OpenAI objavio GPT-5, šta je novo u odnosu na prethodnu verziju

OpenAI je u četvrtak lansirao svoj najnapredniji jezički model – GPT-5, vodeći proizvod za koji kompanija tvrdi da će unaprijediti ChatGPT, dok se navodno približava procjeni vrijednosti od 500 milijardi dolara i nastoji odbraniti svoju poziciju od konkurenata poput Googlea, Anthropica i drugih.

Ko su konkurenti GPT-5?

OpenAI predstavlja GPT-5 svojim vodećim modelom, čime direktno konkuriše velikim komercijalnim konkurentima poput xAI-ovog Grok 4, Google-ovog Gemini 2.5 i Anthropic-ovog Claude 4. Na AI tržištu se za korisnike nadmeće i kineski DeepSeek-ov V3 model. Nakon lansiranja GPT-5, izvršni direktor xAI-a, Elon Musk, izjavio je kako će Grok 5 “izaći prije kraja ove godine, i da će biti nevjerovatno dobar”. Još nije poznato kada će Google i Anthropic predstaviti naredne verzije svojih modela Gemini i Claude.

Procijenjena vrijednost OpenAI-ja

Lansiranje GPT-5 podržano je dosad nezabilježenim talasom finansiranja. OpenAI je u martu zatvorio investicionu rundu od 40 milijardi dolara, što je najveća runda privatnog tehnološkog finansiranja ikada. Prema više izvora, kompanija se trenutno nalazi u ranoj fazi pregovora s investitorima o prodaji dionica zaposlenih i bivših zaposlenih na osnovu nove procjene vrijednosti od 500 milijardi dolara, što je ogroman skok u odnosu na prethodnu procjenu od 300 milijardi.

GPT-5 se bavi rastućom stopom halucinacija kod prethodnih modela

Halucinacije su postale sve rasprostranjeniji problem među OpenAI-jem i proizvodima drugih AI firmi. OpenAI je u aprilskom izvještaju naveo da su njihovi GPT-o3 i o4-mini modeli halucinirali 30%-50% vremena, i nije sasvim jasno zašto. Prema nezavisnim testovima istraživačke firme za AI Vectara, DeepSeekov R1 model zaključivanja halucinira više od tradicionalnih modela kompanije. Halucinacije se mogu dogoditi u svakom koraku procesa razmišljanja AI modela, posebno kada upute zahtijevaju informacije izvan baze podataka modela. Istraživači su uglavnom otkrili da je potpuno zaustavljanje halucinacija nemoguće, i da je najviše što AI kompanije mogu učiniti s novim modelima je da rade na smanjenju stope halucinacija što je više moguće. U slučaju GPT-5, navodi OpenAI, njegovi odgovori imaju oko 45% manju vjerovatnoću da sadrže činjenične greške od odgovora koje daje GPT-4o

Glavne razlike GPT-5 i prethodnih modela?

OpenAI je predstavio GPT-5 kao temeljitiji model s dubljim rezonovanjem i poboljšanim izvršavanjem zadataka, koji uglavnom unapređuje prethodne modele umjesto da donosi potpuno nove funkcije. OpenAI je objavio podatke koji pokazuju veću tačnost GPT-5 u odgovaranju na pitanja na nivou doktorskih studija iz oblasti nauke i u izvršavanju programerskih zadataka. GPT-5 je također bolji u pisanju i uređivanju izvještaja, e-mailova i sličnog, a OpenAI navodi da ovaj model može pružiti detaljnije i korisnije odgovore. Kompanija kaže da kada je riječ o pitanjima vezanim za zdravlje, GPT-5 je “više kao aktivni misaoni partner” u poređenju s prethodnim modelima, jer se prilagođava kontekstu, nivou znanja i geografiji korisnika prilikom odgovaranja.

Foto: Reuters

Da li je GPT-5 poboljšao sigurnost korisničkih pitanja?

ChatGPT se tradicionalno oslanjao na sigurnosni pristup zasnovan na odbijanju, gdje bi jezički modeli ili prihvatili ili odbili korisničke upite. Ovakav pristup, prema OpenAI-ju, bio je efikasan za eksplicitno zlonamjerne zahtjeve – poput traženja informacija o tome kako izvršiti nezakonite aktivnosti ili pisati skripte za malver – ali nije dovoljno djelotvoran kada je korisnička namjera nejasna ili kada se tražene informacije mogu iskoristiti i u benigne i u loše svrhe.

GPT-5 uvodi novi pristup pod nazivom “sigurni odgovori” (safe completions), koji pomaže modelu da pruži korisne odgovore bez prelaska sigurnosnih granica. GPT-5 sada može djelimično odgovoriti na korisnička pitanja na koja bi u prošlosti automatski odbio da odgovori, i ako odbije dati odgovor, model će “transparentno objasniti zašto odbija, kao i ponuditi sigurne alternative,” navodi OpenAI.

Kontra

The Information, pozivajući se na neimenovane izvore iz OpenAI i Microsofta, objavio je prije lansiranja u četvrtak, da poboljšanja u GPT-5 neće biti uporediva s napretkom između prethodnih verzija, kao što su GPT-3 i GPT-4. Jedan od razloga za navodni nedostatak razvoja je “sve manja dostupnost visokokvalitetnih podataka s interneta” koji se koriste za treniranje modela, naveo je The Information.

GPT-5 će biti integrisan u nekoliko proizvoda za potrošače, firme i programere iz Microsofta, objavila je kompanija, čime će se unaprijediti servisi poput Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot i Azure AI Foundry.

Uoči lansiranja GPT-5, OpenAI je ove godine predstavio dva AI asistenta: “ChatGPT Agent” i “Operator”, modele posebno dizajnirane za upravljanje zadacma – od kupovine namirnica i prijave troškova do web zadataka kao što su kupovina karata i naručivanje namirnica putem interneta. Ovi asistenti su izvedenice GPT jezičkih modela, koji imaju nove verzije svake godine i koriste ih stotine miliona ljudi širom svijeta. Prema CNBC-u, ChatGPT bi ove sedmice trebalo da dostigne 700 miliona sedmičnih korisnika, što je četverostruko više u odnosu na prošlu godinu kada je lansiran GPT-4o.