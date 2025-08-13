Ona zna kako da produži život psima – prva tableta mogla bi biti na tržištu već 2026

Šta ako bi psi mogli živjeti duže i zdravije živote? Celine Halioua iz kompanije Loyal prikupila je 135 miliona dolara od vodećih investitora kako bi razvila tablete za produženje životnog vijeka pasa – i očekuje da će sljedeće godine dobiti prvo uslovno odobrenje od američke Agencije za hranu i lijekove FDA.

Psi ne žive dovoljno dugo. Porodični labrador možda doživi 14 godina; veće rase poput bernskih planinskih pasa imaju sreće ako dožive devet godina. Celine Halioua smatra da zaslužuju još nekoliko godina. Naučnica, koja je napustila doktorat na Oxfordu i bivša šefica kabineta u prvom venture capital fondu fokusiranom na biotehnologije vezane za dugovječnost, provela je gotovo šest godina gradeći Loyal, startup iz San Francisca koji razvija lijekove za odgađanje starenja pasa ciljajući metaboličke i hormonske neravnoteže prije nego što prerastu u bolest. Prva tableta za dugovječnost s okusom govedine mogla bi biti dostupna na tržištu do 2026. godine, potencijalno produžavajući život pasa – a možda jednog dana i naš.

“Shvatila sam da bi za ljude to zahtijevalo milijarde dolara, probleme s patentima i traume, ali to se može učiniti kod pasa,” kaže Halioua, 30, čiji je pas Della, stariji mješanac rottweilera, kojeg je udomila prije tri godine.

Prve prepreke

Loyal još nema prihode, ali Halioua je u razgovorima s FDA i prevazišla je prve prepreke. U okviru programa uslovnog odobrenja za inovativne veterinarske lijekove, Halioua se nada da će sljedeće godine dobiti zeleno svjetlo za prvi lijek koji mijenja metabolizam starijih pasa (10 godina i više) kako bi imitirao dijetu s niskim unosom kalorija, što je pokazano da produžava njihov život. Loyal također razvija i injekciju i tabletu za produženje života velikih pasa ograničavanjem hormona rasta koji je prisutniji kod velikih pasa nego kod malih.

Halioua je prikupila 135 miliona dolara u obliku kapitala (i dodatnih 20 miliona u obliku venture duga) od vodećih investitora poput Bain Capital, First Round, Khosla Ventures i Valor Equity Partners, pri valuaciji od 425 miliona dolara. Tržište je potencijalno ogromno: u Sjedinjenim Američkim Državama ima gotovo 90 miliona pasa u oko 60 miliona domaćinstava, prema Američkoj veterinarskoj medicinskoj asocijaciji. Prošle godine, ta domaćinstva su u prosjeku potrošila 1.852 dolara na svoje pse, što je povećanje od 6% u odnosu na 2023. Loyalovi lijekovi mogli bi brzo generisati stotine miliona dolara prihoda, ukoliko dobiju regulatorno odobrenje.

Zbog toga je Loyal uvršten na ovogodišnju listu Next Billion-Dollar Startups, godišnji pregled Forbes-a 25 kompanija za koje se smatra da najvjerovatnije mogu dostići valuaciju od milijardu dolara. Dok vještačka inteligencija dominira ovogodišnjom listom, Loyal pokazuje da ne mora svaka uspješna startup kompanija biti u AI. “Postoje stvari koje su previše važne da se ne pokušaju. Loyal bi bio među njima — i čini se da je prilično dobro uspjelo,” kaže investitor Vinod Khosla, čija firma je uložila u najmanje 10 startupova vezanih za dugovječnost, a njegovi psi su Newfoundland, ogromna rasa koja može težiti do 150 funti.

Nauka će pobijediti

Iako je početno tržište Loyal-a psi, nada se da će uspjeh jednog dana otvoriti još veće tržište: ljude. Ali to je ogroman zadatak. Dobivanje odobrenja za lijek za dugovječnost pasa moglo bi koštati 25 miliona dolara i trajati pet godina. Kreiranje takvog lijeka za ljude i njegovo odobrenje koštalo bi najmanje milijardu dolara i trajalo bi više od deset godina. Uz to, oblast ljudske dugovječnosti je poznata po kvazinaučnicima, neprovjerenim suplementima i sumnjivim klinikama.

