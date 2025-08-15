Izračunali smo koliko vrijedi imovina članova Trumpovog kabineta

Kombinirana neto vrijednost Trumpovog kabineta, koji uključuje dva financijera s Wall Streeta, nekoliko bivših izvršnih direktora i televizijskih voditelja, te samo jednog profesionalnog političara, na rekordno je visokom nivou, čak i prije nego što se uključi predsjednik.

U oktobru 2024. godine, samo nekoliko sedmica prije izbora, Donald Trump je prisustvovao skupu u blizini Detroita. Milijarder s njegove desne strane, predsjedavajući tranzicijskog tima Howard Lutnick, nagnuo se naprijed kako bi objasnio kakve ljude Trump ima na umu za svoj povratak u Bijelu kuću. „Najbolji poslovni lideri u zemlji, najbolji političari žele služiti“, rekao je Lutnick. „Bit će mu lojalni, imat će lojalnost prema njemu, slijedit će njegovu politiku i bit će to najneobičnija vlada koju ste ikada vidjeli.“

Zaista je izvanredno. Prošla su vremena generala spremnih da mu se suprotstave. Sada Trumpove najvatrenije pristalice – od Wall Streeta do studija Fox Newsa – sjede pored njega. Još je izvanrednije koliko su ti ljudi bogati. Predsjednik milijarder okupio je najbogatiji kabinet u historiji SAD-a: ne računajući čak ni Trumpovo vlastito bogatstvo od 5,5 milijardi dolara. Forbes procjenjuje da njegovi glavni savjetnici “vrijede” 7,5 milijardi dolara, što je više nego dvostruko više od ukupne vrijednosti Trumpovog kabineta od 3,2 milijarde dolara u 2019. (Poređenja radi, Bidenov “obični” kabinet u 2021. “težio” je samo 110 miliona dolara.)

Najveći dio ogromnog bogatstva kabineta dolazi od Lutnicka, sadašnjeg ministra trgovine, i Linde McMahon , ministrice obrazovanja – oboje milijarderi. Trojica muškaraca u šezdesetim godinama – ministar finansija Scott Bessent , ministar unutrašnjih poslova Doug Burgum i ministar energetike Chris Wright – imaju bogatstvo od najmanje 100 miliona dolara. Tu je i ministar zdravstva i socijalnih usluga Robert F. Kennedy Jr. , kojeg njegova bogata porodica uglavnom izbjegava, te nekolicina poduzetnika i poslovnih ljudi poput ministrice rada Lori Chavez-DeRemer , koja je sa svojim suprugom ljekarom suosnovala anesteziološku ordinaciju u Portlandu. Jedini profesionalni političar u kabinetu je državni sekretar Marco Rubio , jedan od 11 “običnih” milionera u kabinetu. Naravno, nijedan član kabineta nije ni približno toliko bogat kao čovjek kojem služe – jedini predsjednik milijarder u američkoj historiji.

Donald Trump

Godine: 79 | Predsjednik | Neto vrijednost: 5,5 milijardi dolara

fotografija: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Trump je godine provedene van funkcije pokušavajući da profitira od politike. 2021. godine pokrenuo je Trump Media and Technology Group, a sljedeće godine i njihovu društvenu mrežu Truth Social. Njegov udio od otprilike 40 posto je njegova najvrjednija imovina – vrijedna oko 2 milijarde dolara. Otkad se vratio u Bijelu kuću, osnovno poslovanje kompanije preusmjerilo se sa društvenih medija na kriptovalute. Kompanija je nagomilala stotine miliona dolara gubitaka, ali investitori skloni MAGA principima ne djeluju zabrinuto, kupuju dionice i povećavaju Trumpovu neto vrijednost.

Predsjednik ima i drugih poduhvata u kripto svijetu. U januaru, samo nekoliko dana prije stupanja na dužnost, lansirao je memecoin, za koji Forbes procjenjuje da je prikupio više od 100 miliona dolara likvidnosti. Projekat pod nazivom World Liberty Financial, koji je dodao stotine miliona više, nedavno je predstavio stablecoin – vrstu kriptovalute koja prati vrijednost američkog dolara. U julu je Trump potpisao GENIUS Act, koji pruža regulatornu jasnoću za stablecoine – dobra vijest za kripto poduzetnike, uključujući i njega samog.

