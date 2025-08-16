Ronaldo je Georginu zaprosio dijamantom od 50 karata, ali bilo je i puno vrijednijih prstena – evo ko ih je dobio

Dijamantski prsten kojim je fudbalska ikona Cristiano Ronaldo zaprosio svoju dugogodišnju partnerku Georginu Rodriguez mogao bi biti od čak 50 karata, rekli su procjenitelji za Forbes, što ga čini većim od čuvenih prstenova koje su dobile Mariah Carey, Kim Kardashian i Lauren Sánchez.

Rodriguez je u ponedjeljak objavila njihovu vjeridbu nakon osam godina zabavljanja, fotografijom koja je u prvom planu prikazala njen prsten.

Fotografija je odmah privukla pažnju medija i javnosti — blistavi središnji kamen dopire do članka njenog prsta — a procjenitelji su za Forbes rekli da spada među „najrjeđe i najljepše dijamante na svijetu“.

Kristian Spofforth, stručnjak za nakit iz Heritage Auctions, rekao je da dijamant izgleda kao ovalno brušeni kamen od približno 50 karata, sa D ocjenom boje — najvišom na skali — i vjerovatno čistoćom VVS1 ili boljom.

Tradicionalni dijamanti se djelimično vrednuju prema tome koliko se približavaju bezbojnosti, na skali od D do Z, kao i prema svojoj čistoći, tj. odsustvu nesavršenosti (VVS1 je druga najviša ocjena čistoće i znači da kamen ima samo sitne nesavršenosti koje su teško vidljive čak i stručnjaku pod uvećanjem od 10 puta).

Metal od kojeg je napravljen prsten Rodriguez nije odmah moguće utvrditi sa fotografija objavljenih na internetu, ali je Spoffort rekao da je „postavka elegantna, minimalna i savršeno prilagođena da istakne prirodnu ljepotu kamena“.

Gemološkinja i procjeniteljka Deborah Villepigue rekla je da procjenjuje da je središnji kamen možda i malo veći, između 55 i 60 karata, te da prsten vrijedi otprilike tri miliona dolara.

Ko je dizajnirao Georginin prsten? Neki su nagađali da ga je napravio Cartier, ali nijedan draguljar još nije preuzeo pravo na djelo.

Ko je imao veći dijamant?

Malo je zvijezda nosilo dijamante veće od dijamanta Georgine Rodrigueza, no dva se posebno ističu. Reper Gucci Mane 2019. godine je supruzi Keyshiji Ka’oir poklonio ovalno brušeni dijamant od 60 karata kao nadogradnju na prsten od 25 karata kojim ju je zaprosio dvije godine ranije, a Richard Burton je Elizabeth Taylor 1969. godine darovao dijamant u obliku suze od 69,42 karata, koji je kupio za milion dolara od Cartiera (danas oko 8,6 milijuna dolara). Georginin prsten veći je od početnog Harry Winston prstena kojim je Burton 1968. zaprosio Taylor, a koji je imao Asscher brušeni dijamant od 33,19 karata. Burton je, prema izvještajima, nadmašio samog Winstona na aukciji i platio ga 305.000 dolara – tada rekordnu cijenu za dijamantni prsten.

Prsten Georgine veći je i od nekih od najpoznatijih celebrity prstena posljednjih godina, uključujući smaragdno brušeni dijamant od 35 karata, vrijedan 10 miliona dolara, koji je Mariah Carey dobila od milijardera Jamesa Packera, te jastučasto brušeni dijamant od 15 karata vrijedan osam milijona dolara, kojim je Kanye West zaprosio Kim Kardashian. Treba istaknuti i ružičasti dijamant od 30 karata, vrijedan pet miliona dolara, kojim je milijarder Jeff Bezos zaprosio Lauren Sánchez. Ona je ovog ljeta na vjenčanju u Veneciji nosila i drugi ovalno brušeni dijamant od 30 do 40 karata, procijenjen na oko četiri miliona dolara. Oba njena prstena dizajnirala je Lorraine Schwartz

Kako je sve počelo

Ronaldo i Rodriguez prvi put su se zajedno pojavili u javnosti 2017. godine uz njegovog sina Cristiana Jr. Šest mjeseci kasnije, u junu, Ronaldo je dobio blizance Evu i Matea putem surogata. Nikada nije otkrio identitet majke svoje prve troje djece. Rodriguez je u novembru 2017. rodila njihovo prvo zajedničko dijete, a u oktobru 2021., objavila je trudnoću s blizancima. Jedno dijete umrlo je pri porođaju. Par je prvi put izazvao glasine o zarukama u novembru 2018., a obožavatelji nagađaju o njihovom statusu od tada. U julu 2024., Ronaldo je nagovijestio da su se možda vjenčali nakon što je Rodriguez nazvao svojom “suprugom”, no njegov je publicist za People izjavio da nema saznanja je li Cristiano u braku s Georginom. Netflix je u tri sezone reality serijala I Am Georgina pratio svakodnevni život Rodriguez.

Forbesova procjena Ronaldovog bogatstva

Četrdesetogodišnjeg Ronalda Forbes je ove godine rangirao kao najplaćenijeg sportistu na svijetu. Procjenjuje se da je u protekloj godini zaradio 275 miliona dolara, a 2020. godine postao je prvi aktivni sportista u timskim sportovima koji je premašio milijardu dolara u karijeri. Pored doživotnog ugovora sa Nikeom i drugih sponzorstava, Ronaldo zarađuje novac i izvan terena od svoje odjeće, dodataka, hotela i teretana marke CR7.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Cristiano Ronaldo Proposed With 50-Carat Diamond Worth An Estimated $3 Million: Here’s How It Compares With Other Famous Wedding Rings