“Ljudi kad pomisle na dugovječnost, misle na čudotvorna sredstva ili milijardere koji pokušavaju živjeti vječno i pretjerane tvrdnje. Loyalov pristup je mnogo nijansiraniji,” kaže Halioua. Na kraju, vjeruje da će nauka pobijediti. “Mislim da će javnost biti oduševljena kada shvati da može otići kod veterinara i dobiti lijek koji produžava život njihovim psima,” kaže ona. “Onda će pomisliti: ‘Zašto ovo ne mogu učiniti svojoj baki?’”

Halioua, koja se našla na Forbesovoj listi 30 Under 30 u nauci 2022. godine, odrasla je u Austinu, Teksas. Njena majka, marokanska imigrantkinja s doktoratom iz oblasti ishrane, i otac, njemački imigrant koji je radio kao stolar, nastanili su se tamo kada je grad bio poznat više po hipijima nego po Teslima. Odrasla je u domu s više od 10 mačaka, više pasa i drugih spašenih životinja. “Uvijek smo imali mačiće, divlje vjeverice, oposume, kornjače i ptice s polomljenim krilima,” kaže ona.

Na Univerzitetu u Teksasu u Austinu počela je kao studentica umjetnosti, ali je ubrzo otkrila da je njena prava strast nauka. Dugi sati u laboratoriju i dva ljeta provedena radeći na neurološkim bolestima u Sanford Consortium for Regenerative Medicine u San Diegu dodatno su oblikovala njen interes za preventivnu medicinu i dugovječnost.

“Jednostavno mi nije imalo smisla da čekamo dok pacijenti ne budu dijagnosticirani s akutno terminalnom bolešću da bismo tada pokušali intervenirati i pomoći im,” kaže ona. “Ne čekamo da motor našeg automobila počne dimiti na autoputu da bismo ga servisirali. Servisiramo ga tokom vremena. Zašto to ne radimo s ljudskim tijelom?”

U januaru 2018. godine, dok je na Oxfordu radila doktorat iz zdravstvene ekonomije genske terapije, pridružila se Longevity Fund-u, VC firmi sa sjedištem u San Franciscu (zatim je zvanično napustila Oxford 2019). Tamo je saznala o ranim istraživanjima koja su pokazala da jedna genetska promjena može produžiti život okruglom crvu. Bila je oduševljena. Kasnije je pročitala 14-godišnju studiju kalorijske restrikcije kod labradora iz Purina Instituta, koja je pokazala da smanjenje hrane za 25% može produžiti život za gotovo dvije godine. Sada ima prepoznatljivu tetovažu na ruci: glavu labradora, lice miša i tijelo crva, trio koji predstavlja neka od najuspješnijih istraživanja produženja životnog vijeka. “Ova biologija je postojala decenijama,” kaže ona. “Postala sam ekstremno fascinirana, pomalo opsjednuta time, ali niko to nije pretvorio u lijek.”

“Svi su govorili-nije moguće”

Godine 2019., pronašla je srodnog saradnika: investitora Grega Rosena, sada partnera u BoxGroup, koji je razmišljao o pokretanju startup-a za kloniranje pasa na osnovu istraživanja iz Južne Koreje. Halioua mu je predstavila srodnu ideju u Philz Coffee na Folsom Street u San Franciscu. “Rekla je: ‘Ne znam ništa o kloniranju pasa, ali sav moj rad je na dugovječnosti. Šta misliš o poslu s dugovječnošću pasa?’” Rosen kaže. “Sljedećih šest mjeseci smo zajedno razrađivali ideju. ‘Je li ovo tehnološki izvodljivo i možemo li uopšte prikupiti sredstva za to?’”

U januaru 2020. godine, Loyal je lansiran s 4,5 miliona dolara seed finansiranja i jednim ciljem: razviti prvi lijek za produženje života. “Svi su govorili: ‘To nije moguće,’” kaže Halioua. “A ja sam govorila: ‘Moguće je.’”

