Izgradila je biotehnološku kompaniju vrijednu 4,4 milijarde dolara i pronašla terapiju za ‘bolest leptira’

Suma Krishnan je bila u kasnim četrdesetim kada je osmislila ideju o lokalnoj genskoj terapiji za liječenje retkog i teškog oboljenja kože, u kojem je koža krhka poput leptirovih krila. Godine 2016, sa 51 godinom, nakon nekoliko mjeseci modeliranja ideje i pokretanja procesa za njeno patentiranje, sa suprugom Krishom Krishnanom s kojim je već više od decenije radila u biotehnologiji, osnovala je kompaniju Krystal Biotech.

Fokusiranje na rijetku bolest, od koje u SAD boluju hiljade ljudi, bilo je neuobičajeno. Još neobičnije bilo je to što su odbacili kapital iz fondova i odlučili da startup finansiraju sopstvenim sredstvima. Sa oko pet miliona dolara koje su prethodno zaradili u drugim biotehnološkim firmama. Najveći rizik ipak je bio u samoj nauci. Potpuno novom pristupu koji se oslanjao na gensku terapiju u obliku gela. Potencijalni uspjeh bio je ogroman, ali je i vjerovatnoća neuspjeha bila visoka. „Morala sam da sarađujem sa regulatorima jer oni nikada ranije nisu vidjeli ovako nešto“, kaže Krishnan za Forbes. „Bilo je potpuno novo“.

Veliki rast

Samo 18 mjeseci nakon pokretanja firme sa sjedištem u Pittsburghu, Krishnanovi su je izveli na berzu Nasdaq. Danas Krystal Biotech ima tržišnu vrijednost od 4,4 milijarde dolara i jedno odobreno terapijsko rješenje – Vyjuvek, za takozvanu „bolest leptirove kože“, odnosno distrofičnu epidermolizu bulozu. Osim toga, razvijaju i druge genske terapije – uključujući one za cističnu fibrozu i rak pluća. One su u različitim fazama kliničkog ispitivanja. Sve se zasnivaju na modifikovanom virusu herpesa simpleksa, ali koriste različite metode isporuke lijeka. Prihodi kompanije su 2024. dostigli 291 milion dolara. To je više nego pet puta u odnosu na 51 milion iz 2023. Neto dobit porasla je osmostruko – sa 11 na 89 miliona dolara.

Krišnanovi posjeduju 12% udjela u kompaniji. Suma, predsjednica odjeljenja za istraživanje i razvoj, prema procjenama Forbesa vrijedi oko 300 miliona dolara. Gotovo isključivo zahvaljujući udjelu u kompaniji i prodaji akcija tokom godina. Dionice Krystal-a bile su vrlo nestabilne. Porasle su više od 1.300% od izlaska na berzu, ali su u protekloj godini pale skoro 25%.

„Moraš biti hrabar i odlučan za ovakve stvari“, kaže Krishnan. „Nikada me nije bilo strah da preuzimam rizik. Nikada nisam mislila da mi je potreban stabilan posao“.

Forbes 50 iznad 50

Suma Krishnan je i među 200 privrednica i liderki koje su se našle na ovogodišnjoj Forbes listi „50 iznad 50“. Među njima su i glumica Halle Berry, koja je na listi zbog startupa posvećenog menopauzi. Tu je investitorka Freada Kapor Klein poznata po projektima sa društvenom misijom. I Maria Shriver, koja je pokrenula Inicijativu za borbu protiv Alchajmerove bolesti pri kraju svog mandata kao prva dama Kalifornije. Sve ove žene ostavljaju izuzetan profesionalni trag u svojim šestim, sedmim i osmim decenijama života.

Iz Indije u SAD

Suma Krishnan, koja danas ima 60 godina, odrasla je u Bombayu u siromašnoj porodici sa troje djece. Kao srednje dijete i djevojčica, kaže da je njena majka – koja se udala sa 18 – odmah nakon fakulteta počela da traži muža za nju putem dogovorenog braka. Ona je to odbila. „Uvijek sam se protivila i borila“, kaže ona. „Bila sam tvrd orah za njih. Kršila sam sva pravila“.

