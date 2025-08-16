Sindikalna potrošačka korpa u julu 3.202 KM

Prema podacima Saveza samostalnih sindikata BiH, vrijednost sindikalne potrošačke korpe za juli ove godine iznosi 3.202,70 KM, što je povećanje od oko 20 KM u odnosu na juni (3.180,40 KM).

Za usporedbu, prosječna neto plata isplaćena u Federaciji BiH za maj 2025. iznosila je 1.590,00 KM, dok je minimalna plata određena Odlukom Vlade FBiH 1.000,00 KM.

Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 49,64%, a minimalnom platom 31,22%.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi četveročlane porodice (dva odrasla, jedno dijete u osnovnoj i jedno u srednjoj školi).

Na prehranu otpada 45,35%, stanovanje i komunalne usluge 14,41%, higijenu i održavanje zdravlja 9,65%, obrazovanje i kulturu 8,12%, odjeću i obuću 11,24%, prijevoz 4,99%, održavanje domaćinstva 6,25%

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za deset stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki. Iz navedenih podataka je vidljivo da čak i kod dvije prosječne plate u domaćinstvu, porodica jedva uspijeva da podmiri osnovne troškove života.