Oresundski most slavi 25. rođendan: Nastao iz opklade i promijenio putovanja u Skandinaviji

Malo je znamenitosti u Skandinaviji koje su tako temeljito promijenile regionalna putovanja i osvojile maštu svijeta kao most Oresund. Ove godine slavi svoj 25. rođendan.

Započet kao smjela inženjerska investicija, most je postao simbol skandinavskog jedinstva. Oresundski most, koji povezuje Dansku i Švedsku, promijenio je način putovanja, ali je i utjecao na pop kulturu u cijeloj regiji.

Skandinavija je poznata po visokom kvalitetu života, sofisticiranom dizajnu i visokim troškovima života. Međutim, ima i neočekivani izvozni proizvod: nordijski noir. Među najpoznatijim naslovima ovog žanra je hit TV serija Most (Most).

U prvoj epizodi serije, tijelo je pronađeno tačno na granici između Danske i Švedske, usred mosta Oresund. Kako je serija osvajala publiku širom svijeta, sama konstrukcija je stekla globalnu slavu.

Ove godine se obilježava 25. godišnjica otvaranja mosta Oresund. Novi podaci pokazuju koliko je to promijenilo putovanja, dnevne migracije i turizam u cijeloj regiji.

Ono što je započelo kao kontroverzni megaprojekt danas je ključna arterija svakodnevnog života i simbol praktične nordijske integracije.

Ikona Skandinavije

Oresundski most je izvanredno inženjersko dostignuće. Dio mosta, dio tunela, proteže se gotovo osam kilometara od Kopenhagena do vještačkog ostrva Peberholm, a zatim nastavlja kroz tunel dug četiri kilometra do švedskog grada Malmea.

Kada je otvoren u julu 2000. godine, bio je to najveći infrastrukturni projekat u Skandinaviji. Ali i jedan od najkontroverznijih političkih poduhvata. Rane zabrinutosti zbog troškova, štete po okoliš i nacionalističkih osjećaja bile su široko rasprostranjene. Švedski ministar zaštite okoliša čak je podnio ostavku u znak protesta.

Ipak, danas se most uglavnom smatra uspješnom pričom. Prema analizi Oresundsindexa povodom godišnjice, prekogranična integracija je sada na rekordno visokom nivou.

Četvrt vijeka rasta putovanja

Od prve godine rada, prekogranična integracija brzo raste. Oresund indeks, koji prati devet ključnih pokazatelja regionalne integracije, porastao je za 134% u tom periodu.

Samo u 2024. godini, u regiji Oresund zabilježeno je gotovo 38 miliona prelazaka preko moreuza automobilom, vozom ili trajektom. To uključuje 17 miliona putovanja automobilom preko mosta, što je apsolutni rekord. Broj putovanja vozom također je dostigao vrhunac: 15 miliona.

Broj putnika koji dnevno putuju dostigao je 21.585, a većinu su činili Šveđani koji su putovali u glavnu dansku regiju. Istovremeno, zabilježeno je 1,3 miliona noćenja posjetilaca koji su boravili na drugoj strani moreuza u odnosu na svoje mjesto prebivališta.

Ove brojke ukazuju na duboku transformaciju u načinu na koji ljudi u Danskoj i Švedskoj žive, rade i istražuju regiju.

Danska zdravstvena radnica Kamila Latifi, koja se u Malmö preselila iz ljubavi, ali i dalje radi u Danskoj iz finansijskih razloga, rekla je istraživačima da “zarađivanje danskih plata i trošenje u švedskim krunama jednostavno ima smisla”, čak i uz svakodnevno putovanje vozom od 90 minuta.

Dva najprofitabilnija skandinavska grada

Gradovi Malmö u Švedskoj i Kopenhagen u Danskoj su glavni korisnici mosta.

Pored toga što služi lokalnim putnicima, most omogućava međunarodnim posjetiocima koji stižu na aerodrom u Kopenhagenu, najprometniji u nordijskoj regiji, da lako uključe Malmö i druge dijelove Švedske u svoje putne planove.

Od željezničke stanice na aerodromu, do centra Kopenhagena potrebno je samo 15 minuta, a do centra Malmöa oko 25 minuta. Zahvaljujući Šengenskom sporazumu, često se ni ne primijeti da se prelazi međunarodna granica.

Primamljivo je za turiste da posjete dva kulturno različita grada u jednoj posjeti. Kopenhagen nudi vrhunsku gastronomiju, savremeni dizajn i butik hotele, dok Malmö očarava svojom opuštenom atmosferom i parkovima uz obalu.

Prelazak mosta Öresund vozom ili automobilom dodatno obogaćuje iskustvo, nudeći širok pogled na moreuz i osjećaj lakoće prelaska granice.

S obzirom na to da integracija nikada nije bila jača, pažnja se sada okreće sljedećoj fazi nordijske povezanosti.

Izgradnja tunela Fehmarnbelt, koji će povezati Dansku i Njemačku i omogućiti brže veze s ostatkom Evrope, je u toku. U međuvremenu, nastavljaju se poboljšanja infrastrukture s obje strane Oresunda.

David Nickel, Forbes

