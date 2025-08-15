Velika kontroverza oko popularne igre Roblox i pitanje sigurnosti djece

Popularna platforma za online igre Roblox našla se usred talasa kontroverzi. Zabranila je samoproglašenog “lovca na predatore” i sada brani svoju odluku o uklanjanju takozvanih “vigilante” korisnika. To je izazvalo negodovanje igrača i peticiju kongresmena Roe Cane iz Kalifornije. Pozvao je platformu da zaštiti svoju ogromnu bazu maloljetnih korisnika.

U srijedu je Roblox na svojoj web stranici objavio dugu izjavu u kojoj brani ovu zabranu za “osvetne” korisnike. To su igrači Robloxa koji pokušavaju uhvatiti predatore koji proganjaju djecu na platformi i pokušavaju ih prijaviti vlastima. Kompanija je objasnila da ovi korisnici poduzimaju “radnje koje su neprihvatljive i stvaraju nesigurno okruženje za korisnike”.

Roblox je priznao da ovi korisnici imaju “dobre namjere”. Ali je također istakao da su njihove aktivnosti postale “slične aktivnostima pravih predatora”. Navodno su se “počeli predstavljati kao djeca i aktivno tražili kontakt s odraslim korisnicima”. Platforma je umjesto toga pozvala korisnike da prijave sumnjive predatore koristeći alat za moderiranje Robloxa.

Kompanija je saopštila da je ovo saopštenje dala kao odgovor na nedavne debate. Moguće je da aludira na kontroverzu oko zabrane popularnog korisnika Schlepa. On tvrdi da su njegove “osvetne” aktivnosti dovele do hapšenja nekoliko predatora.

Khanna je u srijedu na TikToku objavio da Roblox “ne čini dovoljno” da se suoči s predatorima koji ciljaju djecu. Na svojoj web stranici objavio je peticiju u kojoj poziva Roblox da “učini više kako bi zaštitio djecu”.

Forbes je kontaktirao Roblox za komentar.

Šta je uradila Šleperska služba?

Schlep je igrač i YouTuber na Robloxu s više od 790.000 pratilaca. Mnogi od njegovih najpopularnijih videa, koji imaju milione pregleda, prikazuju ga kako juri predatore na platformi. Njegov najgledaniji video, pod nazivom “Roblox Predator Gets Arrested!” (Uhapšen Roblox Predator!), prikazuje ga kako se predstavlja kao mlađi korisnik, kako bi uživo nagovorio muškarca kojeg je upoznao na Robloxu da se nađu s njim, a zatim ga suočava s policijom. Schlep tvrdi na Network X da je pomogao vlastima da uhapse šest korisnika Robloxa osumnjičenih da su predatori.

Tokom vikenda, Shlep je objavio, kako tvrdi, nalog o prekidu aktivnosti od strane Robloxa. Obavijestili su ga da su mu računi suspendovani zbog radnji koje uključuju “učešće u simuliranim razgovorima koji ugrožavaju djecu”, “dijeljenje ili prikupljanje ličnih podataka” i “usmjeravanje korisnika da nastave razgovore izvan platforme”, što je sve protivno pravilima Robloxa.

Schlepp je u srijedu na X Networku oštro kritikovao Robloxovu objavu. Nazvao ju je “skandaloznom” jer poredi postupke “osvetnih” korisnika s ponašanjem predatora. Njegova zabrana izazvala je ogorčenje među pristalicama. U srijedu navečer podijelio je sliku protesta iz igre na kojoj korisnici Robloxa stoje zajedno i govore: “Oslobodite Schlepa.”

Trećina igrača je mlađa od 13 godina

Robloxove politike moderiranja godinama su meta kritika, posebno zbog velike baze mladih korisnika. U svom izvještaju o zaradi za juli, Roblox je naveo da je u drugom kvartalu 2025. godine imao 111,8 miliona aktivnih korisnika dnevno, od kojih je 36% bilo mlađe od 13 godina.

U julu 2024. godine, Bloomberg je otkrio da je policija u SAD-u uhapsila najmanje 24 korisnika optuženih za iskorištavanje maloljetnika putem Robloxa od 2018. godine. Sedam njih je uhapšeno u posljednjih 13 mjeseci. Bloomberg je, pozivajući se na anonimne izvore među skoro dvadeset i četiri zaposlena, također naveo da jedna moderatorica tvrdi da njen tim svakodnevno prima stotine prijava vezanih za sigurnost djece, “mnogo više nego što tim može podnijeti”.

Glasnogovornik Robloxa osporio je ove navode za Bloomberg, napominjući da kompanija ima “robustan sistem sigurnosnih funkcija” i da “desetine miliona ljudi svih uzrasta imaju sigurno i pozitivno iskustvo na Robloxu svaki dan”.

Prošle sedmice, Roblox je počeo s uvođenjem alata za moderiranje zasnovanog na umjetnoj inteligenciji koji identificira jezik u korisničkim chatovima koji bi mogao ukazivati na pokušaje iskorištavanja djece.

Tuže Roblox zbog navodnih slučajeva predatora

Dok se kontroverza oko zabrane “vigilante” korisnika nastavlja, kompanija se suočava s više tužbi zbog navodnih slučajeva predatora na platformi.

Kalifornijska porodica tužila je Roblox 4. augusta zbog nemara, tvrdeći da je njihovu desetogodišnju kćerku oteo 27-godišnji muškarac kojeg je upoznala putem igre. Policija je pronašla kuću više od 400 kilometara od kuće, navodi se u tužbi, nakon što ju je navodni predator natjerao da mu pošalje svoju adresu putem Discorda, popularne aplikacije za razmjenu poruka među igračima.

U tužbi se tvrdi da su Roblox i Discord “direktno odgovorni” za otmicu. Navodi da se to ne bi dogodilo da su primijenili “čak i najosnovniji sistem provjere dobi i identiteta, kao i druge razumne sigurnosne mjere”.

Nakon tužbe, glasnogovornik Robloxa je za CBS News izjavio: „Ulažemo značajne resurse… u otkrivanje i sprječavanje neprikladnog sadržaja i ponašanja, uključujući pokušaje skretanja korisnika s platforme, gdje sigurnosni i moderatorski standardi mogu biti manje strogi od naših.“

U srijedu je muškarac iz Teksasa, koji tvrdi da ga je “zlostavljao, iznuđivao i seksualno napadao muškarac u kasnim tridesetim godinama” kada je imao 11 godina, tužio Roblox na saveznom sudu, navodeći nemar.

