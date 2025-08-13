Cijena putera raste širom svijeta – evo zašto

Cijene putera u Sjedinjenim Državama dostigle su najviši nivo u više od godinu, dok su se i cijene mliječnih proizvoda globalno oporavile — što ukazuje na sve veće zabrinutosti potrošača zbog inflacije.

Cijena putera u SAD-u porasla je u junu 2025. na oko 4,8 dolara po funti (453,6 grama), prema najnovijim podacima na koje se pozivaju Federalne rezerve St. Louisa, što je rast od gotovo 4% u odnosu na juni 2024. godine — i najviša vrijednost od početka 2023.

Ograničene globalne zalihe mlijeka i rast ulaznih troškova, uključujući radnu snagu i pakovanje, glavni su faktori rasta cijena, izvijestio je u nedjelju Financial Times – FT. Indeks cijene putera Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) dostigao je najviši nivo ikada. FT navodi i da su terminski ugovori za puter na međunarodnim tržištima naglo porasli posljednjih sedmica, što odražava slične neravnoteže ponude i potražnje u EU, SAD, Novom Zelandu, Argentini i Australiji.

Foto: Shutterstock

Veza između globalnog i američkog rasta cijena

Iako nedavni rast cijena putera u SAD odražava domaće inflatorne pritiske, on je usko povezan i sa dešavanjima u inozemstvu. Smanjena globalna ponuda mlijeka — uzrokovana lošim vremenskim uslovima, smanjenjem stočnog fonda i rastom proizvodnih troškova — dovela je do viših međunarodnih cijena putera, izvijestio je Bloomberg u julu.

Prema podacima FAO-a, proizvodnja mliječnih proizvoda u glavnim zemljama izvoznicama, poput Novog Zelanda i djelova Evrope, koji zajedno čine oko 70% ukupnog izvoza putera u svijetu, počela je 2025. godinu sa historijski niskim zalihama, što je izazvalo skok cijena. Bloomberg navodi da je cijena putera na Novom Zelandu porasla 46,5% do juna, na oko 5,1 dolar po funti.

Iako SAD većinu putera proizvodi u zemlji, međunarodne referentne cijene utiču na domaće veleprodajne i maloprodajne cijene. Povećani ulazni troškovi također utiču na cijene putera u SAD-u, Evropi i na Novom Zelandu, naročito pred periode visoke potrošnje.

Cijene putera naglašavaju zabrinutost Amerikanaca zbog inflacije

Istraživanje Reuters/Ipsos-a, sprovedeno u aprilu na više od 4.000 odraslih, pokazalo je da je skoro 90% Amerikanaca zabrinuto zbog rasta inflacije, dok samo 32% odobrava način na koji predsjednik Donald Trump upravlja inflacijom.

Ukupan indeks potrošačkih cijena (Consumer Price Index – CPI) — najčešće citiran mjerač inflacije — ove godine je bio i na 2,3%, gotovo u skladu sa dugoročnim ciljem Federalnih rezervi od 2%. To je znatno ispod 9% iz juna 2022, ali zabrinutost Amerikanaca je ostala, jer ekonomisti upozoravaju da će Trumpove carine dovesti do viših potrošačkih cijena. Inflacija je u posljednjim mjesecima blago porasla, dostigavši 2,7% u junu, što je drugi uzastopni mjesec rasta nakon aprilske stope od 2,3%.

Prema CPI-u, inflacija cijena hrane za domaću potrošnju ostala je povišena — Federalne rezerve St. Louisa bilježe rast cijena putera počev od aprila.

Yezen Saadah, Forbes

The Price Of Butter Is Rising—In The U.S. And Around The World. Here’s Why.