Howard Lutnick

Godine: 64 | Ministar trgovine | Neto vrijednost: 3,3 milijarde dolara

fotografija: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Trumpov glavni trgovinski pregovarač izgradio je karijeru na Wall Streetu, preuzevši svakodnevno vođenje kompanije Cantor Fitzgerald u godini kada je napunio 30 godina. Ušao je u nacionalnu svijest 11. septembra 2001. godine, kada je firma izgubila više od 600 zaposlenih, uključujući Lutnickovog brata, u napadima na Svjetski trgovinski centar. Lutnick, koji je tog dana slučajno vozio sina u vrtić, obnovio je Cantor i usmjerio firmu, koja je bila ukorijenjena u trgovanju državnim obveznicama, prema nekretninama i kriptovalutama. Usput je stekao mnogo neprijatelja dok je gradio svoje bogatstvo. „Cijela firma se vrti oko ljudi“, kaže jedan bivši zaposlenik. „Radi se o tome da se iz ljudi izvuče maksimum.“ Lutnickova dva sina, obojica u dvadesetim godinama, sada pomažu u vođenju Cantora. Pročitajte više

Linda McMahon

Godine: 76 | Ministar obrazovanja | Neto vrijednost: 3,3 milijarde dolara

fotografija: Jim Watson/AFP

Linda McMahon i njen sada otuđeni suprug Vince kupili su hrvačku kompaniju njenog oca 1982. godine i pretvorili je u globalnog zabavnog giganta koji je danas World Wrestling Entertainment, a Linda je bila predsjednica ili izvršna direktorica od 1993. do 2009. godine. Forbes procjenjuje da još uvijek posjeduju oko 6,4 miliona dionica TKO Group, matične kompanije WWE-a – vrijedne skoro 1,2 milijarde dolara – i da su prikupili značajne količine gotovine i drugih likvidnih investicija. Nakon dva neuspješna mandata za Senat Connecticuta, McMahon je predvodio američku Upravu za mala preduzeća tokom Trumpovog prvog mandata.

Scott Bessent

Godine: 62 | Ministar finansija | Neto vrijednost: 600 miliona dolara

fotografija: Magnus Lejhall/TT novinska agencija/AFP

Bessent je izgradio svoju karijeru na velikim strateškim ulozima: inflaciji, vrijednosti valuta i ekonomskom rastu. Većinu svog uspjeha postigao je radeći za republikanskog metu Georgea Sorosa , došavši do pozicije glavnog investicijskog direktora u Soros Fund Managementu. Međutim, Bessent nije uspio ostvariti konzistentne prinose u vlastitom hedge fondu, Key Square. Tokom godina je kupovao i prodavao mnogo nekretnina, a nedavne akvizicije uključuju kuću od 4,25 miliona dolara u Cashiersu, Sjeverna Karolina, kupljenu 2022. godine, i imanje u Washingtonu, D.C., kupljeno u januaru za 12,5 miliona dolara. Pročitajte više

Doug Burgum

Godine: 69 | Ministar unutrašnjih poslova | Neto vrijednost: + 100 miliona dolara

fotografija: Andrew Harnik/Getty Images putem AFP-a

Bivši guverner Sjeverne Dakote, Doug Burgum, primio je dionice Microsofta vrijedne oko 100 miliona dolara 2001. godine kada je tehnološki gigant kupio Great Plains Software, kompaniju za poslovni softver koju je vodio kao izvršni direktor. Nakon što je prodao posljednje dionice Microsofta kada je ove godine ušao u saveznu vladu, Burgum sada posjeduje kuće i poljoprivredno zemljište širom zemlje, kompaniju za razvoj nekretnina u Sjevernoj Dakoti i firmu rizičnog kapitala Arthur Ventures, koja ulaže u američke i kanadske startupove za poslovni softver. Vjerovatno je dio bogatstva prenio u trustove za svoje nasljednike. Pročitajte više