Prvobitna ideja bila je razviti jednokratnu injekciju genske terapije koja usporava starenje kod velikih pasa inhibiranjem hormona rasta. Ali genska terapija je nevjerovatno skupa – problem za vlasnike pasa koji plaćaju gotovinom – a jednokratna injekcija nosi i rizik da nešto pođe po zlu. “Ne bih je dala svom psu ako postoji jedna šansa u 1.000 da ga ubije,” kaže ona.

Vratila se na početak i odlučila se fokusirati na tradicionalnije injekcije i tablete koje su jeftinije i sigurnije jer lijekovi ne izazivaju trajnu genetsku promjenu. Iako kompanija još nije odredila cijene, procjenjuje da bi mogle biti između cijene lijekova protiv srčanih crva i injekcija za artritis, ili manje od 150 dolara mjesečno. “Ne planiram da pravim prevarantske cijene ili nešto slično,” kaže ona.

Njen tajming je bio savršen: 2019. FDA je proširila uslovno odobrenje za određene inovativne veterinarske lijekove, omogućavajući proizvođačima poput Loyal-a da prodaju svoje lijekove nakon što pokažu njihovu sigurnost i sposobnost proizvodnje, ali prije nego što u potpunosti dokažu njihovu efikasnost. Oni tada imaju pet godina nakon odobrenja da dokažu da lijek djeluje kroz kontinuirane kliničke studije.

Foto: Ethan Pines for Forbes

Studija sa 150 pasa

U februaru ove godine, Loyal je postigao značajan korak ka uslovnom odobrenju svog prvog lijeka koji imitiraju kalorijsku restrikciju, kada je FDA-ino Centar za veterinarsku medicinu rekao da kompanija ima “razumno očekivanje” efikasnosti. Halioua je bila na vjenčanju u Panami sa svojim dečkom (sada zaručnikom) kada je dobila vijest od svog regulatornog tima preko Slack-a. Još u bazenu, počela je vrištati kad je čula vijest. Ostali gosti “su mislili: ‘Ova glasna Amerikanka…’” kaže uz smijeh. “Onda su shvatili da slavim. Mislim da su mislili da sam se zaručila i donijela šampanjac.”

U Barlow Trail veterinarskoj klinici u Sandyju, Oregon, blizu Mount Hood-a, dr Jaime Houston je uključio 105 pasa u Loyal-ovu studiju prvog terapijskog lijeka, koji pomaže u regulaciji metabolizma starijih pasa kako bi im produžio život. “Sa većinom mojih klijenata koji imaju starije pse, razgovaram o Loyal-u, i devet od deset želi da njihovi psi budu u studiji,” kaže Houston.

Loyal je dao prvu dozu pacijentu, 11-godišnjem whippetu po imenu Boo, u Animal Hospital of Dauphin County u Harrisburgu, Pennsylvania, u decembru 2023. Dvostruko slijepa, placebo-kontrolisana studija, koja se očekuje da traje oko pet godina, sada je uključila 1.300 pasa u više od 70 veterinarskih klinika širom zemlje. To je najveće kliničko ispitivanje životinja ikada provedeno.

Halioua radi na drugom lijeku fokusiranom na velike pse. Tableta se temelji na molekulu koju je kreirala javno trgovačka kompanija Crinetics Pharmaceuticals, koja je prvobitno bila dio ljudskog lijeka za probleme s prekomjernim hormonima rasta. “Imali su hipotezu o velikim psima, a mi smo imali klinički spoj koji nismo namjeravali koristiti,” kaže Steve Betz, suosnivač i glavni naučni direktor Crinetics-a. Još bolje, s aspekta Loyal-a, već je testirano – i pokazalo smanjenje hormona rasta kod štakora i pasa.

Na kraju, Loyalov rad s psima mogao bi pokazati put za lijekove za ljudsku dugovječnost. Ali u međuvremenu, Halioua je uvjerena da će lijekovi biti revolucionarni za milione Amerikanaca koji imaju starije pse i žele da imaju više vremena s njima. “Nikada nisam imala osjećaj da bismo mogli biti u krivu,” kaže ona. “Ovo je pravac u kojem svijet ide.”