U Sjedinjene Države je došla na postdiplomske studije, gdje je magistrirala organsku hemiju na univerzitetu Villanova. Tamo je upoznala Krisha Krishnana, koji je tada studirao MBA na Whartonu i živio u blizini. Zatim je počela da radi kao farmaceutski istraživač. Prvo u kompaniji Janssen Pharmaceuticals. U firmi New River Pharmaceuticals vodila je istraživanje, razvoj i odobravanje lijeka Vyvanse, koji je postao blockbuster za liječenje ADHD-a. Nakon što je evropski proizvođač ljekova Shire (koji je 2018. preuzela Takeda za 62 milijarde dolara) kupio New River za 2,6 milijardi dolara 2007. godine, Suma se fokusirala na rijetke bolesti. Zatim je u kompaniji Intrexon (danas poznatoj kao Precigen) predvodila razvoj genske terapije kao direktorka terapeutskog sektora. Vlasnica je više od 70 patenata za razne lijekove. „Ovo radim već 25 do 30 godina“, kaže. „Poznajem sve vrste rijetkih bolesti i znam gdje postoje neispunjene potrebe“.

Terapija u vidu gela

Imala je ideju za gensku terapiju za pacijente s bolešću leptira, koja bi se nanosila kao gel direktno na pogođene djelove kože. Koristi modifikovani virus herpesa simpleksa kao nosač terapije. Lijek funkcioniše tako što dostavlja zdravu kopiju gena koji kodira jedan tip kolagena u ćelije kože, omogućavajući zarastanje. Oko 25.000 ljudi u SAD ima epidermolizu bulozu. Ali, samo oko 3.000 njih ima distrofični oblik, koji je najteži i za koji se koristi terapija kompanije Krystal.

Brett Kopelan, izvršni direktor organizacije Debra koja pomaže oboljelima i čija kćerka (danas ima 17 godina) pati od teškog oblika bolesti, kaže da je to „najgora j***na bolest za koju nikada niste čuli“. Djeca koja boluju od nje često trpe stalne bolove i moraju da budu u zavojima preko velikih dijelova tijela. Također su podložna mnogim drugim oboljenjima, uključujući i jedan oblik raka kože. „Moj cilj je da ovu bolest pretvorimo u hronično stanje s kojim se može živjeti – kao što je dijabetes tipa 2“, kaže Kopelan. Njegova kćerka koristi terapiju kompanije Kryistal, između ostalih. „Vrlo smo blizu tog cilja – zahvaljujući Sumi i Krishu“.

Kada je došla na ideju koja je postala Vyjuvek, na tržištu nije bilo nijednog lijeka. Dok je radila u kompaniji Intrexon, ta firma je sarađivala sa drugom biotehnološkom kompanijom, Fibrocell (koju je kasnije kupila firma Castle Creek), na terapiji koja se primjenjivala u bolničkim uslovima. „Vidjela sam taj bol i patnju“, kaže Krishnan. „Ta djeca se rađaju bez dijelova kože i vremenom im biva sve gore. Govore: ‘Nikome nije stalo do nas’“.

Selidba u Pittsburgh

Ideju je iznijela svom suprugu Krishu, koji je bio operativni direktor u New Riveru i Intrexonu i sa kojim je radila više od decenije. Odlučili su da razviju lijek – ovog puta samostalno. Biotehnološki sektor je tada cvjetao, a laboratorijski prostor u San Franciscu bilo je nemoguće iznajmiti. Umjesto toga, tragali su po cijeloj zemlji i na kraju pronašli prazan laboratorijski prostor u Pittsburghu. Gradu poznatijem po robotici nego po biotehnologiji. Tu su mogli da angažuju diplomce sa univerziteta Carnegie Mellon. U početku su putovali između Kalifornije i Pittsburgha. Odbacili su investicije fondova kapitala, prikupivši skroman iznos od prijatelja i porodice. Uz napomenu da na taj novac gledaju kao na donaciju. „Rekli smo sebi da ćemo, ako ne uspije, jednostavno zatvoriti firmu“, kaže Krishnan.

Izveli su firmu 2017. na berzu, prikupivši 45 miliona dolara. I to zahvaljujući mreži kontakata koje je Krish Krishnan stekao vodeći prethodne kompanije ka inicijalnoj javnoj ponudi (IPO). „To je bio “Mickey Mouse IPO“, kaže on, napominjući da je to omogućilo investitoru iz Fidelityja, koji je ranije ulagao u njegove firme, da postane dioničar.

