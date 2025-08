Poznata aviokompanija nudi besplatne domaće letove stranim turistima

Kako bi turisti između ostalog vidjeli ljepote i znamenitosti i izvan Tokya, aviokompanija Japan Airlines (JAL) uvela je ekskluzivnu ponudu za međunarodne putnike – besplatne domaće letove do bilo koje destinacije unutar Japana. Da bi putnici ostvarili ovo pravo, piše Japan Today, moraju rezervirati međunarodni let kompanije JAL i odgovarajući domaći let u istoj rezervaciji. Odvojene rezervacije za domaće letove ne ispunjavaju uslove. Ovu ponudu aviokompanija je uvela prošle jeseni, te nema datuma isteka. Putnici iz inozemstva mogu letjeti do bilo kojeg od 64 domaća aerodroma koje prevoznik opslužuje.

Za koje zemlje je dostupan program

Program je do sada dostupan putnicima koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Meksika, Tajlanda, Singapura, Australije, Novog Zelanda, Vijetnama, Filipina, Indonezije, Indije, Kine i Tajvana. No, postoji velika mogućnost da se u bliskoj budućnosti ponuda proširi na više zemalja.

U ovoj ponudi važno je obratiti pažnju na naknadu za međuslijetanje koja se naplaćuje putnicima čiji prvi boravak u ovoj zemlji traje duže od 24 sata. I ona se ne primjenjuje na sve zemlje, već samo za putnike iz SAD-a, Kanade, Meksika i Kine, koji će, ukoliko se zadrže duže od 24 sata u prvoj japanskoj destinaciji (npr. Tokyo) dodatno platiti 100 američkih dolara.

Koliko god se ova ponuda besplatnih domaćih letova činila primamljivom, neka putnička iskustva kažu da je više riječ o marketingu nego potpunoj besplatnosti, jer cijena multicity itinerera ostaje ista kao povratna karta u Tokiju, dok se dodaje besplatan domaći segment.

Zainteresirati turiste za druge gradove

No, ono što sruge zemlje svakako mogu učiti iz ovog iskustva je kako i na ovaj način doprinijeti oslobađanju glavnih turističkih središta u svojim zemljama, te privući turiste u druge krajeve.

“U Japanu ima još mnogo toga za otkriti! Ako ste kupili JAL-ovu kartu za domaći let izvan Japana, možete besplatno prijaviti do tri komada prtljaga težine do 32 kg (70 funti) u prvoj/poslovnoj klasi i do 2dva komada težine do 23 kg (50 funti) u premium ekonomskoj/ekonomskoj klasi.

Otkrijte luksuzne modne četvrti, stoljetne hramove, poznate restorane i netaknutu prirodu. Uronite u privlačan sukob tradicije i inovacije u Japanu”, navodi ova aviokompanija u svojoj ponudi.