Na koje plaže idu bogati i koliko troše – na jednoj ste mogli sresti i Novaka Đokovića

Globalne super-luksuzne destinacije i cijene dnevnog uživanja variraju od lokacije do lokacije. Na jednom od najekskluzivnijih privatnih otoka Necker Islandu, na Britanskim Djevičanskim Otocima koji je u vrhu cijena, prenoćište može koštati i do 140.000 meričkih dolara po noći, dok se pojedinačne sobe kreću od 5.650 dolara.

Suncobrani i ležaljke skuplji pet posto

Kako izvještava La Republica, ljeto je ove godine počelo porastom cijena, a trgovačka udruženja u Italiji izvještavaju o povećanju cijena suncobrana i ležaljki za pet posto u svim oblastima. Među pet plaža, koje često posjećuju poznate ličnosti, a koje mogu koštati više od hiljadu eura dnevno, prema podacima Codaconsa i Altroconsuma, prva dva mjesta na ljestvici najskupljih plaža za 2025. godinu zauzimaju dva objekta u Forte dei Marmiju.

Twiga, Foto: Tripadvisor

U italijanskom luksuznom beach klubu, restoranu i noćnom klubu Twiga, koji koji se nalazi u Marina di Pietrasanta (prodao ju je poznati italijanski biznismen i bivši direktor Formule 1 Flavio Briatore poduzetniku Leonardu Del Vecchiji), poznati carski šator može koštati i do 1.500 eura dnevno i organiziran je za grupe (četiri kreveta, četiri ležaljke, stolice za sunčanje i sto), dok standardni šator košta oko 600 eura dnevno, navodi La Republica.

U hotelu Augustus porodice Maschietto, luksuzni smještaj košta 560 eura po danu, uključujući ležaljke, stolice za sunčanje, peškire i sef.

„Hotel i odmaralište Augustus uživa u prekrasnoj vlastitoj plaži na spektakularnoj toskanskoj obali, nudeći gostima tretmane i usluge koje ga čine jednim od najekskluzivnijih kutaka Forte dei Marmija. Novi grijani bazen s jacuzzijem, 74 šatora za plažu s ležaljkama, stolicama za sunčanje i klupama te predana usluga osoblja na plaži i u baru osigurat će da vaš boravak uz more bude ispunjen petozvjezdanim odmorom i opuštanjem“,navode na stranici hotela.

Foto: Nikki Beach, St Tropez

Butler i sedam menija

Ultra luks cabana (ili ultra-luxury cabana) je ekskluzivni privatni prostor na plaži ili uz bazen, osmišljen da pruži maksimalnu udobnost, privatnost i vrhunsku uslugu, često za vrlo imućne goste, slavne osobe ili VIP klijentelu.

Luksuzne cabane & daybeds u Bagatelle Beach-u, St‑Tropez, koje uključuju ultra-luksuzne cabane, s toplom kadom, butlerom i sedam menija, koštaju oko 5.000 dolara po danu, navodi sajt justluxe.com

Foto: Nammos, Mykonos

Ovo su samo neke od plaža, koje smo izdvojili, a među njih, u sam vrh luksuza i po sadržaju i cijenama spadaju i Nikki Beach, također u St‑Tropezu, gdje luksuzni daybed može dostići cijenu 3.000 eura, te uključuje vrhunske meni opcije tipa “sushi boat” (način posluživanja sušija koji izgleda kao mali čamac ili brod na kojem su aranžirani različiti komadi sušija i sashimija), od 500 eura.

Prestižni beach club na čuvenoj plaži Psarou, Nammos na Mykonosu u Grčkoj gostima nudi privatne cabane za šest osoba s jacuzzijem i butlerom za 4.500 eura po danu.

“Nedavno uvedeni heliodrom još je jedan briljantan dodatak luksuznim sadržajima koji Nammos Mykonos čine jedinstvenim; vrhunska destinacija za glamuroznu VIP klijentelu”, navode na sajtu.

Jedan od gostiju u Nammosu bio je i srbijanski teniser Novak Đoković sa suprugom, kao i kćerka Donalda Trumpa, Tiffany Trump, između ostalih celebrityja.