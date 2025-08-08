US Open sada ima najveći nagradni fond u historiji tenisa – promjene u finansijama nisu jedine

Nagradni fond US Opena, jednog od četiri Grand Slam turnira, bit će povećan za 20 posto i iznosit će 90 miliona dolara. Ovo je najveći iznos u historiji tenisa. Kako je u srijedu objavila USTA – Teniska asocijacija Sjedinjenih Američkih Država, pobjednici u muškom i ženskom singlu osvojit će po pet miliona dolara ili 39% posto više nego prošle godine (3, 6 miliona dolara), dok će drugoplasirani zaraditi 2,5 miliona dolara, također uvećno za 39%. Oni koji izgube u polufinalu zadovoljit će se sa nagradnim fondom većim za 26 posto – 1,26 miliona dolara.

Za one igrače koji ispadnu sa turnira već u prvom kolu, inkasirat će 110.000 dolara, dok će fond za kvalifikacijske turnire, u obje konkurencije, iznositi osam miliona dolara.

Nagradni fond povećan i za gubitnike

Kako su pojasnili iz USTA povećanje nagradnog fonda dio je strateškog plana koji se provodi već neko vrijeme, u cilju da se svim igračima obezbijede značajne isplate.

Ranije su, javlja Reuters, najbolji igrači na ATP i WTA listi pozvali na pravedniju raspodjelu prihoda na četiri Grand Slama ove godine, jer oni na vrhu mogu imati koristi od povećanog nagradnog fonda, dok igrači na nižim nivoima često imaju poteškoća.

Nagradni fond za one koji su gubili u kvalifikacijama, povećan je za 66% između 2019. i 2021. godine, a dodatna podrška za sve igrače – u obliku putnih troškova, smještaja i punjenja reketa – uvedena je 2023. godine. Osim toga, kada je COVID-19 spriječio navijače da prisustvuju terenima 2020. godine, nagradni fond je opao za manje od 10% uprkos tome što su prihodi prepolovljeni, piše Sportico i dodaje kako će nagrade za pobjednike u muškim i ženskim parovima također biti povećane sa 750.000 dolara, koliko su iznosile prošle godine, na milion dolara ove godine.

Sveukupno, novčani nagradni fond u muškim i ženskim parovima porastao je za 23% u odnosu na prethodnu godinu, dok je novčani nagradni fond u mješovitim parovima porastao za gotovo 200%.

No, nisu uvedene izmjene samo u području finansija, već i trajanja turinira. Zbog velikog broja posjetitelja, pojedinačna takmičenja su produžena na 15 dana (od 24. augusta do 7. septembra).

Ove godine se uvodi novi format u mješovitim parovima, a događaj će uključivati mnoga poznata imena u pojedinačnoj konkurenciji jer će se održavati dva dana u sedmici prije početka glavnog takmičenja na Flushing Meadowsu. Posjećenost US Opena prvi put je premašila milion navijača 2024. godine.

Prihod turinira prošle godine 560 miiona dolara

Rast nagradnog fonda US Opena bio je vidljiv iz godine u godinu i otprilike se povećavao za 20 posto. Naprimjer i prije posljednjeg povećanja, kada je nagradni fond iznosio 75 miliona dolara (2024.), to je bilo 10 miliona dolara više od onoga što je Wimbledon, sljedeći najunosniji Grand Slam, ponudio te godine. Pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji, izvijestio je ranije Forbes, nagradni fond za pobjednike u muškom i ženskom singlu 2024., iznosila je 3,6 miliona dolara, dok je 2023., on iznosio tri miliona dolara, te je samo ATP finale potencijalno isplatilo više. ( kompenzira učesnike za svaku pobjedu u meču, s 4,8 miliona dolara dostupnih za neporaženog pobjednika u 2023. godini.) Svi igrači na US Openu također dobijaju 1.000 dolara u vaučerima za avionske karte, do 600 dolara dnevno za smještaj i besplatno španiranje do pet reketa po rundi.

US Open je prošle godine značajno uvećao svoj prihod, koji je iznosio 560 miliona dolara. Godinu ranije operativni prihodi US Opena iznosili 514 miliona dolara, a direktni troškovi 199 miliona dolara.