Inflacija u BiH ponovo iznad četiri posto – električna energija i usluge guraju cijene naviše

Nakon rekordnog smirivanja 2024, potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u 2025. opet rastu bržim tempom – zašto?

Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, potrošačke cijene su u junu 2025. bile 4,6% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok su u odnosu na maj porasle za 0,3%. Najveći pritisak dolazi iz usluga i regulisanih cijena električne energije.

Centralna banka BiH procjenjuje da je bazna inflacija (bez energije i hrane) u periodu januar–maj iznosila 4,18%, a inflacija usluga čak 4,66%.

Valutni odbor: stabilan kurs, ali osjetljiva cijena života

Bosna i Hercegovina ima valutni odbor – konvertibilna marka (KM) je fiksno vezana za euro po kursu 1 EUR = 1,95583 KM. To znači da domaća monetarna politika ne može „gasiti“ inflaciju promjenom kamatnih stopa, već cijene u BiH direktno reaguju na kretanja u eurozoni i na domaće administrativne odluke.

Foto: REUTERS/Henry Nicholls

Šta gura cijene naviše u 2025.?

Struja i komunalije – Povećanje cijena električne energije od početka godine podiglo je cijene u cijelom lancu. Minimalna plaća – Veće plate u određenim sektorima povećale su troškove usluga. Proizvođačke cijene – BHAS bilježi da su u junu 2025. proizvođačke cijene na domaćem tržištu bile 3,7% više nego lani, posebno u energiji i netrajnim potrošnim dobrima.

Prognoze do kraja godine

Prema anketi CBBiH među bankama i osiguravateljima, inflacija bi do kraja 2025. mogla iznositi oko 3,4% godišnje. Glavni rizici su daljnje korekcije cijena struje i energenata, dok bi pad globalne potražnje mogao ublažiti rast.

Bazna inflacija isključuje cijene energije i hrane, koje često naglo osciliraju. U BiH je core inflacija u prvih pet mjeseci 2025. iznosila 4,18%, što znači da i bez struje i goriva – usluge, stanovanje i druge komponente i dalje rastu brže od poželjnog tempa.