Chris Wright

Godine: 60 | Ministar energetike | Neto vrijednost: 100 miliona dolara

foto: Andrew Cabalerro-Reynolds/AFP

Ministar energetike je stekao bogatstvo kroz niz naftnih i plinskih kompanija, a najznačajnija je Liberty Energy, kompanija za frakturiranje koju je osnovao 2011. godine. Wright sada ima veliku količinu gotovine na raspolaganju nakon što je prodao više od 40 miliona dolara svog udjela u Liberty Energyju i skoro 6 miliona dolara u drugim energetskim dionicama kako bi preuzeo funkciju ministra energetike. Njegova najveća imovina sada je rezidencija od 9.500 kvadratnih stopa vrijedna 38 miliona dolara (31 milion dolara nakon duga) u ekskluzivnom Yellowstone Clubu, privatnom skijalištu za bogate. Wright također posjeduje nekoliko nekretnina u području Denvera, ukupne vrijednosti 4,5 miliona dolara prije duga.

Lori Chavez-DeRemer

Godine: 57 | Sekretar za rad | Neto vrijednost: 35 miliona dolara

fotografija: Chio Somodevilla/Getty Images putem AFP-a

Pro-sindikalna zagovornica i kćerka vozača kamiona, Chavez-DeRemer, djeluje kao neobičan izbor za Trumpovu administraciju. Ali njeno bogatstvo, izgrađeno kroz niz poduzetničkih poduhvata, čini je savršenim izborom. Bivša kongresmenka iz Oregona i njen suprug, dr. Shawn DeRemer , osnovali su 2005. godine anesteziološku ordinaciju u Portlandu koja sada opslužuje više od 80.000 pacijenata i ostvaruje godišnji prihod od 6 miliona dolara, kaže DeRemer za Forbes. Njihov udio od 50 posto mogao bi vrijediti više od 20 miliona dolara – a DeRemer dodaje da su u procesu izvođenja kompanije na berzu. Također su suosnivači drugih medicinskih ordinacija u području Portlanda – jedna nudi botoks, filere za usne i druge kozmetičke tretmane, dok druga upravlja terapijama lijekovima, uključujući ketamin, za pacijente s mentalnim zdravstvenim problemima – i posjeduju kuću u blizini Phoenixa u Arizoni, procijenjenu na 3,1 milion dolara prije odbitka duga od 1,4 miliona dolara.

Brooke Rollins

Godine: 53 | Ministar poljoprivrede | Neto vrijednost: 15 miliona dolara

fotografija: Win McNamee/Getty Images putem AFP-a

Nakon što je obavljala manje glamuroznu političku ulogu u prvoj Trumpovoj administraciji, Brooke Rollins je 2021. godine, zajedno s McMahonom i Larryjem Kudlowom , suosnovala Institut America First Policy . Tamo je obavljala funkciju predsjednice i izvršne direktorice, zarađujući oko 500.000 dolara godišnje tokom tri godine. Njen suprug, Mark Rollins , predsjednik je Hillwood Energy i HKN Energy, naftnih i plinskih kompanija u vlasništvu Rossa Perota Jr. , čiji se otac dva puta kandidovao za predsjednika 1990-ih. Ministrica poljoprivrede i njen suprug posjeduju kuću u Teksasu vrijednu oko 2,7 miliona dolara prije duga, a također dijele kuću na jezeru u Teksasu s drugom porodicom, vrijednu oko 800.000 dolara.

Robert F. Kennedy Jr.

Godine: 71 | Ministar zdravlja i socijalne zaštite | Neto vrijednost: 15 miliona dolara

fotografija: Andrew Harnik/Getty Images putem AFP-a

RFK Jr., jedno od jedanaestoro djece Bobbyja Kennedyja , nije naslijedio mnogo porodičnog bogatstva. Međutim, on posjeduje određenu imovinu iz starih porodičnih investicija, uključujući udio od milion dolara u Wolf Pointu, velikom projektu u centru Chicaga na zemljištu koje je njegov djed Joe stekao 1940-ih. Ministar zdravstva i socijalnih usluga također posjeduje oko 1,6 miliona dolara u Bitcoinu. Njegova supruga, glumica Cheryl Hines , najpoznatija po ulozi u HBO seriji Curb Your Enthusiasm, ima penzione račune vrijedne više od 750.000 dolara. Par posjeduje kuće vrijedne više miliona dolara u Los Angelesu, Massachusettsu, a od aprila i u Washingtonu, D.C., gdje su upravo kupili kuću vrijednu 4,4 miliona dolara. Pročitajte više

