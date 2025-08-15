Tvorac kultne serije koja je razljutila američkog predsjednika postao milijarder

Nakon što su potpisali novi ugovor vrijedan 1,5 milijardi dolara sa Paramountom, Trey Parker i Matt Stone postali su članovi najelitnijeg holivudskog kluba.

Ako naljutite tvorce South Parka, Treya Parkera i Matta Stonea , skupo ćete platiti – i finansijski i satirično.

Nakon što je Comedy Central odgodio premijeru 27. sezone serije 2. jula jer je njegova matična kompanija Paramount bila upletena u teške pregovore o pravima emitiranja (ovo se dešavalo usred višemjesečnog preuzimanja Paramounta od strane Skydance Media Davida Ellisona ), Parker i Stone su objavili oštru kritiku na društvenoj mreži X.

Napisali su: „Ovo spajanje je sranje i uništava South Park.“

Obje transakcije su završene krajem jula. Prvo su Parker i Stone dogovorili petogodišnji ugovor o streamingu vrijedan 1,5 milijardi dolara, koji bi omogućio emitovanje serije South Park na Paramount+ širom svijeta. Zatim je Komisija za vrijednosne papire i berzu formalno odobrila Skydanceovu akviziciju Paramounta .

Ovaj ugovor učvršćuje poziciju dvojca kao najplaćenijih televizijskih kreatora u Hollywoodu i učinio je Parkera (55) i Stonea (54) milijarderima, a procjenjuje se da svaki od njih vrijedi 1,2 milijarde dolara.

Ali novi ugovor, koji će oboje omogućiti zaradu od najmanje 250 miliona dolara godišnje, ne znači kraj Paramountovih problema. U premijernoj epizodi nove sezone South Parka, koja je emitovana prošle srijede, Donald Trump je prikazan u krevetu s đavolom, a Isus upozorava mlade likove na opasnosti od izazivanja. “Jeste li vidjeli šta se dogodilo sa CBS-om? Pa, pogodite ko je vlasnik? Paramount”, kaže Isus. “Da li zaista želite da završite kao Colbert?” Govori o komičaru Stephenu Colbertu , voditelju talk showa koji je naglo otkazan.

U premijernoj epizodi nove sezone serije South Park, koja je emitovana prošle srijede, američki predsjednik Donald Trump prikazan je u krevetu s đavolom (Foto: PROFIMEDIA)

Neustrašivi komičari Parker i Stone sada su ušli u elitnu klasu milijardera i televizijskih kreatora, pridružujući se Oprah Winfrey , Tyleru Perryju , Dicku Wolfu i Jerryju Seinfeldu .

Uzdižući se na krilima online streaminga

Zapanjujuća suma svjedoči o trajnoj popularnosti serije South Park, koja je postala kulturni fenomen od premijere na Comedy Centralu 1997. godine, a u svojoj drugoj sezoni postala je najgledanija nesportska emisija u historiji kablovske televizije sa skoro šest miliona gledalaca. Tokom godina, postala je glavna emisija Comedy Centrala, a njenih preko 300 epizoda sada čini ogroman repertoar emisija koje se repriziraju nekoliko puta sedmično.

Parker i Stone su doživjeli svoj pravi proboj 2007. godine, kada su, zajedno sa svojim advokatom i poslovnim partnerom Kevinom Morrisom, postigli dogovor s televizijskom mrežom o emitiranju epizoda South Parka online pomoću jednostavnog Flash playera, te su se složili da podijele tada nepostojeće digitalne prihode po principu “50-50 zauvijek”.

Zatim je uslijedila revolucija streaminga. Hulu je stekao prava na streaming serije 2014. godine za 87,5 miliona dolara i produžio ih za 110 miliona dolara do 2019. godine. HBO Max je potom pobijedio Peacock, Netflix i druge u nadmetanju da postane ekskluzivni provajder South Parka u SAD-u za 550 miliona dolara tokom pet godina. Ugovor je istekao u junu.

Umjesto da samo uzmu svoju polovinu HBO ugovora, Parker i Stone su 2021. godine ispregovarali novi ugovor s Paramountom (vlasnikom Comedy Centrala) koji će im isplaćivati 155 miliona dolara godišnje u zamjenu za stvaranje novih epizoda serije i dio prihoda od streaminga. U novopotpisanom ugovoru, postigli su nove uslove i osigurali godišnju isplatu od 250 miliona dolara za svakog od njih.

Klađenje na vlastiti uspjeh

Parker i Stone ulažu svoje bogatstvo u okrug Park, koji nije samo lokacija izmišljenog grada u seriji South Park, već i naziv produkcijskog studija koji u potpunosti posjeduju. Osnovali su ga 2012. godine. Sav prihod od televizijske serije, filmskih projekata i pozorišne predstave Knjiga Mormona (koju su zajedno napisali) ide u kompaniju, a oni navodno sebi isplaćuju oko 10 miliona dolara godišnje.

Ovo je uobičajen način poslovanja među najplaćenijim holivudskim kreativcima, ali za razliku od drugih sličnih poduhvata poput filma “Hello Sunshine ” Reese Witherspoon ili “Plan B Entertainment” Brada Pitta , Park County nikada nije angažovao partnere ili investitore.

