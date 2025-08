Novi turistički rekordi u KS: Zabilježeno više od milion noćenja u prvih sedam mjeseci

Turistička sezona u Kantonu Sarajevo bilježi odlične rezultate i u julu ove godine. Prema statističkim podacima Turističke zajednice KS, u julu je zabilježeno 108.188 gostiju što je porast od 2,5 posto, u odnosu na juli prošle godine. Od toga je 98.960 stranih i 9.228 domaćih gostiju. Ukupan broj noćenja u julu iznosi 235.855. Od toga je 215.956 stranih i 19.899 domaćih noćenja, što je rast od 0,9 posto u odnosu na juli 2024. godine.

Najviše turista stiglo je iz Turske, Saudijske Arabije, Hrvatske, Srbije, SAD-a, Kine, Slovenije, Njemačke, Velike Britanije i UAE.

Pixabay

Kumulativno, za period januar – juli 2025., broj turista u KS iznosi 474.138. To je porast od 8,4 posto, u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupan broj noćenja iznosi 1.064.495, to je povećanje od značajnih 14,3 posto u odnosu na isti period 2024. te je to prvi put da je više od milion noćenja zabilježeno već u sedmom mjesecu.

Predsjednik Turističke zajednice KS Haris Fazlagić naglasio je da ti podaci potvrđuju da je Sarajevo, uprkos izazovima u regiji, i dalje atraktivna i konkurentna turistička destinacija, javlja FENA.

“Kvalitetna ponuda, brojne ljetne manifestacije, festivalska atmosfera, unaprijeđena avio-povezanost i kontinuirana promocija doprinijeli su rezultatima. Zadovoljni smo postignutim brojkama, najavljujemo daljnje aktivnosti na unaprjeđenju ponude, promociji planinskog turizma i pripremama za jesenju i zimsku sezonu”, naglasio je Fazlagić, saopćeno je iz Turističke zajednice KS.