Ideja da se genska terapija isporučuje kod kuće, umjesto u bolnici, bila je i elegantna i pomalo luda. „Iskreno, koliko god ideja bila sjajna, kada neko dođe i kaže: ‘Hoću da stavljam gensku terapiju u gel i nanosim je na rane kod kuće’, to vam zvuči kao da neko danas kaže: ‘Hoću da imam kuću na Marsu’“, kaže Krish Krishnan, izvršni direktor kompanije. „Sjajna ideja, ali kako ćeš do tamo? Bila je to baš takva ideja“.

Visoka cijena lijeka

Šest godina kasnije, 2023. godine, Krystal je dobio odobrenje FDA za Vyjuvek. To je izuzetno brzo za jednu novu gensku terapiju. Ubijediti FDA da odobri gensku terapiju za kućnu upotrebu, koja koristi modifikovani virus herpesa, tokom pandemije covid-19, zahtijevalo je studije koje bi otklonile sve sumnje u bezbjednost. U vrijeme kada su, kako Krishnan kaže, „ljudi bili jako zabrinuti zbog virusa“.

Postavili su cijenu od 24.250 dolara po bočici. To znači da prosječan pacijent, koji koristi 26 bočica godišnje, liječenje plaća 631.000 dolara godišnje (prije popusta). Međutim, kako se rane zacjeljuju, pacijentima s vremenom treba sve manje doza. Genske terapije su generalno skupe. Mnoge premašuju i milion dolara. Kada je riječ o rijetkim bolestima, „osiguravači su malo popustljiviji po pitanju cijene“, kaže Krish Krishnan. Ističe da nijedan osiguravač obično nema više od nekoliko oboljelih pacijenata. „Možemo da predstavimo vrijednost liječenja Blue Cross Blue Shield osiguravaču i oni to razumiju“, kaže on.

Investitor u oblasti biomedicine, Dan Janney iz kompanije Alta Partners, bio je među rijetkima koji su lično investirali u Krystal u ranoj fazi. To je uradio nakon što je upoznao Sumu i Krisha preko njihove djece, koja su išla u istu školu. On naziva Krystal „vjerovatno najefikasnijom firmom u kojoj je ikada učestvovao“ kada je riječ o korištenju kapitala. „Nevjerovatno su dobro uspjeli da postignu profitabilnost“, kaže on.

Novi lijekovi

Krystalov lijek za bolest leptirove kože više nije jedini na tržištu. U aprilu ove godine, biotehnološka kompanija Abeona Therapeutics, koja je u kliničkoj fazi i ima tržišnu vrijednost od 348 miliona dolara, dobila je odobrenje FDA za sopstvenu gensku terapiju pod nazivom Zevaskyn. Ona koristi presađivanje slojeva kože napravljenih od genetski modifikovanih ćelija same pacijentove kože. Ova terapija, koja se na tržištu pojavila tokom ljeta, ima cijenu od 3,1 milion dolara.

Nakon što su dobili odobrenje za jednu terapiju u SAD, kao i dozvole za Evropu i Japan, Suma Krishnan sada istražuje druge bolesti. Među njima oboljenja pluća, rak i očne bolesti. Jedan od projekata koji je najviše odmakao, trenutno je u trećoj fazi kliničkih ispitivanja. Odnosi se na očne komplikacije povezane sa bolešću kože koju već liječe. Drugi, koji su u ranijim fazama razvoja, uključuju tretmane za cističnu fibrozu i tumore pluća. To je poseban fokus Sume Krishnan, s obzirom na sve češću pojavu raka pluća kod žena koje nikada nisu pušile. U svakom slučaju, Krystalov lijek bi isporučivao zdravu kopiju gena kako bi liječio bolest, ali se metode dostave razlikuju. Terapija za rak pluća, na primjer, koristi nebulizator.

Veliko pitanje je može li Krystal da uspješno pređe sa liječenja jedne rijetke bolesti na više lijekova koji liječe razna oboljenja pomoću genske terapije zasnovane na modifikovanom herpes virusu. Krishnan planira da prihod od prodaje Vyjuveka iskoristi za finansiranje razvoja ostalih terapija. „Imamo novac i možemo ga iskoristiti za dalji razvoj ljekova iz našeg portfolija“, kaže ona. „Prvi je uvijek najteži“.

Amy Feldman, Forbes