Umjesto toga, Parker i Stone su 2012. godine osigurali kredit od 60 miliona dolara od medijski orijentisane trgovačke banke The Raine Group, na osnovu postojećih i projiciranih prihoda ostvarenih od strane South Parka i drugih projekata.

Novim ugovorom koji su potpisali sa Paramountom, Matt Stone i Trey Parker osigurali su godišnju platu od po 250 miliona dolara.

Budući da su redovno otplaćivali kredit, zadržali su i sav kapital u svojim rukama. Ulog u vlastiti uspjeh se isplatio, i kada su prihodi počeli pristizati, otplatili su kredit 2016. godine i od tada zadržavaju potpuno vlasništvo.

Okrug Park nastavlja finansirati rast kompanije putem dugova, uključujući osiguranje kreditne linije od 800 miliona dolara od giganta privatnog kapitala The Carlyle Group u 2023. godini. Uzimajući u obzir troškove duga i kreativno holivudsko računovodstvo oko amortizacije kataloške vrijednosti, Okrug Park je uspio značajno smanjiti i odgoditi svoje poreske obaveze.

Krajnji plan izlaska mogao bi biti da Parker i Stone jednog dana prodaju kompaniju, namire dugove prema kreditorima i poreskim vlastima, a preostali novac zadrže u svom džepu.

Danas kompanija vrijedna više milijardi dolara

Izvori Forbesa navode da su Viacom (tadašnja matična kompanija Comedy Centrala) i Park County 2019. godine vodili razgovore o nečemu što bi ličilo na Disneyjevu akviziciju izuzetno vrijednih brendova poput Lucasfilma i Marvela. Dvije strane su došle do procjene vrijednosti od milijardu dolara, ali su onda pregovori propali. U to vrijeme, Viacom je bio usred komplikovanog spajanja sa CBS-om, što je otežavalo realizaciju tako skupe akvizicije.

Kada su se dvije kompanije vratile za pregovarački sto 2021. godine, ukupna vrijednost obima proizvodnje okruga Park za šestogodišnji period iznosila je 935 miliona dolara – gotovo isto kao i cijena akvizicije, ali nije došlo do promjene vlasništva.

Prodajom Park Countryja, Matt Stone i Trey Parker mogli bi zaraditi više od milijardu dolara, prema Forbesu (Foto: PROFIMEDIA)

S obzirom na zagarantovane prihode i visoku profitabilnost Park Countyja, Forbes procjenjuje da bi vrijednost kompanije mogla dostići čak 3 milijarde dolara u slučaju potencijalne prodaje, što bi Parkeru i Stoneu donijelo više od milijardu dolara svakome.

Teški pregovori s Paramountom

Najnoviji pregovori između Paramounta i Park Countyja pokazali su se kao najteži do sada i postali su svojevrsni referendum o stilu upravljanja Davida Ellisona iz Skydancea , sina drugog najbogatijeg čovjeka na svijetu, Larryja Ellisona . Analitičarima je rekao da želi da njegov novi Paramount bude studio koji daje prioritet kreativnosti i prva stanica za najbolje pripovjedače.

Dok su prethodni vlasnici licenci za neke od najuspješnijih serija, poput South Parka i Yellowstonea, prodali iste streaming servisima radi kratkoročnog prihoda, Ellison se čini da favorizuje povratak svih serija na vlastitu Paramount+ platformu.

Nije išlo sasvim glatko. Krajem juna, Park County je zaprijetio pravnim postupkom protiv Skydancea zbog navodnog miješanja u njihove pregovore s Netflixom i Warner Brosom o potencijalnom sticanju prava na emitiranje serije South Park.

Paramount je bio motivisan da sklopi dogovor i želio je izbjeći daljnji negativni publicitet sličan onome koji je uslijedio nakon nagodbe s Donaldom Trumpom od 16 miliona dolara oko intervjua Kamale Harris u emisiji 60 Minutes i nedavnog otkazivanja emisije The Late Show sa Stephenom Colbertom .

Bez dlaka na jeziku

S obzirom na mogućnost odgađanja premijere još jedne sezone serije South Park i uvredljive izjave izrečene na pozornici San Diego Comic-Cona – gdje su se Parker i Stone, za promjenu, držali za sebe – Skydance i Paramount su se nedavno složili da usklade produkcijski ugovor Park Countyja s novim ugovorom o pravima streaminga, što je također bila sporna tačka u pregovorima.

Sa 1,5 milijardi dolara koji im pristižu u džepove, Parker i Stone će producirati deset novih epizoda South Parka svake godine do 2030. godine. Nema sumnje da će nastaviti da se rugaju i svojoj matičnoj kompaniji i vrlo kontroverznom predsjedniku zemlje.

Kada su ga prošlog četvrtka navečer na Comic-Conu pitali šta očekivati od ostatka sezone, Stone je kratko odgovorio: “Bez politike”, što je izazvalo salve smijeha u publici. Kada su ga pitali o Trumpovoj negativnoj reakciji na prvu epizodu, Parker je odgovorio slično suhoparno: “Jako nam je žao.”

Autor originalnog članka je Matt Craig .