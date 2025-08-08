Trump udara 100 posto carinu na čipove: Ako nisu iz Amerike – platit će debelo!

Predsjednik Donald Trump jučer je najavio da će uvesti 100% carinu na čipove i poluprovodnike. Izjavio je da će kompanije poput Applea dobiti izuzeća ako proizvode robu u Sjedinjenim Državama.

Trump je rekao da bi se 100% carina na sve čipove i poluprovodnike izvezene u SAD mogla izbjeći ako se kompanije “obavežu izgradnji ili su u procesu izgradnje” proizvodnih pogona na tlu SAD-a.

Dodao je da će kompanije koje ne ispune te obaveze biti oporezovane retroaktivno, naglašavajući: “to je zagarantovano”.

Trump je govorio o carinskoj stopi dok je najavljivao dodatna Appleova ulaganja od 100 milijardi dolara u američku proizvodnju. Ovo čini tehnološku kompaniju oslobođenom carina na čipove. I to samo nekoliko mjeseci nakon što je dobila oslobođenje od carina na iPhone uređaje. Oni se uglavnom proizvode u Kini i drugim dijelovima Azije.

Sustizanje Tajvana i Kine

Najnovija investicija kompanije Apple u proizvodnju povećava ukupnu investiciju u SAD na 600 milijardi dolara. To uključuje otvaranje fabrika i centara za obuku u Teksasu, Michiganu i Kentuckyju.

Carina na poluprovodnike dio je šireg napora Trumpove administracije da podstakne proizvodnju američke tehnologije. Tim više što su Sjedinjene Države zaostajale za Tajvanom i Kinom u proizvodnji poluprovodnika. Poluprovodnici su ključne elektronske komponente koje se koriste u telefonima, računarima, medicinskoj opremi, vozilima i drugim uređajima.

Tehnologija je jedan od sektora u okviru Trumpove inicijative za povećanje domaće proizvodnje. Predsjednik je najavio investicije kompanija kao što su OpenAI, Oracle i Softbank, koje bi trebale povećati ulaganja u podatkovne centre umjetne inteligencije na 500 milijardi dolara. Google i Blackstone (firma za upravljanje investicijama) također su se obavezali da će investirati 50 milijardi dolara u SAD-u u podatkovne centre i infrastrukturu.

Sporazum sa Appleom

Predsjednik Trump najavio je novi program pod nazivom “Američki proizvodni program”. Njime će se u SAD donijeti više elemenata Appleovog lanca snabdijevanja, s idejom da se ključne komponente proizvode u SAD-u.

Još u februaru, Tim Cook je najavio Appleovu investiciju od 500 milijardi dolara, koja je uključivala udvostručenje “Fonda za naprednu proizvodnju” na 10 milijardi dolara, izgradnju fabrike u Houstonu i centra za obuku u Michiganu, uz stvaranje 20.000 novih radnih mjesta.

Cook je rekao da će, prema novim planovima proizvodnje, svi iPhone i Apple Watch uređaji koji se prodaju širom svijeta sadržavati staklo za ekran proizvedeno u Kentuckyju.

Dionice Applea porasle su za 5% i zatvorile se na 213,25 dolara nakon što je Bloomberg prvi put objavio o najnovijoj investiciji kompanije u SAD-u.

Antonio Pequeño IV, Forbes reporter

Ty Rush, Forbes reporter

