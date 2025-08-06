U sedam opština nije prodana nijedna nekretnina, najskuplji stan kupljen za 1,3 miliona KM – dolazi li preokret na tržištu u BiH

Tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini ove godine pokazalo je zanimljive trendove: usporava,ali ne i hladi u smislu cijena. Prema zvaničnim podacima vrijednost prodaje je porasla, ali je broj prodanih nekretnina pao.

U prvih šest mjeseci ove godine, u bh. entitetu FBiH realizirano je 10.038 kuporodajnih ugovora- 11 posto manje u odnosu na isti period prošle godine, međutim, ukupna vrijednost prodatih nekretnina veća je za tri posto.

Najkuplji stan i kuća

Kuća koja je prodana po najvišoj cijeni, 727.500 KM, nalazi se u sarajevskoj opštini Centar. Njena korisna površina iznosi 114 metara kvadratnih i dolazi sa pratećom parcelom od 260 metara kvadratnih. Izgrađena je, sada već davne 1997. godine. Prema podacima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU), najskuplji prodani stan 1.315.000,00 KM, također je evidentiran u Sarajevu, na području opštine Stari Grad. Riječ je o nekretnini od 165 metara kvadratnih, koja se nalazi u zgradi izgrađenoj prije više od stoljeća – 1900. godine.

U Zenici je po najvišoj cijeni prodan poslovni prostor (lokal) 420.000 KM, površine 120 metara kvadratnih, i nalazi se u objektu izgrađenom 2010. godine.

Poslovni objekat koji je ostvario najveću prodajnu cijenu 592.000 KM, površine 1.632 metra kvadratna, izgrađen 1960., nalazi se na području Novog Travnika.

U Tuzli je realizirana kupoprodaja najskuplje garaže, 54.000 KM, njena površina iznosi 16 metara kvadratnih, te se nalazi u zgradi izgrađenoj 2014. godine.

Vruće je bilo i u trgovini građevinskim i poljoprivrednim zemljištem. 32.500 metara kvadratnih i 18 miliona KM, pripada najskupljem prodanom građevinskom zemljištu u sarajevskoj opštini Novi Grad. Najviša ostvarena cijena poljoprivrednog zemljišta, površine 12.650 metara, je na području opštine Donji Vakuf i njegova ukupna cijena iznosila je 50.000 KM.

U RS najviše se trgovalo u Banjaluci i Bijeljini

Jednako kao i u FBiH, i u bh. entitetu Republika Srpska, tokom prvih šest mjeseci ove godine stanovi i zemljište su se prodavali manje nego lani, ali su se prodavali skuplje.

Prema podacima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) od januara do kraja juna ove godine registirano je 8.064 kupoprodajnih ugovora, u kojima je prometovano 16.590 nepokretnosti, te je u odnosu na prošlu godinu, broj kupoprodajnih ugovora manji za 6,8%, a broj prometovanih nepokretnosti za 7,5%.

Ipak, ukupna vrijednost prodaje iznosila je 590 miliona KM, što je 4,9% više nego u prvoj polovini 2024. godine.

Foto: Pexels

Dva najdinamičnija tržišta su Banja Luka i Bijeljina, gdje se najviše trgovalo. Najveći broj prodaja odnosi se na poljoprivredno zemljište, što je trend koji traje već nekoliko godina.

Najviša ukupna cijena stana u ugovoru iznosi 798.000 KM i evidentirana je na Jahorini. Njegova površina je 66,8 metara kvadratnih i nova je gradnja (2024.)

Najskuplja prodana kuća, 500.000 KM, površine 110 metara kvadratnih, sa zemljištem uz objekat površine 497 metara kvadratnih, i izgrađena 1980. godine, nalazi se u Banjoj Luci, u naselju Nova Varoš.

Najviša cijena poslovnog objekta iznosi 1.279.669 KM i evidentirana je u opštini Šamac. Objekat površine 7.515 metara kvadratnih, izgrađen je 2005. godine, a nalazi se na parceli od 12.874 metra kvadratna.

Najviša cijena prometovanog poslovnog prostora iznosi 873.000 KM i evidentirana je u Bijeljini. Površina poslovnog prostora iznosi 291 metar kvadratni i nalazi se u objektu izgrađenom 2023. godine.

Najviša ukupna cijena prometovane garaže (u objektu iz 2008.godine, površine 37,1 metar kvadratni,) iznosi 59.328 KM i evidentirana je u Banjaluci, kao i najskuplja prodana garaža, 50.000 KM, površine 12,3 metra kvadratna, izgrađena 2021. godine.

Građevnsko zemljište koje je u proteklih šest mjeseci ostvarilo najveću prodajnu cijenu 5,08 miliona KM, površine 5.048 metara kvadratnih, nakazi se u Bijeljini. Dok je u Šamcu prodano najskuplje poljoprvredno zemljište, površine 53.739 metra kvadratna i sa cijenom 112.747 KM.

U sedam opština nije prodana nijedna nekretnina

Poredeći s prošlom godinom, Banjaluka je zabilježila najveći rast – 50,9 miliona KM više prometa. Slijede Bijeljina sa +12,5 miliona KM i Prijedor sa +4,4 miliona KM.

S druge strane, Doboj i Istočno Novo Sarajevo zabilježili su pad prometa od oko 15 miliona KM. Pad je zabilježen i u Istočnoj Ilidži (‑10,1 miliona KM), dok je rast vidljiv u Palama (+10,7 miliona KM). U Laktašima i Zvorniku, nije bilo značajnijih promjena.

Pored Banjaluke, Jahorina se sve više ističe kao investicijski magnet. Strani i domaći investitori prepoznaju njen turistički i poslovni potencijal, što potvrđuje i interes, kako u izvještaju navodi RUGIPP, međunarodnih procjenitelja za lokalne podatke, te da Vlada RS ulaže dodatne napore u razvoj i promociju Jahorine kao strateškog područja.

Zabilježen je i trend koji ukazuje da su neki dijelovi u RS-u, po dinamici prodaje nekretnina praktično „mrtvi“. Naime, u sedam opština, uključujući Berkoviće, Kalinovik, Istočni Drvar i Petrovac, nije registrovana nijedna kupoprodaja u prvih šest mjeseci ove godine – što je isti slučaj kao i lani. Ove sredine ostaju tržišno neaktivne.