JD Vance

Godine: 41 | Potpredsjednik | Neto vrijednost: 12 miliona dolara

fotografija: Saul Loeb/POOL/AFP

Trumpov kandidat za potpredsjednika se iz siromaštva u američkom “hrđavom pojasu” uzdigao do vrha društva. Nakon što je služio u marincima i diplomirao na Državnom univerzitetu Ohio i Pravnom fakultetu Yale, Vance se proslavio ispričavši svoju priču “od trnja do zvijezda” u svojim memoarima “Hillbilly Elegy”, koji su prodani u više od tri miliona primjeraka i učinili ga poznatom javnom ličnošću. 2019. godine osnovao je firmu za rizični kapital Narya i brzo otplatio studentske kredite; prodao je svoj udio nakon što je 2023. godine ušao u Senat, zaradivši pritom više od milion dolara. Ove godine, Vance je smanjio broj nekretnina koje posjeduje sa tri na dvije, preselivši se u rezidenciju potpredsjednika i u martu ostvarivši 1,9 miliona dolara od prodaje imanja u Virginiji. Pročitajte više

Pam Bondi

Godine: 59 | Državni tužilac | Neto vrijednost: 5 miliona dolara

fotografija: Chip Somodevilla/Getty Images putem AFP-a

Kćerka dva državna službenika, Bondi je provela samo šest godina svoje karijere izvan državne službe – od 2019. do 2024. godine. Bila je to unosna pauza tokom koje je više nego utrostručila svoju neto vrijednost. Prvo je lobirala u ime velikih korporacija poput General Motorsa i Amazona, pa čak i emirata Katar. Također je radila za think tank MAGA kojim upravlja ministrica poljoprivrede Brooke Rollins (vidi gore). Konsultantske usluge za Trumpovu kompaniju za društvene medije donijele su joj dionice i garancije, koje je u aprilu prodala za više od 1,25 miliona dolara. S puno gotovine, ona i njen suprug, investitor u nekretnine, navodno su 2021. godine počeli rušenje i obnovu svoje stoljetne kuće u Tampi, povećavajući njenu procijenjenu vrijednost na najmanje 2 miliona dolara. Pročitajte više

Kristi Noem

Godine: 53 | Sekretar za domovinsku sigurnost | Neto vrijednost: 5 miliona dolara

fotografija: Alex Brandon/POOL/AFP

Bivša guvernerka Južne Dakote odrasla je na porodičnoj farmi. Njeno bogatstvo uglavnom dolazi od njenog supruga, koji radi u privatnom sektoru i posjeduje Noem Insurance, kompaniju sa sjedištem u Bryantu, Južna Dakota (broj stanovnika: 471), koja prodaje police osiguranja za zaštitu svega, od domova i poljoprivredne opreme do usjeva i drugih poslova. Bryon Noem je u posljednje dvije godine zaradio 1,1 milion dolara od plate i profita iz posla, koji je kupio od banke u Južnoj Dakoti 2010. godine. Također je 2021. godine kupio parcelu zemlje u blizini Walmarta u Pierreu, Južna Dakota, i izgradio autopraonicu s poslovnim partnerom; njegov udio u poslu procjenjuje se na oko 300.000 dolara nakon odbitka duga. Pročitajte više

