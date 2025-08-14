Sarajevo Film Festival 2025: Grad spreman za 31. izdanje koje donosi milionske prihode

Kanton Sarajevo ponovo se priprema za vrhunac filmske i kulturne scene u regiji – Sarajevo Film Festival 2025. Nakon jubilarnog 30. izdanja prošle godine, kada je Kanton Sarajevo bio najposjećeniji u historiji festivala, očekivanja su velika.

Prema podacima Turističke zajednice KS, tokom trajanja 30. SFF-a u 2024. godini zabilježeno je gotovo 40.000 dolazaka turista i ostvareno više od 83.000 noćenja. Predsjednik Turističke zajednice, Haris Fazlagić, istakao je da ove brojke pokazuju konstantan rast: broj dolazaka turista u odnosu na SFF 2023. povećan je 16,5%, dok je u odnosu na 2022. rast iznosio 55,8%, a u poređenju sa 2019. čak 71,9%. Broj noćenja također je rastao – u odnosu na 2023. za 8,5%, a u odnosu na 2019. za 64,9%.

Finansijski učinak festivala za grad je značajan. Samo po osnovu boravišne takse, koja iznosi 2 KM po osobi, inkasirano je preko 170.000 KM, dok su gosti, prema procjenama, u prosjeku proveli dva dana u Sarajevu. Analize Turističke organizacije Republike Srpske pokazuju da strani turisti u BiH dnevno troše oko 130 KM. Ako je 40.000 posjetilaca boravilo minimalno dva dana u gradu, ukupna potrošnja prelazi 10 miliona KM.

REUTERS/Amel Emric

„Ove brojke jasno pokazuju koliko SFF doprinosi lokalnoj ekonomiji, ali istovremeno otvaraju pitanje sive zone u turizmu i neprijavljenih turista, kojih prema procjenama Ministarstva privrede KS može biti i do 30% ukupnog broja gostiju“, istaknuto je iz ministarstva.

Najviše turista dolazi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Njemačke, Austrije, Italije, Švedske i Turske. Lokalne ugostiteljske i hotelske kapacitete festival popunjava do posljednjeg mjesta. „Nismo imali dovoljno kapaciteta za goste. Danas to vidimo na dnevnim pazarima – promet je neuporedivo manji nego u dane festivala“, kaže jedan sarajevski ugostitelj.

Tokom osam dana festivala 2024. godine, više od 150.000 posjetilaca prisustvovalo je različitim festivalskim i pratećim događajima, a policija je izvijestila da su svi događaji protekli bez incidenata, uz pojačano osiguranje u Starom Gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu i Ilidži.

Sarajevo Film Festival 2025. obećava još jednu sedmicu filmske magije i ekonomske koristi za grad. Gradonačelnici, turističke zajednice i ugostitelji trljaju ruke – festival ne samo da promoviše Sarajevo u svijetu, već i donosi konkretne milionske prihode.