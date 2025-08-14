Trump tvrdi da njegove tarife donose trilione dolara: Ovo je pravi broj

Predsjednik Donald Trump jučer je izjavio da njegove tarife donose “trilione dolara”. To se poklapa s procjenama nekih ekonomista o prihodima koje bi ove carine mogle generirati. Ali, u narednoj deceniji, ne tako daleko ove godine.

“Od tarifa se prikupljaju trilioni dolara”, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth. Sugerirao je da njegove tarife “nisu izazvale inflaciju ili bilo kakve druge probleme za Ameriku, osim ogromne količine NOVCA koji se slijeva u blagajnu našeg Trezora”.

Međutim, Trump izostavlja činjenicu da američke kompanije plaćaju carine za uvoz strane robe. I da te troškove u konačnici snose potrošači u SAD-u.

Nove carine su donijele samo 96 milijardi

Sjedinjene Američke Države su do sada u ovoj fiskalnoj godini, koja završava u septembru, prikupile 142 milijarde dolara carina, prema podacima Ministarstva finansija objavljenim juče. Od stupanja na snagu Trumpovih carina u aprilu, one su donijele oko 96 milijardi dolara prihoda. U julu su carine skočile na 28 milijardi dolara, što predstavlja godišnje povećanje od 273%. Carine su u junu iznosile 27 milijardi, u maju 22 milijarde, a u aprilu 16 milijardi.

Prije aprilske objave, carine su u martu iznosile osam milijardi dolara, a u februaru i januaru po sedam milijardi dolara. Carine su nameti koje uvoznici plaćaju u međunarodnoj trgovini. To znači da američke kompanije, preduzeća ili pojedinci moraju platiti carine kada roba uđe u zemlju. Potrošači obično snose najveći teret ovih troškova, jer kompanije prilagođavaju cijene kako bi kompenzirale ili apsorbovale učinak carina.

Procjena ministra finansija

Čak je i ministar finansija Scott Bessent ovog mjeseca rekao za MSNBC da očekuje da će tarife donijeti 300 milijardi dolara godišnje. Dodao je da “postoji šansa da će taj iznos biti još veći” 2026. godine. Porezna fondacija procjenjuje da će Trumpove tarife donijeti oko 2,5 biliona dolara u narednih 10 godina. One bi vjerovatno povećale cijene robe i troškove za prosječno domaćinstvo za skoro 1.300 dolara u 2025. i 1.700 dolara u 2026. godini. Komitet za odgovorni federalni budžet (CRFB), neprofitna organizacija za javnu politiku, očekuje da će Trumpove tarife dodati 2,8 biliona dolara američkom BDP-u do fiskalne 2034. godine ako ostanu na snazi.

Inflacija je u julu pala na 2,7%, što je manje od očekivanog, iako su osnovne potrošačke cijene – mjera koja isključuje hranu i energiju – porasle za 3,1% u odnosu na prethodnu godinu. To je isti nivo kao u januaru, najviši ove godine. Čini se da su Trumpove tarife ipak povećale cijene. Neki ekonomisti upozoravaju da bi ove carine mogle povećati troškove do kraja godine. Glavni američki ekonomista u JP Morgan Chaseu, Michael Ferroli, rekao je u analizi ranije ove godine da bi Trumpove tarife mogle dovesti do “značajno većeg povećanja” potrošačkih cijena i veće inflacije u nekom trenutku ove godine. Predsjednik Federalnih rezervi Jerome Powell rekao je prošlog mjeseca da je američka ekonomija u “solidnoj poziciji”, ali da “ostaje da se vidi” kakav će učinak tarife imati na ekonomiju i inflaciju.

Ty Roush, Forbes

