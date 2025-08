Evo čiji robotaksi dolazi u Evropu sljedeće godine

Američka kompanija Lyft u partnerstvu s kineskim Baiduom ponudit će usluge taksija bez vozača sljedeće godine. Prvo će biti lansirani u Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje će, nakon dobijanja regulatornog odobrenja, korisnici moći zakazati vožnju u Baiduovom električnom robotskom taksiju RT6 putem Lyftove aplikacije.

U okviru ovog projekta, flota bi se trebala proširiti na hiljade vozila širom Evrope, zahvaljujući Lyftovoj kupovini evropske aplikacije FreeNow (FreeNow), u transakciji vrijednoj 200 miliona dolara, koja je zaključena u četvrtak.

Aplikacija stiže na tržište devet zemalja

Kupovinom FriNau-a, Lift je omogućio pristup tržištima devet evropskih zemalja i više od 180 gradova, čime je prvi put zvanično napustio Sjevernu Ameriku.

Prema uslovima partnerstva, Lift će upravljati platformom za naručivanje vožnji, biti odgovoran za korisničku podršku i logistiku voznog parka, dok će Bajda pružati autonomna vozila i tehničku ekspertizu.

„FriNau ima duboke i dugogodišnje odnose s regulatornim tijelima, što nam je izuzetno važno“, rekao je za Reuters Jeremy Bird, izvršni potpredsjednik sektora vozača u Liftu, naglašavajući da Lift želi što prije započeti razgovore o implementaciji projekta.

REUTERS/Antonio Bronic

Gdje je Rimac?

Lyftov konkurent Uber već je najavio pokretanje robotaxi usluge širom svijeta, kroz saradnju s kompanijama za autonomnu vožnju kao što je američki Waymo, u vlasništvu Alphabeta, i kineskim kompanijama Poni.ai WeRide i Momenta. Uber planira pokrenuti robotaxi usluge u Evropi od 2026. godine.

Baiduova autonomna taksi služba Apollo Go trenutno uključuje više od hiljadu vozila u 15 gradova širom svijeta, sa preko 11 miliona vožnji do sada. Kroz partnerstvo sa Lyftom, Apollo Go će ući i na evropsko tržište, izvještava Reuters.

Istovremeno, još uvijek nema službenih informacija o datumu kada bi se mogao pojaviti prvi robotaxi Rimac-ove podružnice Verna. Direktor te kompanije, Marko Pejković, prije godinu i mjesec dana spomenuo je da je 11 gradova u Ujedinjenom Kraljevstvu, Evropskoj uniji i na Bliskom istoku već potpisalo ugovore s Verneom.

