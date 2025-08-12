Trumpov trgovinski rat stvorio je novog rudarskog milijardera

U julu je Ministarstvo odbrane SAD-a napravilo neobičan potez za saveznu agenciju kada je kupilo dionice vrijedne 400 miliona dolara, uz garancije za kupovinu dodatnih dionica, kompanije za rudarenje rijetkih zemalja MP Materials. Kao dio sporazuma, Pentagon je također potpisao desetogodišnji ugovor o kupovini magneta iz rudnika MP Materials za napajanje budućih sistema naoružanja.

Savezna vlada se obratila kompaniji MP Materials jer ta kompanija posjeduje jedini rudnik rijetkih metala u SAD-u, u Mountain Passu u kalifornijskoj pustinji Mojave. Materijali poput neodimija i prazeodimija se tamo vade, obrađuju i odvajaju. Ti elementi su ključni sastojci magneta koji se koriste u električnim vozilima, dronovima, odbrambenim sistemima, robotici, vjetroturbinama i drugim naprednim tehnologijama.

Cijena dionica MP Materials porasla je za 150% od objave Ministarstva odbrane, čime je osnivač i direktor James Litinsky svrstan u klub milijardera. Bogatstvo ovog 47-godišnjaka iz Las Vegasa procjenjuje se na oko 1,2 milijarde dolara. Od toga, vrijednost njegovog udjela od 8% u MP Materials iznosi oko milijardu dolara. Ostatak od 200 miliona je u gotovini i drugim investicijama, prema procjenama Forbesa.

Od obveznica do dionica rudarskih kompanija

Litinski, koji nije odgovorio na Forbesov zahtjev za komentar o svom bogatstvu, nije tipičan rudarski magnat. Studirao je ekonomiju na Yaleu, zatim je stekao diplomu prava i MBA na Northwestern University, prije nego što je radio u investicijskom gigantu Fortress Group i osnovao vlastiti hedge fond, JHL Capital, 2006. godine. Njegova firma je 2014. godine kupila obveznice u vrijednosti od 20,5 miliona dolara od Molycorp Mineralsa, prethodnog vlasnika lokacije Mountain Pass. Tri godine kasnije, tokom stečajnog postupka Molycorpa, pretvorio je te obveznice u puno vlasništvo nad rudnikom (koji je u to vrijeme bio poplavljen i neaktivan).

Nakon što je od kineskog partnera dobila 50 miliona dolara finansiranja i organizovala 18-mjesečni proces čišćenja, novoimenovana kompanija MP Materials započela je s radom 2018. godine. Litinski je kompaniju izveo na berzu 2020. godine putem transakcije SPAC-a, a proizvodnja se od tada više nego utrostručila.

Uvoz iz Kine

Kako su Trumpove tarife i trgovinski rat poremetili globalne lance snabdijevanja i povećali potrošačke cijene u SAD-u, MP Materials se našao u jedinstvenoj poziciji da profitira od haosa. Pogotovo nakon rastućeg sukoba između SAD-a i Kine. Kina dominira svjetskom trgovinom rijetkim zemnim elementima. Prerađuje 90% metala i proizvodi 95% magneta visoke čvrstoće. SAD uvoze gotovo sve svoje godišnje potrebe od oko 7.000 tona iz Kine.

Kina je iskoristila američku zavisnost od svojih magneta kao glavni adut u pregovorima s Trumpom. Nakon Trumpove najave carina u aprilu, Kina je počela zahtijevati od stranih kompanija da dobiju izvozne dozvole za magnete. To je izazvalo krizu u američkim firmama. Izvoz magneta iz SAD-a pao je za 59% u aprilu. A čak 93% u maju na godišnjem nivou, prema Wall Street Journalu. Za MP Materials, taj pritisak je izazvao snažan rast domaće potražnje. “Nikada nisam vidio ovaj osjećaj hitnosti”, rekao je Litinski za Forbes u aprilu.

Oslobođenje od Kine

Ironično, Litinsky se u početku oslanjao na Kineze da pokrenu i prorade MP Materials prije Trumpovog trgovinskog rata. Shenghe Resources, kineski gigant u djelomičnom državnom vlasništvu sa sjedištem u Chengduu, pomogao je u finansiranju akvizicije JHL-a 2017. godine kupovinom buduće proizvodnje koncentrata rijetkih metala MP Materials za 50 miliona dolara. Ta sredstva su pomogla u finansiranju čišćenja rudnika i troškova pokretanja. Zauzvrat su dobili 8,4% udjela u kompaniji, koju i dalje posjeduju (umanjeno za operativno učešće i mjesta u upravnom odboru). Shenghe je također bio najveći kupac, čineći 80% od 204 miliona dolara prihoda prošle godine. To se brzo mijenja. Nakon “Dana oslobođenja” i kineskih protumjera, MP Materials je najavio da će prestati isporučivati proizvode u Kinu i fokusirati se na druge kupce.

Da bi se oslobodila ovisnosti o Kini, MP Materials mora nastaviti vertikalnu integraciju. Rafinerija Mountain Pass trenutno prerađuje oko polovine rude koja se vadi iz obližnjeg rudnika. Ali još uvijek razvija kapacitete za preradu ključnih neodimijum-prazeodimijum metala koji se koriste u magnetima. (Vladina investicija od 400 miliona dolara trebala bi pomoći u tom smjeru).

Kompanija MP Materials je izgradila fabriku magneta u Fort Worthu, u Teksasu. Već proizvodi magnete i očekuje se da će puna komercijalna proizvodnja započeti kasnije ove godine. U skladu s ugovorom s Ministarstvom odbrane, kompanija je također najavila izgradnju druge fabrike magneta u SAD-u, na još uvijek nepoznatoj lokaciji, uz pomoć bankarskog kredita od milijardu dolara.

Pad cijena i profita

Sve je ovo skupo, ali još skuplji izazov za MP Materials bio je nagli pad cijena rijetkih metala u posljednjih nekoliko godina. To je teško pogodilo profit. Nakon rekordne zarade od 290 miliona dolara u 2022. godini, kompanija je ostvarila 24 miliona dolara u 2023. Prošle godine zabilježila je gubitak od 65 miliona dolara. Ipak, kompanija ostaje u dobroj poziciji sa 750 miliona dolara gotovine i gotovinskih ekvivalenata u bilansu stanja. Ima sve veći broj američkih kupaca, poput General Motorsa. Sada postoji i državna podrška usred eskalacije trgovinskog rata. Čak i sa rekordnom cijenom dionice od 73 dolara po dionici, sedam od 11 analitičara daju preporuku “kupi”, dok preostala četiri savjetuju “zadrži”.

Iako Litinski nema formalno obrazovanje iz rudarstva ili geologije, on jasno zna kada prepoznaje dobru investiciju. Investiciju od 20,5 miliona dolara u rudarske obveznice pretvorio je u kompaniju tržišne vrijednosti od 13 milijardi dolara, strateški važnu za njegovu zemlju. “Ako možete kupiti vrhunski resurs po cijeni ispod njegove zamjenske cijene i na dnu ciklusa”, rekao je prošle godine za Forbes, “sreća će vas pronaći.”

Džon Hajat, Forbes

