Grammy nominirani producent za Forbes BiH: Kako ostati vjeran duši zvuka

Na nedavno održanom predavanju u sklopu Helem Nejse Talent Akademije, Sarajevo je imalo priliku ugostiti jednog od najtraženijih mixing i mastering inženjera današnjice – Damjana Blažuna. Grammy nominirani producent, vokalni inženjer svjetske klase i kreativni arhitekt savremenog zvuka, Damjan je predvodio inspirativnu sesiju posvećenu produkciji i miksu vokala, ostavljajući snažan dojam na sve prisutne.

Ono što je trebao biti tehnički masterclass, pretvorilo se u duboku lekciju o muzici kao emociji, kulturi i iskrenosti.

Damjan Blažun/@enk.elias

Od Zagreba do zvijezda

Damjan trenutno djeluje kao glavni vokalni inženjer globalne afrobeats zvijezde Omah Laya, a tokom karijere sarađivao je s velikanima poput Nas, Kehlani, Davido, Steel Banglez, Luciano…

Njegova sposobnost da se kreće kroz različite žanrove – hip-hop, pop, jazz, elektroniku, afrobeats – čini ga rijetkom pojavom na sceni.

Njegov profesionalni put počinje sa stipendijom na SAE Institute Ljubljana, nastavlja se kroz ViBRa studio u Zagrebu, a ključni zaokret događa se selidbom u Berlin.

Damjan Blažun/Foto: Sulejman Omerbašić

Muzika u eri buke: Kako ostati vjeran duši zvuka?

Damjan se osvrnuo na izazove stvaranja muzike u doba algoritama, loudness war-a i površne konzumacije sadržaja.

“Glazba mi je život – sanjam melodije, koncepte, ideje. Fascinira me nova tehnologija, iako volim i ‘staru školu’. AI mi je uzbudljiv alat, ali emocija ostaje ključ. Mislim da bi svijet bio bolje mjesto kad bi više ljudi stvaralo glazbu i otpuštalo svoje emocije kroz zvuk.”

Damjan Blažun/Adam Radwan

Ono po čemu se Damjan posebno ističe jest njegov intuitivan, gotovo antropološki pristup ljudskom glasu. Radeći s izvođačima iz Afrike, Indije, Britanije i širom svijeta, razvio je duboko razumijevanje vokalne izražajnosti kroz različite kulture.

“Glas nosi povijest tisuća generacija. To su ritmovi, načini pjevanja, kulturni DNK. Svaki artist donosi vlastitu priču, i ja sam tu da im pomognem ostvariti viziju. Ponekad imam osjećaj da dokumentiram povijest emocije u stvarnom vremenu.”

Predavanje Damjana Blažuna na HNTA/Foto: Sulejman Omerbašić

Njegov miks nije samo proces – to je, kako je rekao, “emocionalna anatomija glasa”.

Polaznici Helem Nejse Talent Akademije nisu samo slušali o tehnikama miksanja – naučili su slušati pažljivije, raditi smislenije i stvarati hrabrije. Damjan je prenio više od znanja, prenio je perspektivu.

“Moj posao nije da ‘popravim’ izvođača. Moj posao je da ga razumijem.”

U vremenu kada se muzika sve češće svodi na brojke, trendove i instant-uspjeh, Blažunovo predavanje bilo je podsjetnik na ono što muzika u svojoj srži jeste – duboko ljudska potreba za povezivanjem.