Sean Duffy

Godine: 53 | Ministar saobraćaja | Neto vrijednost: 5 miliona dolara

fotografija: Samuel Corum/Getty Images putem AFP-a

Duffy je u svom životu nosio mnogo uloga – bio je takmičar u MTV-jevoj emisiji “The Real World” i profesionalni drvosječa, zatim okružni tužilac u Wisconsinu, pa kongresmen i voditelj Fox Newsa. Sada je na čelu Ministarstva prometa i privremeni je administrator NASA-e. Duffy posjeduje portfolio gotovo jednako raznolik kao i njegova karijera, uključujući kolekciju zlatnika i srebrnjaka i poluga vrijednih više od 100.000 dolara. Također ima do milion dolara u Bitcoinu. Posjeduje tri nekretnine: luksuznu vilu u New Jerseyju vrijednu 2,7 miliona dolara prije duga, gradsku kuću u Washingtonu, D.C., kupljenu u februaru za oko 2,1 milion dolara, i brvnaru u Wisconsinu vrijednu oko 750.000 dolara prije duga. Njegovi mandati u Kongresu i kao okružni tužilac Wisconsina donijeli su mu penzije koje trenutno iznose 250.000 dolara.

Scott Turner

Godine: 53 | Ministar stanovanja i urbanog razvoja | Neto vrijednost: 4 miliona dolara

foto: Kevin Dietsch/Getty Images preko AFP-a

Bivši cornerback NFL-a, Turner, imenovan je u Trumpov kabinet nakon što je proveo četiri godine u Predstavničkom domu Teksasa, a zatim je vodio Vijeće Bijele kuće za prilike i revitalizaciju tokom Trumpovog prvog mandata. Turnerovo vrijeme u NFL-u se bogato isplatilo: njegova ligaška penzija vrijedi više od 600.000 dolara, a njegov udio u programu anuiteta za igrače procjenjuje se na između 500.000 i milion dolara. Sekretar za stanovanje i urbani razvoj također posjeduje kuću u Teksasu vrijednu oko 1,7 miliona dolara prije odbitka duga.

Pete Hegseth

Godine: 45 | Ministar odbrane | Neto vrijednost: 3 miliona dolara

fotografija: Saul Loeb/AFP

Hegseth je smanjio platu za otprilike 90 posto kako bi napustio Fox, gdje je bio suvoditelj vikend izdanja emisije Fox and Friends, jedne od omiljenih emisija Donalda Trumpa. Iako je zarađivao više od 2 miliona dolara godišnje na Foxu, Hegseth nije posebno bogat, potrošivši bogatstvo na vilu koju je kupio velikim kreditom u Tennesseeju i prošao je kroz dva razvoda. Forbes procjenjuje da oko dvije trećine njegovog trenutnog bogatstva zapravo dolazi od njegove supruge, dugogodišnje producentice i direktorice u Foxu. Pročitajte više

Marko Rubio

Godine: 54 | Državni sekretar | Neto vrijednost: 1,5 miliona dolara

fotografija: Alex Wroblewski/AFP

Rubio, sin kubanskih imigranata, bio je najsiromašniji republikanac koji se kandidovao za predsjednika 2016. godine, što je navelo Donalda Trumpa da njegove finansije nazove “katastrofalnim”. Danas je bivši predsjednik Predstavničkog doma Floride i senator milioner zahvaljujući procvatu nekretnina u svojoj državi. Vrijednost njegove kuće u zapadnom Miamiju otprilike se udvostručila otkako ju je kupio 2021. godine, što mu je dalo više od milion dolara procijenjenog kapitala. Rubio i dalje ima malo gotovine, a većina njegove ušteđevine vezana je za penzione račune i fondove kojima neće moći pristupiti narednih osam godina. Pročitajte više

Doug Collins

Godine: 58 | Ministar za pitanja veterana | Neto vrijednost: 1 milion dolara

foto: Kevin Dietsch/Getty Images preko AFP-a)

Collins je proveo gotovo polovinu svog života kao kapelan u Rezervnim snagama američkog ratnog zrakoplovstva. Trenutno ima vojnu i kongresnu penziju u ukupnom iznosu od oko 350.000 dolara, te oko 200.000 dolara svježeg novca nakon što je u junu prodao svoj stan na Floridi za 710.000 dolara. Sekretar za pitanja veterana posjeduje kuću u Georgiji na jezeru Lanier, procijenjenu na oko 1,7 miliona dolara prije odbitka duga. Također duguje do 800.000 dolara po nekoliko kreditnih linija.

Kyle Khan-Mulins, novinar Forbesa i Lily Ogburn, saradnica Forbesa

