samo za njih dvojicu, nego i za cijelu regiju. Bila je među prvih 50 izabranih igara pri lansiranju Apple Arcadea, prikazana na Apple Eventu, te instalirana na demo uređajima u Apple prodavnicama širom svijeta. Do danas, The Enchanted World je preuzeta preko 900.000 puta, nagrađena na međunarodnim konferencijama, i dostupna na svim većim mobilnim platformama.

Umjesto da igra bude vrhunac, ona je zapravo bila početak – korak ka još ambicioznijem projektu.

Njihova nova igra, WanderHearth, strateška Tower Defence igra u kojoj glavnu ulogu imaju hodajuće bosanske kuće inspirisane tradicionalnim katunima, rezultat je višegodišnjeg rada i daleko većeg obima. Igra je prvenstveno namijenjena za PC platformu, i donosi svježu vizuelnu i mehaničku estetiku, duboko ukorijenjenu u lokalnoj kulturi.

“Ljudima je dizajn veoma zanimljiv, jer u njega unosimo elemente koji dolaze iz našeg kulturnog naslijeđa”, objašnjava Ramadan.

Amar Zubčević/ Foto: Sulejman Omerbašić

Zajednica koja (ne) postoji

Jedan od najvećih izazova s kojima se suočavaju, kažu, nije tehnologija – već nedostatak zajednice. U industrijama poput game developmenta, razmjena znanja i ideja igra ključnu ulogu. U BiH, ta mreža još nije razvijena.

“Kod nas često nemaš kome ni da pokažeš ono što si napravio. Van BiH imaš desetine ljudi u istoj situaciji. Ovdje – nas nekoliko”, ističe Zubčević.

Zato su odlučili dijeliti vlastita iskustva, ne samo kroz igre već i kroz edukaciju – kako bi budući developeri znali ne samo kako napraviti igru, već i šta uraditi s njom dalje.

Game development – posao pun kompromisa i kreativnosti

U nezavisnom razvoju igara, sloboda i izazovi idu ruku pod ruku. Dok veliki studiji ulažu milione i prate provjerene komercijalne formule, indie scene nudi prostor za eksperiment, emociju i autentičnost.

“Indie igre su drugačije, smjelije. Kod velikih izdavača postoji formula. U indie prostoru možeš rizikovati s idejama”, kaže Ramadan.

Ipak, put nije bez prepreka. Rad s izdavačima, posebno u ranim fazama razvoja, može donijeti određene kompromise.

“Na The Enchanted World imali smo sreću s Noodlecake-om – dali su nam kreativnu slobodu. Ali nije uvijek tako. Ako se potpiše rani ugovor, izdavač može diktirati i kako igra treba da izgleda. To određuje finansiranje”, dodaje Zubčević.

Ivan Ramadan/ Foto: Sulejman Omerbašič

Tehnologija kao alat, ne identitet

Iako tim koristi širok spektar savremenih alata – uključujući i one temeljene na umjetnoj inteligenciji – ističu da njihov rad ne zavisi od njih.

“AI je samo jedan od mnogih alata koje koristimo u razvoju. Ubrzava neke procese, ali sve ono ključno dolazi iz znanja, iskustva i vlastite kreativnosti”, kaže Zubčević.

“Meni je uvijek draže sjesti i napraviti nešto vlastito”, dodaje Ramadan.

Važno je naglasiti i da naziv studija A.I. Interactive nije povezan s umjetnom inteligencijom – već su to jednostavno inicijali njihovih imena: Amar i Ivan.

Ivan i Amar na predavanju Helem Nejse Talent Akademije/ Foto: Sulejman Omerbašić

WanderHearth – šta slijedi?

Trenutno su u fazi pregovora s potencijalnim izdavačima za WanderHearth, dok se demo verzija igre privodi kraju. Iako rade iz zemlje s ograničenim resursima, bez razvijene industrijske mreže i institucionalne podrške, njih dvojica dokazuju da je upornost, rad i autentičnost put koji vodi do uspjeha.

“Ljude najviše zanima kako smo došli do ove pozicije”, kaže Ramadan. “A naš odgovor je jednostavan – kroz puno rada, upornosti i ideja koje se ne boje biti drugačije.”

Za sve one koji tek ulaze u svijet razvoja igara, njihov primjer nije samo edukativan – već i motivirajući.