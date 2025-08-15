Skandinavski grad mora da vrati milione parovima koji su se tu vjenčali

Vlasti u Kopenhagenu mogle bi se suočiti s računom od nekoliko desetina miliona kruna nakon što je otkriveno da je grad nezakonito naplaćivao troškove vjenčanja od oko 12.000 parova tokom sedam godina. Većina onih kojima je naplaćen porez navodno nisu imali stalni boravak u zemlji.

Općina Kopenhagen mogla bi biti prisiljena vratiti do 23 miliona kruna (oko 3 miliona eura) parovima koji su se vjenčali u glavnom gradu Danske. Otkriveno je da im je grad nezakonito naplaćivao naknade do 4.500 kruna (600 eura) za vjenčanja u gradskoj općini u određeno vrijeme i za ceremonije na određenim vanjskim lokacijama. Međutim, prema danskom zakonu, općina može naplatiti naknadu samo ako par zatraži da se vjenčanje održi izvan gradske općine, piše Guardian (The Guardian).

Svadbeni turizam je veliki biznis za grad. Prošle godine, oko 5.000 međunarodnih parova vjenčalo se u Kopenhagenu, potrošivši do 120 miliona kruna (16 miliona eura), prema podacima Danske privredne komore.

„Iz mnogo razloga, bili smo veoma zadovoljni što toliko stranih parova bira Kopenhagen kao mjesto za zapečaćivanje svoje ljubavi“, rekao je Lars Ramme Nielsen, direktor Privredne komore. „Istovremeno, nismo slijepi na značajne prihode koje ovi gosti donose – od hotela, restorana i aerodroma, do lokalnih fotografa, cvjećara i mnogih drugih. Nadamo se da će se pronaći rješenje.“

Neki političari pozivaju na promjenu zakona kako bi općina imala zakonsko pravo naplaćivati vjenčanja svih parova koji nisu danskog porijekla.

Fotografija: Shutterstock

Veliki udarac za budžet

Niels Peder Ravn, član Konzervativne stranke u Odboru za kulturu i slobodno vrijeme Kopenhagena, rekao je da je, iako je “oduševljen” što je danska prijestolnica postala tako popularna međunarodna destinacija za vjenčanja, ogorčen što će poreski obveznici sada morati platiti cijenu.

„Nazivam to skandalom sa vjenčanjem, jer to znači da poreski obveznici Kopenhagena sada moraju vratiti 23 miliona kruna otprilike 12.000 stranih parova“, rekao je. „Morat ćemo pronaći ta sredstva u okviru budžeta odbora za kulturu i slobodno vrijeme, što će rezultirati manjim brojem sportskih aktivnosti i kulturnog sadržaja za građane Kopenhagena“.

Dodao je da je duboko zabrinut zbog bezbrojnih sati rada koje će administracija morati uložiti kako bi locirala sve ove parove, koje, budući da ne žive u Danskoj, možda neće biti lako pronaći.

Trebalo je vremena da se otkrije.

Gradonačelnica Kopenhagena za kulturu i slobodno vrijeme, Mia Nyegaard, izjavila je da je ilegalna praksa, koja je trajala od 2018. godine do njenog otkrivanja ranije ove godine, “zaista nesretna i žalosna”.

“Ne znam kako bi se Kopenhagen mogao istovremeno promovirati kao destinacija za vjenčanja. Nemam odgovor na to. Ali sam obaviješten da je ilegalna praksa otkrivena kada je administracija, u proljeće 2025. godine, pregledala finansijsku i pravnu osnovu za ured za vjenčanja zbog sve veće potražnje. Tada je administracija postala svjesna pogrešne prakse i potpuno je zaustavila”, rekao je Njegaard.

Please enable JavaScript

